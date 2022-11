Der EHC Olten vor dem Spitzenspiel gegen La Chaux-de-Fonds

Sterchi vor der Rückkehr – dafür ist Weder out

Nachdem der EHC Olten einige Wochen punkto Verletzungen relativ geschmeidig durch die Meisterschaft gekommen ist, geht es dieser Tage punkto Absenzen drunter und drüber. Im Hinblick auf das Spitzenspiel gegen La Chaux-de-Fonds am Dienstagabend werden die Oltner sicher auf die bisher verletzten Garry Nunn und Cédric Maurer verzichten müssen. Neu im Lazarett ist Stürmer Dominic Weder, der sich am Sonntag in Weinfelden nach einem Check den Kopf angeschlagen hat. Zurück in die Mannschaft kehrt dafür der letzte Woche kranke Simon Sterchi. Auch wieder im Aufgebot stehen dürfte Goalie Dominic Nyffeler. Es ist aber davon auszugehen, dass Lucas Rötheli, der zuletzt exzellente Leistungen ablieferte, gegen La Chaux-de-Fonds im Tor stehen wird. Auch den Gegner plagen derweil Verletzungssorgen. Mit Kyle Topping fehlt den Neuenburgern ein starker Ausländer. Dazu mit Stefan Ulmer ein Top-Verteidiger. (ku)