Der EHC Olten und die komplizierte Corona-Lage

EHC Olten Lars Leuenbergers schlechte Erinnerungen und weitere Corona-Auswirkungen Der EHC Olten trainiert nach seiner Corona-Zwangspause wieder, allerdings mit reduziertem Personalbestand. Das nächste Meisterschaftsspiel findet möglicherweise erst in zwei Wochen statt. Und noch ist offen, ob der verletzte Captain Dion Knelsen wieder auf dem Eis steht. Oder gar der lang gesuchte, dritte Ausländer. Marcel Kuchta 05.01.2022, 05.00 Uhr

Ist momentan nicht zu beneiden: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Am Dienstagabend wäre das erste Heimspiel des EHC Olten im Jahr 2022 auf dem Programm gestanden. Der EHC Winterthur wäre im Kleinholz zu Gast gewesen. Doch statt einer Meisterschaftspartie fand am Dienstag-Vormittag nur ein ziemlich intensives Mannschaftstraining statt.

Wobei die Bezeichnung «Mannschaft» dieser Tage eher irreführend ist. Denn auf dem Eis tummelte sich nur ein Bruchteil des Oltner Spielerpersonals. Das Trainerduo Lars Leuenberger/Stefan Schneider versuchte angesichts des ausgedünnten Kaders aus der Not eine Tugend zu machen und passte die Übungen den aktuellen Gegebenheiten an.

Unberechenbarer Personalbestand

Das Motto (nicht nur) beim EHC Olten lautet derzeit: «Maximale Flexibilität.» Angesichts der unberechenbaren Coronasituation arbeitet man mit dem Personal, das aktuell gerade zur Verfügung steht. Die ersten Spieler haben nun die zehntägige Quarantäne hinter sich gebracht und befinden sich jetzt im vorgegebenen «Return-to-Play»-Protokoll, in welchem klar definiert ist, wann und wie die Eishockey-Profis wieder ins Geschehen eingreifen dürfen. Seit dem 2. Januar darf Headcoach Lars Leuenberger die Spieler, die die Kriterien erfüllen, wieder auf dem Eis begrüssen. An einen geregelten Betrieb ist aber selbstredend derzeit nicht zu denken. Leuenberger sagt:

«Wir planen momentan von Tag zu Tag. Es macht gar keinen Sinn, einen Wochenplan zu kreieren.»

Bei ihm weckt die aktuelle Coronasituation ungute Erinnerungen. In der letzten Saison erwischte es seine damalige Mannschaft, den EHC Biel, unmittelbar vor den Playoffs – mit fatalen Auswirkungen auf das Leistungsvermögen der Spieler. Die Konsequenz? Die Bieler scheiterten bekanntlich bereits in den Vor-Playoffs an den Rapperswil-Jona Lakers.

Auch deshalb betont Leuenberger: «Man weiss einfach nie, was die Krankheit mit den Spielern macht und wie schnell sie sich erholen. Ich hoffe einfach, dass das mit der abgeschwächten Variante des Virus kein Problem mehr ist. Wir haben alle gehofft, dass es nicht noch mal passiert. Aber jetzt müssen – nicht nur – wir mit der Situation umgehen.»

Das nächste Spiel gegen Langenthal – oder doch nicht?

Wie ungewiss die Lage derzeit ist, zeigt auch die Tatsache, dass man (nicht nur) beim EHCO nicht einmal weiss, wann nun das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Programm steht. Bis Dienstag-Nachmittag war das Heimspiel gegen Sierre am 15. Januar der nächste Fixpunkt. Doch auch diese Pläne wurden wieder zur Makulatur, als sich die Unterwalliser in die Quarantäne verabschiedeten.

Stand jetzt ist das Derby am 18. Januar in Langenthal die nächste Pflichtpartie der Oltner. Wobei aber nicht auszuschliessen ist, dass es zu grösseren Spielplan-Rochaden kommt und Matches, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen waren, mit «spielfähigen» Mannschaften vorgezogen werden. Eben getreu dem Motto: «Es ist maximale Flexibilität gefragt!»

Fragezeichen um Dion Knelsens Rückkehr und den dritten Ausländer

Einer der wenigen Vorteile, welcher die Corona-Zwangspause für den EHC Olten mitbringt, ist die Tatsache, dass der Ausfall von Captain und Topskorer Dion Knelsen derzeit nicht ins Gewicht fällt. In einer idealen Welt könnte der Kanadier, der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feierte, beim nächsten Meisterschaftsspiel, welches wohl erst in zwei Wochen stattfindet, wieder ins Geschehen eingreifen. Die angesichts der Schulterverletzung berechnete Ausfallszeit von maximal sechs Wochen wäre dann abgelaufen.

Vor ziemlich genau einem Monat schied Dion Knelsen mit einer Schulterverletzung aus. Marc Schumacher / freshfocus

Noch ist allerdings nicht klar, ob Knelsen auch tatsächlich so schnell wie erhofft zurückkehren kann. Er trainierte zwar schon wieder mit dem roten «Kein-Kontakt-Trikot» mit, gibt sich aber derzeit noch eher vorsichtig betreffend einer Rückkehr ins Spielgeschehen.

So oder so ist klar, dass Sportchef Marc Grieder seine Suche nach einem dritten Ausländer fortsetzen muss, zumal auch für Headcoach Lars Leuenberger klar ist, dass es auf dieser Position ein «Backup» für den weiteren Saisonverlauf braucht. Zumal absehbar ist, dass der Spielplan im Februar sehr gedrängt sein wird mit all den Nachholspielen. Wobei die Suche nach einem dritten Söldner angesichts der sich verschärfenden Corona-Situation sicher nicht einfacher geworden ist.

Durch die Meisterschaftsunterbrüche in diversen Ligen haben sich auch die sportlichen Entscheidungen verzögert und die Mannschaften sind entsprechend noch nicht bereit, sich von einzelnen Spielern zu trennen. Dazu gehört auch das Team, bei welchem Grieders Wunschkandidat immer noch unter Vertrag steht. Immerhin: Das internationale Transferfenster ist neu bis Ende Februar geöffnet. Das gibt etwas mehr Spielraum.

