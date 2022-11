Yannick Hänggi wechselt zum EHC Olten

EHC Olten Ein Maurer-Ersatz, Neukoms schwere Verletzung und eine Kampfansage aus Visp Der EHC Olten geniesst einen einwöchigen Meisterschaftsunterbruch. Doch vor allem Sportchef Marc Grieder ist in mancherlei Hinsicht gefordert. Er muss aktuelle Baustellen bearbeiten, Verstärkungen für den weiteren Meisterschaftsverlauf suchen und auch die kommende Saison im Auge behalten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.11.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yannick Hänggi im Dress der Eispiraten Crimmitschau. Imago

Während die Spieler des EHC Olten nach einer intensiven ersten Meisterschaftsphase ein paar freie Tage geniessen, geht es bei Sportchef Marc Grieder umso hektischer zu und her. Eine Auslegeordnung:

Yannick Hänggi kommt als Maurer-Ersatz

Auf der Suche nach einem Ersatz für den lange ausfallenden Cédric Maurer ist Marc Grieder in Deutschland fündig geworden: Von den Eispiraten Crimmitschau (DEL2) stösst Yannick Hänggi per sofort zu den Oltnern. Er hat einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben. Der 26-Jährige absolvierte letzte Saison für den SC Bern und Ajoie 25 Partien in der National Leage, ehe er zu Krefeld in die DEL wechselte. In der Swiss League hat der deutsch-schweizerische Doppelbürger für Thurgau, Winterthur und die Ticino Rockets insgesamt 127 Spiele bestritten.

Der am Auge verletzte Benjamin Neukom wird während des Spiels gegen Visp vom Eis geführt. Marc Schumacher / freshfocus

Grosse Fragezeichen um Benjamin Neukom

Keine guten Neuigkeiten gibt es zu Stürmer Benjamin Neukom zu vermelden. Der EHCO-Stürmer hatte sich am Samstag gegen Visp nach einem (ungeahndeten) hohen Stock eines Gegenspielers am Auge verletzt und wurde noch während des Spiels ins Spital eingeliefert. Erste Untersuchungen deuten nun auf eine schwerwiegendere Verletzung hin, verbunden mit einer längeren Absenz. Wie lange Neukom den Oltnern effektiv fehlen wird, hängt auch davon ab, ob die Augenverletzung operiert werden muss oder nicht. Auf jeden Fall ist absehbar, dass Marc Grieder auch auf dieser Position auf dem (Schweizer) Transfermarkt tätig werden muss.

Ein Visper Ausländer mit «schwerem »Gepäck

Eine Kampfansage kam derweil aus Visp mit der Verpflichtung des Kanadiers Jake Virtanen. Auf dem Papier ein viel zu grosses Kaliber für die Swiss League. Aber der 26-jährige, ehemalige Erstrunden-Draftpick der Vancouver Canucks (Nummer 6 im Jahr 2014) bringt nicht nur Klasse und die Erfahrung aus 343 NHL-Spielen, sondern auch «schweres »Gepäck mit in die Schweiz. Virtanen hatte in Kanada ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung am Hals. Er wurde im Juli zwar von einer Jury in Vancouver frei gesprochen, aber die Klägerin will den Fall offenbar auch noch auf ziviler Ebene weiterziehen. Die Geschichte dürfte für den Neo-Visper also noch nicht ausgestanden sein.

Könnte früher zurück im Einsatz sein als erwartet: Garry Nunn (l.). Marc Schumacher / freshfocus

Apropos Ausländer: Auch wenn das Comeback von Garry Nunn wohl früher stattfinden wird als ursprünglich erhofft (eher kurz nach der Nationalmannschaftspause statt erst im Dezember), so ist Marc Grieder intensiv dabei, einen dritten Söldner zu suchen.

Wie weiter mit Lars Leuenberger?

Die Meisterschaftspause im November ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um erste Personalien im Hinblick auf die kommende Saison zu klären. Beim EHC Olten steht zum Beispiel die Vertragsverlängerung mit Headcoach Lars Leuenberger ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste. Seine Bilanz in Olten spricht für sich, eine weitere Zusammenarbeit wäre sicher erstrebenswert und sinnvoll. Aber klar ist: Leuenberger ist sicher auch für andere Klubs eine interessante Option.

Was die Verhandlungen für alle Beteiligten schwierig macht: Über allem lauert die Ungewissheit über die Zukunft der Swiss League. Wie viel kann und soll man bereits im Hinblick auf die kommende Saison investieren? Was ist, wenn der Aufstieg in die National League gelingen sollte - oder eben nicht? Die Antworten auf diese Fragen spielen natürlich auch eine Rolle bei den Gesprächen mit den Spielern, deren Verträge Ende Saison auslaufen werden. Gemäss eliteprospects.com laufen die Verträge von 15 Spielern Ende Saison aus - allfällige Ausstiegs- und Verlängerungsklauseln nicht einkalkuliert. Es bleibt auf jeden Fall spannend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen