Der EHC Olten unterliegt dem HC La Chaux-de-Fonds 4:5

EHC Olten Eine ungekrönte Aufholjagd und überflüssige Nebengeräusche Der EHC Olten zeigte sich gegen La Chaux-de-Fonds im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Winterthur klar verbessert. Trotzdem mussten die Oltner am Ende auch gegen die Neuenburger als Verlierer vom Eis. In der Verlängerung eines wilden Spiels, traf der Norweger Olden. Auch neben dem Spielfeld ging es unruhig zu und her. Die EHCO-Fankurve machte sich sogar bei den eigenen Zuschauern unbeliebt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.02.2022, 21.52 Uhr

Jubel bei La Chaux-de-Fonds, Enttäuschung bei Oltens Simon Lüthi nach dem Gegentreffer zum 1:2. Marc Schumacher / freshfocus

Um die aktuellen Befindlichkeiten in Olten und in La Chaux-de-Fonds zu erklären, kann man exemplarisch die Szene zur Hand nehmen, in welcher die Entscheidung in diesem wilden Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellendritten fiel: In der vierten Minute der Verlängerung jagte EHCO-Topskorer Garry Nunn der Scheibe Richtung Gästetor hinterher. La-Chaux-de-Fonds-Goalie Nicola Aeberhard stürzte sich selber dem Puck und Nunn entgegen. Die beiden Protagonisten prallten zusammen, es gab chaotische Szenen rund um das Neuenburger Tor. Aber plötzlich ging die Post in die andere Richtung ab. Chaux-de-Fonds-Topskorer Sondre Olden schnappte sich den Puck und bezwang Oltens Keeper Silas Matthys eiskalt zum 4:5. Die Entscheidung.

Zweimal Lattenkreuz, ein Eigentor und ein Goalie-Flop

Noch vor zwei Monaten wäre das Ganze wohl anders herum rausgekommen. Damals gelang den Oltnern quasi alles, viele Pucks sprangen und liefen für sie. Jetzt hadert man dafür umso mehr mit dem Pech, während der HC La Chaux-de-Fonds seit Wochen von Sieg zu Sieg eilt. Auch im Kleinholz zeigten sich die Gäste unglaublich opportunistisch, zimmerten zweimal den Puck haargenau ins Lattenkreuz (Trettenes beim 0:1 und Eugster beim 2:3), profitierten einmal von einem Eigentor Lüthis (zum 1:2) und einmal von einem groben Patzer von Oltens Goalie Simon Rytz, der einen harmlosen Schuss von Tom Andersons über die Linie kullern liess (2:4). Danach war für den unglücklichen Rytz Feierabend. Für ihn kam Matthys.

Das Eigentor der «Fans» Eine gute, stimmungsvolle Fankurve ist für jeden Klub Gold wert und hat mitunter auch Einfluss auf die Performance einer Mannschaft, wenn die organisierten Anhänger mit ihren Schlachtrufen das ganze Stadion mitreissen können. Beim EHC Olten taten sich diesbezüglich im Heimspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds tiefe Gräben auf. Erst streikte der harte Kern der Kurve, weil eine Handvoll ihrer Mitglieder nach Vorkommnissen beim Spiel im Visp am 11. Februar mit einem Stadionverbot belegt wurde. Via Flugblatt beschwerte man sich ausserdem über übertriebene Kontrollen, Fehlverhalten des Sicherheitsdiensts und fehlende Kooperation vonseiten des EHCO. Auf einem Banner, das im leeren Fansektor platziert wurde, stand: «Ist das euer Ziel?» und verzichtete zwei Drittel lang darauf, im gewohnten Rahmen Stimmung zu machen. Im letzten Drittel wurden die «Fans» wieder aktiv, jedoch auf äusserst unrühmliche Art und Weise. Ein paar Unverbesserliche hatten das Gefühl, der Einsatz von Nebelpetarden im Kleinholz-Stadion sei eine gute Idee. Die Konsequenz? Am Ende wurden die Vertreter der EHCO-Fankurve von den eigenen (!) Zuschauern ausgepfiffen und mit «Use!»-Rufen unmissverständlich zum Abgang aufgefordert. Dass es dabei unter den Anhängern selber noch zu Auseinandersetzungen kam, machte das Eigentor für diese Truppe perfekt. Nach dem Spiel distanzierte der sich der Fanklub «Drüüütannestadt» auf Facebook von der «Pyroaktion», welche von «Einzelpersonen» durchgeführt worden sei und von welcher man im Vorfeld keine Kenntnis gehabt habe. Wenn dem so ist, täte die Fankurve wohl gut daran, in den eigenen Reihen aufzuräumen. Denn klar ist: Solche «Fans» braucht kein Klub.

Wenn wenig schlaue Fans noch weniger schlaue Ideen haben: Im Kleinholz wurde Nebenpetarden gezündet. Marc Schumacher / freshfocus

Auf der anderen Seite waren die Oltner einmal mehr nicht gerade vom Wettkampfglück verfolgt. Aber eines musste man ihnen attestieren und sehr zu Gute halten: Sie gaben trotz des unvorteilhaften Laufs der Dinge während des ganzen Spiels nie auf und verdienten sich dank des nie erlahmenden Kampfgeists zumindest einen Punktgewinn. Doppeltorschütze Garry Nunn, Stan Horansky und Simon Sterchi, der den 4:4-Ausgleich mit einem wunderbaren Solo erzielte, trafen für den EHC Olten. Trotz des fehlenden Happy-ends in der Verlängerung zeigte sich EHCO-Headcoach Lars Leuenberger nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:

«Das Resultat sagt nicht immer alles aus über die Leistung. In den letzten paar Spielen stimmten weder das Resultat noch die Leistung. Diesmal hat der Effort gepasst.»

Das unmissverständliche Signal des Trainers

Mit Larry Leeger, Livio Langenegger (beide Langnau) sowie Benjamin Neukom (Rapperswil) setzte Lars Leuenberger gleich drei B-Lizenzspieler ein. Dafür mussten reguläre Kaderspieler wie Cyril Oehen oder Leonardo Fuhrer mit Plätzen auf der Tribüne Vorlieb nehmen. Das Signal des Trainers war unmissverständlich: Die Leistungen einzelner Spieler in den letzten Wochen waren nicht gut genug. Im Sturm hatte das nun personelle Konsequenzen. «Wir hatten so viele verletzte Spieler in dieser Saison. Alle hatten immer wieder die Chancen, sich zu beweisen», unterstrich Leuenberger, dass seine Geduld langsam aber sicher am Ende ist mit.

In der Verteidigung fehlt Leuenberger dieser Spielraum angesichts der schwerwiegenden Absenzen der drei Top-Verteidiger Scheidegger, Antonietti und Schmuckli. Das Fehlen des Trios macht sich selbstredend momentan hinten und vorne bemerkbar und hat gravierende Auswirkungen auf die Stabilität des ganzen Konstrukts. «Das merkt man daran, wie viele Tore wir zur Zeit bekommen. Und es wirkt sich auch auf die Leistungen der Goalies aus», so Leuenberger. Bleibt zu hoffen, dass diese wichtigen Bausteine rechtzeitig im Hinblick auf die Playoffs wieder fit werden.

Telegramm EHC Olten – La Chaux-de-Fonds 4:5 (1:2, 1:2, 2:0, 0:1) n.V. Kleinholz. – 2604 Zuschauer. – SR : Ruprecht/Ströbel (Dreyfus/Baumgartner). – Tore: 10. Trettenes (Aeberhard/Ausschluss Maurer) 0:1. 11. Nunn (Horansky) 1:1. 18. Matewa (Eigentor Lüthi) 1:2. 30. Nunn (Leeger, Neukom) 2:2. 31. Eugster 2:3. 38. Andersons 2:4. 41. Horansky (Smith) 3:4. 52. Sterchi (Leeger) 4:4. 64. Olden 4:5. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten. 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. Olten: Rytz (38. Matthys); Maurer, Lüthi; Heughebaert, Weisskopf; Wyss, Leeger; Wieszinski; Horansky, Smith, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Hasani, Weder, Neukom; Hüsler, Langenegger, Mosimann; Schwab. La Chaux-de-Fonds: Aeberhard; Smons, Matewa ; Jaquet, Delémont ; Iglesias, Oejdemark ; Nauris Sejejs ; Carbis, Trettenes, Patry ; Olden, Achermann, Andersons ; Dubois, In-Albon, Voirol ; Nils Sejejs, Privet, Eugster ; Muller. Bemerkungen : Olten ohne Scheidegger, Antonietti, Schmuckli, Gurtner (alle verletzt), Knelsen, Oehen, Fuhrer (alle überzählig) und Portmann (Huttwil). – 9. Pfostenschuss Iglesias. 14. Pfostenschuss Horansky.

Das Eigentor der «Fans»

