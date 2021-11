EHC Olten Eine Premiere, etwas Lampenfieber und ein Wiedersehen mit alten Freunden Der EHC Olten geht mit einem 6:1-Sieg gegen die GCK Lions in die zehntägige Nationalmannschaftspause. Beim achten Heimerfolg im achten Heimspiel der laufenden Saison, standen drei Personen im Mittelpunkt: Hattrick-Schütze Dominic Weder, Interims-Headcoach Stefan Schneider und SCL-Tigers-Gastspieler Janis Elsener. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 07.11.2021, 09.37 Uhr

Ein gewohntes Bild in dieser Saison: Die Oltner Spieler dürfen sich im Kleinholz von den Fans für einen Heimsieg feiern lassen. Marc Schumacher / freshfocus

Als die 2256 Zuschauer im Kleinholz schon längst (zur mittlerweile gewohnten) Stand-Ovation angesetzt hatten, da schoss der EHC Olten in der letzten Spielminute noch zwei weitere Tore. Lukas Lhotak und Dominic Weder trafen innerhalb von 17 Sekunden zum 5:1 und zum 6:1. Wobei vor allem Weders Treffer 21 Sekunden vor der Schlusssirene bemerkenswert war. Der Rheintaler in EHCO-Diensten komplettierte damit seinen Hattrick.

Weders wegweisender Doppelschlag

Er hatte bereits die (wichtigen) Tore zum 2:0 (43.) und 3:0 (45.) zu Beginn des letzten Abschnitts erzielt und damit seine Mannschaft, die vorher lange Zeit Mühe hatte, auf die Siegstrasse geführt. Logisch, wurde Weder zum besten Oltner Spieler gewählt und von den Fans speziell gefeiert. Und entsprechend aufgeräumt war seine Stimmung: «Es war mein erster Hattrick auf Profilevel. Das ist natürlich lässig. Aber noch wichtiger ist, dass wir mit einem Sieg in die Meisterschaftspause gehen können», freute sich der 23-Jährige über seinen Coup, der seine massiven, offensiven Fortschritte, die er in dieser Saison gemacht hat, unterstreichen. Als Vergleich: Es waren für Weder bereits die Saisontore 7, 8 und 9 im 18. Saisonspiel. Sein bisheriger Bestwert: 7 Tore in 41 Spielen...

Dominic Weder steht deshalb auch stellvertretend für eine Mannschaft, die sich selbst durch eine Unmenge an Verletzten und anderen Widerständen nicht aus der Bahn werfen lässt. Wenn ein Schlüsselspieler wie Stan Horansky ausfällt, dann macht sich das natürlich bemerkbar, weil die eingespielte Toplinie mit dem Ausländer-Duo Knelsen/Nunn auseinandergerissen wurde. Dafür übernehmen aber andere Spieler Verantwortung und springen in die Bresche. So, wie eben Weder, der meint:

Dominic Weder.

(Marc Schumacher/freshfocus)

«Natürlich ist es nicht einfach derzeit. Aber wir haben so einen guten Zusammenhalt im Team, dass wir auch das bewältigen können.»

Die ganze Personalsituation in Olten wurde dieser Tage noch etwas absurder, weil auch noch Headcoach Lars Leuenberger krankheitsbedingt ausser Gefecht geworfen worden war. Er musste sich letzte Woche wegen Nierensteinen behandeln lassen. Auch am Samstag war er energiemässig noch nicht so weit, dass er sich das Coaching während des Spiels zugetraut hätte. Leuenberger beschränkte sich darauf, am Vormittag die taktische Spielvorbereitung in Olten zu absolvieren, überliess die Hauptverantwortung während der Partie gegen die GCK Lions dann aber Assistenztrainer Stefan Schneider. Ihm zur Seite stand als Support an der Bande dafür Goaliecoach Michael Tobler.

«Schön, dass mir Lars das Vertrauen gegeben hat»

Für Schneider war es also die Premiere als Headcoach auf Profistufe. Und sie kam nicht aus heiterem Himmel: «Natürlich musste ich damit rechnen, dass es so weit kommt», sagte «Schnitzer» und fügte an: «Es ist schön, dass mir Lars das Vertrauen gegeben hat und nicht das Gefühl hatte, dass er um jeden Preis hinter der Bande stehen müsse, obwohl ihm die Energie fehlt.» Für Stefan Schneider, der durchaus ein wenig Lampenfieber verspürte, war es bis ins letzte Drittel hinein allerdings keine entspannte Angelegenheit. Nach Jan Mosimanns frühem 1:0 nach 51 Sekunden hatten die Oltner Mühe, in die Gänge zu kommen. Schneider wusste auch, warum:

Stefan Schneider. Marc Schumacher / freshfocus

«Das frühe Tor hat uns nicht gut getan. Das haben wir schon öfters erlebt. Wir haben uns im ersten Drittel nicht gut bewegt, den Puck zu lange gehalten und viele Zweikämpfe verloren. Aber wir konnten reagieren. Und zum Schluss muss man sagen: Angesichts der Umstände haben wir es gut gemacht.»

Gut machte es auch ein Spieler, der am Samstag als alter Bekannter sein Comeback gab im Kleinholz. Verteidiger Janis Elsener half zusammen mit seinem Teamkollegen bei den SCL Tigers, Livio Langenegger, beim EHC Olten aus. Das Langnauer Duo war Teil eines kleinen Deals zwischen den beiden Klubs. Am Freitag hatte EHCO-Sportchef Marc Grieder Eliot Antonietti an die Tigers für deren Spiel bei den Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen (wobei sich Antonietti sogar als Torschütze feiern lassen durfte). Dafür verstärkten Elsener und Langenegger am Samstag die Oltner.

Vielleicht nicht Elseners letzter Auftritt im EHCO-Dress

Im Sommer hatte Janis Elsener nach zwei Jahren im Kleinholz den Schritt in die National League gewagt. «Ich wollte diese Challenge annehmen», sagte der 24-Jährige, der seine Rückkehr im EHCO-Dress mit 16 Minuten Eiszeit und einer Minus-1-Bilanz beendete.

Janis Elsener. Marc Schumacher / freshfocus

«Es war schön, für dieses Spiel nach Olten zurückzukehren. Ich habe hier zwei tolle Jahre erlebt und immer noch viel Kontakt zu meinen ehemaligen Mitspielern.»

Und wer weiss: Es war vielleicht nicht der letzte Auftritt Elseners im EHCO-Dress in der laufenden Saison. Die B-Lizenz des Verteidigers ist nun in «Besitz» der Powermäuse. Sollten die SCL Tigers aus dem Rennen um die (Vor-)Playoff-Plätze in der National League ausgeschieden sein, dann könnte Elsener theoretisch den EHC Olten verstärken für den restlichen Verlauf der Meisterschaft. Das ist allerdings Zukunftsmusik: Bis es so weit ist, gehen noch ein paar Monate ins Land.

Zehn Tage Pause und die Hoffnung auf Rückkehrer

Vorderhand steht mal die zehntägige Nationalmannschaftspause auf dem Programm. Die Spieler des EHC Olten dürfen nach dem «Swiss Hockey Day» am Sonntag zwei Freitage geniessen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird sicher wieder trainiert. Das nächste Meisterschaftsspiel steht am Dienstag, 16. November auf dem Programm. Dann kommt der HC La Chaux-de-Fonds ins Kleinholz. Bei den Oltnern hofft man, dass sich bis dahin die Personalsituation wieder etwas entspannt hat. Angesichts der derzeit überragenden sportlichen Bilanz kann man den Dingen, die da kommen werden, aber gewiss gelassen entgegenblicken.

Telegramm EHC Olten- GCK Lions 6:1 (1:0, 0:0, 5:1) Kleinholz. – 2256 Zuschauer. – SR: Gianinazzi/Müller (Dreyfus/Gurtner). – Tore: 1. (0:51) Mosimann (Schmuckli, Lhotak) 1:0. 43. Weder (Knelsen, Nunn) 2:0. 45. Weder (Wyss) 3:0. 52. Nunn (Scheidegger, Knelsen; Ausschluss Berri) 4:0. 56. Graf (Büsser) 4:1. 60. (59:22) Lhotak (Forget, Mosimann) 5:1. 60. (59:39) Weder (Kobel, Langenegger) 6:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Olten. 5-mal 2 Minuten gegen GCK. Olten: Rytz; Antonietti, Scheidegger; Lüthi, Schmuckli; Elsener, Nater; Gurtner; Hasani, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Mosimann; Wyss, Weder, Langenegger; Portmann, Schwab, Muller; Kobel. GCK: Zumbühl; Büsser, Landolt; Meier, Braun; Capaul, Quinn; Morson; Marchand, Backman, Aeschlimann; Sopa, Schlagenhauf, Graf; Spring, Suter, Berri; Böhler, Baechler, Truog; Grisoni. Bemerkungen: Olten ohne Oehen, Fuhrer, Heughebaert, Weisskopf, Maurer, Horansky, Hüsler (alle verletzt), Lüdi, Wieszinski (bei Huttwil, bzw. Basel) sowie Headcoach Lars Leuenberger (rekonvaleszent nach Nierenstein-Behandlung).EHCO dafür mit Assistent Stefan Schneider als Headcoach an der Bande. GCK ohne Mettler, Hayes, Widmer, Jeffrey Meier, Burger, Casutt, Küng, Falus (alle verletzt), Henry und Steiner (beide krank). - 45. Timeout GCK.