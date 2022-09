Weshalb Larri Leeger als neuer EHCO-Captain gewählt wurde

EHC Olten Eine überraschende Wahl: Der neue EHCO-Captain heisst Larri Leeger In einer Abstimmung haben Spieler und Coaches das neue Captain-Team des EHC Olten gewählt. Neuer Captain der Dreitannenstädter ist Larri Leeger. Der 35-jährige Verteidiger folgt in diesem Amt auf Dion Knelsen, der seine Karriere bekanntlich beendet hat. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.09.2022, 16.21 Uhr

Trägt neu das C auf der Brust: Larri Leeger. Marc Schumacher / freshfocus

Wer würde die Nachfolge des zurückgetretenen Dion Knelsen als Captain des EHC Olten antreten? Diese Frage liess das Trainerteam des EHC Olten von der Mannschaft in einer Abstimmung beantworten. Und diese Antwort fiel doch einigermassen überraschend aus: Denn mit einer Wahl von Larri Leeger durfte man nicht unbedingt rechnen.

Der 35-Jährige war erst im Frühling des laufenden Jahres im Hinblick auf die Playoffs leihweise von Langnau zu Olten gestossen und hat im Sommer einen Einjahresvertrag beim EHCO unterschrieben. Dass quasi ein Neuling in diese Position gewählt wird, ist doch eher ungewöhnlich. Zumal es durchaus Kandidaten gegeben hätte, auf die man eher getippt hätte. Zum Beispiel Spieler wie Eliot Antonietti oder Cédric Hüsler, die aber nun immerhin als Assistenz-Captains amtieren werden.

Trotzdem macht die Wahl Leegers Sinn: Er bringt die Erfahrung von fast 1000 Profispielen (davon knapp 600 in der NLA) mit und bestreitet seine 18. Saison in einer der beiden höchsten Eishockey-Ligen der Schweiz. Dazu ist er ein starker Kommunikator und gilt - gerade in Anbetracht seines Alters - punkto körperlicher Verfassung als Musterprofi.

