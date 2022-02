EHC Olten Eine Sperre für Trainer Lars Leuenberger, aber Spielraum für Experimente EHC-Olten-Trainer Lars Leuenberger macht aus der Personalnot eine Tugend und wirbelt seine Sturmlinien durcheinander. Beim Spiel in Winterthur darf er allerdings nicht hinter der Bande stehen. Eine Nebenwirkung des Spiels im Visp vom vergangenen Freitag. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Darf in Winterthur seine Mannschaft nicht coachen: Lars Leuenberger. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Am vergangenen Freitag holte sich der EHC Olten bei einem wilden Duell in der Visper Lonza-Arena zwei Punkte beim 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen den EHC Visp. Doch nicht genug des Dramas: Fünf Tage später wurde gegen den Oltner Trainer Lars Leuenberger ein ordentliches Verfahren wegen «Beschimpfung eines Schiedsrichters» eröffnet, weil er gegenüber dem (schwachen) Schiedsrichter-Gespann Fausel/Truffer wenig schmeichelhafte Worte gewählt haben soll.

Am Donnerstag wurde das Urteil verkündet: Leuenberger wird für ein Spiel gesperrt und muss eine Busse von 1000 Franken bezahlen. Er wird damit am Freitagabend in Winterthur nicht an der Oltner Bande stehen dürfen. «Ich nehme das Urteil so zur Kenntnis», sagte Leuenberger achselzuckend, liess aber durchblicken, dass er mit dem Verdikt nicht wirklich einverstanden ist.

Leuenberger plagen derzeit aber noch ganz andere, gewichtigere Sorgen. Und zwar solche personeller Natur. Mit Joel Scheidegger, Eliot Antonietti, Florian Schmuckli und Nico Gurtner fehlen den Oltnern derzeit verletzungsbedingt vier Verteidiger. Bei der 2:4-Niederlage in La Chaux-de-Fonds am Dienstag schied auch noch Aushilfs-Defensivmann Silvan Wyss aus. Ob er am Freitagabend beim Spiel in Winterthur dabei sein wird, ist noch unklar.

Nur noch vier gesunde Verteidiger

Mit Dan Weisskopf, Simon Lüthi, Stephane Heughebaert und Jan Wieszinski verfügen die Oltner noch über vier gesunde, gelernte Verteidiger. Im Abschlusstraining vor dem Winterthur-Match wurde auch noch Rumpelstürmer Cyril Oehen in der Defensive eingesetzt. Da man mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die Dienste von Langnau-Leihgabe Janis Elsener verzichten muss, wird der EHCO am Freitagabend punkto verteidigendem Personal also auf dem allerletzten Zacken laufen.

Immerhin: Die Tabellenlage erlaubt es den Oltner, in den letzten Spielen Richtung Playoffs etwas zu experimentierten. Der Quali-Sieg dürfte angesichts des immer grösser werdenden Abstands zu Leader Kloten kein Thema mehr sein. Und gegen hinten beträgt der Vorsprung auf das drittplatzierte La Chaux-de-Fonds immer noch satte 20 Punkte. Platz zwei scheint also schon fast in Stein gemeisselt für den EHC Olten.

Ohne den überzähligen Nunn und den geschonten Forget

Aufgrund der Trainingseindrücke ist absehbar, dass Leuenberger in Winterthur neue Sturmformationen laufen lässt. Garry Nunn (überzählig) und Dominic Forget (geschont) werden pausieren. Colin Smith wird zusammen mit Adam Hasani und Stan Horansky eine Sturmreihe bilden. Dion Knelsen wird zwischen Lukas Lhotak und Simon Sterchi auflaufen. Cedric Hüsler, Dominic Weder und Jan Mosimann bilden die dritte Sturmlinie, Leonardo Fuhrer zusammen mit Robin Schwab und Portmann die vierte Formation.

Klar ist: Die Oltner werden in Winterthur auf einen hoch motivierten Gegner treffen. Für die Eulachstädter geht es im Duell mit den Ticino Rockets um die Qualifikation für die Vor-Playoffs. Der EHCO tut gut daran, von Anfang an mit der richtigen Einstellung ans Werk zu gehen – Experimente hin oder her.

