Der neue EHCO-Ausländer heisst Sean Collins

EHC Olten Ein Routinier mit Gardemassen: Sean Collins heisst der gesuchte Center Der 33-jährige Kanadier wird den EHC Olten in der kommenden Saison verstärken. Der 1,91-Meter-Mann bringt einen beträchtlichen Erfahrungs-Rucksack mit und spielte zuletzt in der höchsten finnischen Liga bei Hämeenlinna. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 02.08.2022, 16.00 Uhr

Hier im Dress der Adler Mannheim: Sean Collins läuft in der neuen Saison für den EHC Olten auf. Hockeypics - Eva Fuchs / www.imago-images.de

Lange musste sich EHCO-Sportchef Marc Grieder gedulden, ehe er seinen zweiten Ausländer gefunden hatte. Doch nun, pünktlich mit dem Beginn des Eistrainings, hat er seine wichtigste Personalie des Sommers unter Dach und Fach gebracht, Mit Sean Collins kommt ein Routinierter Center in die Dreitannenstadt, den man als «komplettes Paket» bezeichnen kann.

Keine «Scoring-Maschine», aber...

Der Blick auf die Statistiken des Kanadiers zeigen zwar, dass er keine ausgesprochene «Scoring-Maschine» ist. Doch er bringt gute Körpermasse (1,91m, 86kg) mit und gilt als sehr zuverlässiger und mannschaftsdienlicher Zweiweg-Stürmer. Für seine Grösse bringt er ausserdem gute läuferische Qualitäten mit. Marc Grieder sagt:

«Er ist ein Mann mit viel Erfahrung. Er spielt immer mit vollem Einsatz, ist sehr mannschaftsdienlich und kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Sean ist ein physisch starker Zweiweg-Center, offensiv und defensiv verlässlich, und entspricht damit dem von uns gesuchten Profil.»

Sean Collins wurde 2008 in der 7. Runde von den Columbus Blue Jackets gedraftet und brachte es auf insgesamt 21 Einsätze in der besten Liga der Welt. Daneben lief er gut 300-mal in der AHL auf, ehe er nach Europa in die russisch geprägte KHL wechselte, wo er in über vier Saisons für Kunlun und Sotschi insgesamt 269 Spiele bestritt und dabei fast einen halben Skorerpunkt pro Spiel buchte.

Nach einem kurzen Abstecher in die DEL zu Mannheim stand er letzte Saison in der höchsten finnischen Liga für HPK Hämeenlinna im Einsatz. Dort buchte Collins in 53 Spielen 15 Skorerpunkte (5 Tore), agierte aber eher in einer defensiven Rolle. Vom Kanadier erhofft man sich vor allem in den entscheidenden Momenten und kritischen Spielphasen die wichtigen Impulse.

Und wie beurteilt Lars Leuenberger seinen neuen Import? «Ich schaue bei ihm nicht, was er morgen leistet. Für mich ist wichtiger, was er im kommenden Frühling, in den Playoffs bringt. Diese Stabilität auf der Center-Position hat uns in der letzten Saison ein wenig gefehlt. Sean kann eine Mannschaft zusammenhalten, er hilft in der defensiven Zone. Und ich gespannt, was er in der Offensive zu leisten vermag. Er konnte sich in jeder Liga durchsetzen, was mich sehr zuversichtlich stimmt.»

