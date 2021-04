EHC Olten Florian Schmuckli kommt, drei Spieler bleiben Der EHC Olten komplettiert seine Mannschaft im Hinblick auf die kommende Saison weiter. Wie in dieser Zeitung bereits angekündigt kommt aus Thurgau Verteidiger Florian Schmuckli, während Dominic Weder, Stephane Heughebaert und Robin Schwab ihre Verträge verlängern. 19.04.2021, 14.49 Uhr

Florian Schmuckli (r.) im Dress des HC Thurgau im Zweikampf mit Klotens Ramon Knellwolf. Mario Gaccioli

Nach Joel Scheidegger stösst mit Florian Schmuckli ein zweiter Verteidiger vom HC Thurgau zum EHC Olten. Der bald 28-jährige Schmuckli bringt die Erfahrung von 166 Spielen in der National League sowie 234 Partien in der Swiss League ins Kleinholz mit. Schmuckli spielte bereits in der Saison 2015/16 temporär für den EHC Olten. Der Verteidiger stiess damals via B-Lizenz von den GCK Lions zum EHCO und schaffte mit den Powermäusen in den Playoffs den Einzug in die Halbfinals. 2017/18 stieg Schmuckli mit den Rapperswil-Jona Lakers in die National League auf und holte den Sieg im Schweizer Cup. Florian Schmuckli hat beim EHC Olten einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet.