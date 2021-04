EHC Olten Garry Nunn und Dion Knelsen bleiben - so sieht der EHCO Ausgabe 21/22 aus Zwei Tage nach dem Playoff-Out gegen den EHC Kloten kann der EHC Olten zwei wichtige Personalentscheide vermelden: Die beiden Kanadier Garry Nunn und Dion Knelsen haben ihre Verträge um je ein Jahr verlängert. Auch sonst hat die Mannschaft im Hinblick auf die kommende Saison bereits konkrete Formen angenommen. Aber es zeichnet sich eine Problemposition ab. Marcel Kuchta 16.04.2021, 10.00 Uhr

Garry Nunn und Dion Knelsen werden auch in der kommenden Saison ihre Tore für den EHC Olten bejubeln. Urs Lindt / freshfocus

Nach den guten Leistungen in der Schlussphase der Qualifikation und während der Playoffs sind die Vertragsverlängerungen mit den beiden Kanadiern keine Überraschung. Sowohl Garry Nunn als auch Dion Knelsen beseitigten allfällige Zweifel an ihrer Kompetitivität mit einigen überzeugenden Auftritten, als viel auf dem Spiel stand. Nunn sammelte in 10 Playoffspielen 18 Skorerpunkte (8 Tore), Knelsen deren 16 (6 Tore), womit die beiden in der Playoff-Skorerliste der Swiss League vor der Finalserie zwischen Kloten und Ajoie die Ränge 2 und 4 belegen.

Wer wird Nachfolger Jewgeni Schirjajew?

Mit der Weiterverpflichtung von Nunn und Knelsen hat EHCO-Sportchef Marc Grieder eine seiner grössten Baustellen flink beseitigen können. Für eine weitere muss er noch eine Lösung finden: Wer ersetzt Jewgeni Schirjajew als Nummer-2-Center? Das Dilemma ist klar: Für einen Spieler, der wie der nach Visp wechselnde «Gino» für 30 bis 40 Skorerpunkte gut ist, müsste Grieder so viel Geld in die Hand nehmen können, wie er eben für Schirjajew nicht mehr zahlen konnte oder wollte.

Wer wird Nachfolger von Jewgeni Schirjajew? Urs Lindt / freshfocus

Das heisst, dass der Oltner Sportchef auf der Mittelstürmer-Position kreativ werden und darauf hoffen muss, dass ein anderer Spieler unerwartet in die Bresche springt. Oder er landet einen Transfer-Glückstreffer. Es gibt durchaus interessante Center auf dem Markt - auch solche, die derzeit noch in der NLA spielen. Aber den meisten von ihnen fehlt eben selbst auf Swiss-League-Niveau wohl das offensive Volumen, um die gewünschte Rolle zu spielen.

Stan Horansky: Der Spieler will, der Klub will

Wie sieht es mit Stan Horansky aus? Der verlorene Sohn, der im Februar sein verunglücktes Engagement bei Ambri-Piotta beendete und zum EHC Olten zurückkehrte, wird definitiv nicht in die Leventina zurückkehren, obwohl er dort noch einen ein weiteres Jahr laufenden Vertrag besitzen würde. Die Ausgangslage ist klar: Der EHCO möchte «Stan» definitiv wieder verpflichten, der Slowake mit Schweizer Lizenz möchte bleiben. Jetzt geht es darum, dass sich die beiden Parteien auf finanzieller Ebene finden, was kein Ding der Unmöglichkeit sein sollte. Es sieht danach aus, als ob der Kreativstürmer wieder «regulär »für Olten auflaufen wird.

Findet man sich finanziell, wird Stan Horansky auch in der kommenden Saison das EHCO-Dress tragen. Claudio Thoma / freshfocus

Es kommt noch ein interessanter Flügelstürmer

Neben Ajoie-Rückkehrer Devin Muller, der in Olten einen zweiten Anlauf nehmen wird, hat Marc Grieder einen weiteren, interessanten Flügelstürmer, der derzeit noch in den NLA-Playoffs engagiert ist, an der Angel. Der Transfer ist offenbar bereits fix, wird aber erst später kommuniziert. Ansonsten herrscht im Sturm Kontinuität: Silvan Wyss, Leonardo Fuhrer, Cedric Hüsler, Dominic Weder, Cyril Oehen, Jerome Portmann und Robin Schwab, der dem EHCO ebenfalls erhalten bleibt, ergänzen die Offensivabteilung,

Es zeichnet sich also ab, dass neben Jewgeni Schirjajew und Esbjörn Fogstad Vold auch Diego Schwarzenbach und Alban Rexha keinen neuen Vertrag mehr erhalten werden. Dem Vernehmen nach sind Schwarzenbach und Rexha Kandidaten für einen Transfer zum ambitionierten MySports-Ligisten EHC Basel.

Scheidegger kommt - auch Schmuckli und Stämpfli?

Wie sieht es in der Verteidigung aus? Dort steht erst der Zuzug von Thurgaus Top-Verteidiger Joel Scheidegger fest. Ebenfalls aus Thurgau soll - so ist es zumindest aus der Ostschweiz zu vernehmen - Florian Schmuckli kommen. Und - was nach seinen guten Leistungen in den Playoffs ebenfalls nicht ganz überraschend ist: Marc Grieder bemüht sich, den in Kloten nicht mehr erwünschten David Stämpfli definitiv zu verpflichten.

Sportchef Marc Grieder versucht, ihn in Olten zu halten: Verteidiger David Stämpfli. Urs Lindt / freshfocus

Vom bestehenden Personal haben Simon Lüthi, Dan Weisskopf, Cedric Maurer, Jens Nater, Nico Gurtner und Stéphane Heughebaert weiterlaufende Verträge. Neben dem feststehenden Abgang von Janis Elsener (zu den SCL Tigers) sieht es schwer danach aus, als ob Philipp Rytz am vergangenen Mittwoch sein letztes Spiel im EHCO-Dress bestritten hat.

Im Tor haben Simon Rytz und Silas Matthys weiterlaufende Verträge. Sollte es zu keinen unerwarteten Entwicklungen kommen, dann wird der EHCO auch in der neuen Saison auf sein bewährtes Goalieduo setzen können.