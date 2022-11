Der EHC Olten unterliegt dem EHC Visp 2:3

EHC Olten Kaputte Serien, Verletzungspech und ein angesäuerter Cheftrainer Der EHC Olten kassiert beim 2:3 gegen den EHC Visp die erste Heimniederlage in der laufenden Meisterschaft. Nach neun Siegen in Serie ist dieser Verlustgang für den EHCO zwar verkraftbar, aber trotzdem waren im Spiel gegen die Oberwalliser einige Warnsignale für den weiteren Saisonverlauf erkennbar. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 06.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild mit Symbolcharakter: Visps Jewgeni Schirjajew bejubelt seinen Treffer zum 1:2, Oltens Captain Larri Leeger ist enttäuscht. Marc Schumacher / freshfocus

Die Serie endet gleich zweimal mit der Zahl 10. Hätte der EHC Olten den EHC Visp bezwungen, dann wäre das einerseits der zehnte Heimsieg im zehnten Heimspiel der laufenden Saison gewesen. Auf der anderen Seite wäre es der zehnte Sieg in Folge der Oltner gewesen. So, aber, musste man an diesem Samstagabend den Konjunktiv bemühen. Denn es war der EHC Visp, der die drei Punkte aus dem Kleinholz entführte. Und somit alle Serien des EHCO zunichtemachte.

Keine Frage: Der 3:2-Sieg der Visper war verdient. Die Entlassung des ungeliebten Headcoachs Dany Gélinas am vergangenen Montag hatte auf die Oberwalliser offensichtlich eine befreiende Wirkung. Nach zwei 5:2-Heimsiegen unter der Woche gegen die GCK Lions und den SC Langenthal holten sie sich auch in der bisher uneinnehmbaren Festung Olten das Punktemaximum. Und sie taten dies auf überzeugende Art und Weise. Den Vispern gelang etwas, was in dieser Saison noch nicht vielen Mannschaften gelungen ist: Die schafften es, die Kreise des Leader derart wirkungsvoll zu stören, dass der nie zu seinem Spiel fand und entsprechend nie in Schwung kam.

Oltens Mühe mit der Visper Härte und Hartnäckigkeit

Der EHCO hatte vor allem mit der Härte und der Hartnäckigkeit der Gäste seine liebe Mühe. In diesen Phasen merkte man, dass die Oltner im bisherigen Verlauf der Meisterschaft nur selten wirklich ans Limit oder gar darüber hinaus mussten. Gegen den EHC Visp, der mit Entschlossenheit zu Werke ging, war das unter dem Strich zu wenig, um den nächsten Dreier einfahren zu können.

Sicher: Man kann und muss bei der Gesamtbetrachtung die dünne Personaldecke der Oltner in die Gleichung einfliessen lassen. Mit lediglich sechs Verteidigern und zwölf Stürmer bewegte man sich personell auf dem Matchblatt am untersten Limit. Als in der 14. Minute auch noch Benjamin Neukom mit einer Augenverletzung ausschied – er wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht – da brachte man nicht mal mehr vier komplette Sturmreihen aufs Eis. Dass dies dem Spielfluss der Oltner wenig zuträglich war, ist logisch. Aber trotzdem war das, was das bisher dominierende Swiss-League-Team unter dem Strich zeigte, zu wenig gegen einen leidenschaftlich und befreit aufspielenden Gegner.

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger hatte keine Freude an seiner Mannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

Headcoach Lars Leuenberger war sauer

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger mochte nach dem Spiel gar nicht gross nach Ausreden suchen. Er war sichtlich angesäuert wegen der Leistung seiner Mannschaft: «Wir waren nicht gut. Das war zu wenig. Nur zwei Minuten Eishockey spielen reicht nicht.» Leuenberger mochte weder die personellen Probleme noch den moralischen Vorteil des Gegners als Entschuldigungen gelten lassen. «Wir haben noch darüber gesprochen und uns darauf vorbereitet, dass die Visper nach dem Trainerwechsel anders auftreten würden. Aber das nützt alles nichts, wenn man nicht bereit ist, dagegen zu halten.» Was dem Oltner Trainer in diesem Zusammenhang besonders sauer aufstiess:

«Ich kann es nicht ertragen, wenn meine Mannschaft vom Gegner vom Eis gearbeitet wird. Das entspricht nicht dem Stil, den wir hier seit eineinhalb Jahren praktizieren.»

Positiv für den EHCO ist nun sicher die Tatsache, dass es eine zehntägige Meisterschaftspause gibt. Die Mannschaft trainiert in der kommenden Woche von Mittwoch bis Freitag und hat ansonsten vier Tage frei. In dieser Phase können sich einerseits die in den letzten Wochen forcierten Leistungsträger etwas erholen. Auf der anderen Seite rückt auch das Comeback des einen oder anderen Verletzten näher.

Kommt dazu: Oltens Sportchef Marc Grieder kann den Break nutzen, um die Suche nach der einen oder anderen Verstärkung zu intensivieren. Denn wenn der EHCO in dieser Saison ganz vorne mitspielen muss, dann muss auch die Personaldecke dicker werden. Zumal der EHC Visp am Samstag gezeigt hat, dass er mit einer neuen sportlichen Führung tatsächlich der ernst zu nehmende Konkurrent sein kann, als den man ihn eigentlich von Anfang an eingeschätzt hat.

