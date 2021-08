Der EHC Olten besiegt im Vorbereitungsspiel Hockey Huttwil 12:2

EHC Olten Ein Dutzend Tore für das allgemeine Selbstvertrauen Der EHC Olten besiegt in seinem ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison Hockey Huttwil mit 12:2. Dion Knelsen gelingt beim Kantersieg ein Hattrick, von den neuen Spielern überzeugt vor allem Lukas Lhotak. Marcel Kuchta 11.08.2021, 22.42 Uhr

Traf im ersten Vorbereitungsspiel dreimal: Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

Betrachtet man Vorbereitungsspiele vor allem aus dem Blickwinkel, dass die Spieler nach der langen Sommerpause mit Erfolgserlebnissen möglichst schnell Selbstvertrauen tanken können, dann ist dem EHCO der erste Schritt in die neue Saison geglückt.

Beim deutlichen 12:2-Sieg gegen den MySports-Ligisten Hockey Huttwil zeigten sich die Oltner einsatz- und spielfreudig und liessen dem Gegner nach etwas harzigem Beginn schliesslich keine Chance. Bemerkenswert dabei: Sämtliche zwölf EHCO-Stürmer verbuchten mindestens einen Skorerpunkt. Also dürften alle eine Portion Selbstvertrauen aus dem Oberaargau mitgenommen haben.

Von primärem Interesse war in diesem ersten Match-Einsatz vor allem, wie sich die neuen Spieler in Reihen der Powermäuse präsentieren würden. Eine der auffälligsten Figuren war zweifellos Stürmer Lukas Lhotak, der zweimal traf. Der Tscheche mit Schweizer Lizenz, der von den Rapperswil-Jona Lakers zum EHCO stiess, überforderte seine Gegenspieler mit seinen läuferischen Fähigkeiten immer wieder und zeigte auch, dass er über gute Abschlussqualitäten verfügt. Devin Muller und Jan Mosimann waren weniger auffällig, fügten sich aber ebenso gut ins schon recht harmonische Oltner-Kollektiv ein.

Antonietti und Scheidegger als gemeinsames Back-Paar

In der Verteidigung zeigten Joel Scheidegger und Eliot Antonietti (1 Tor, 2 Assists), die gemeinsam ein Back-Paar bildeten, gute Spielmacher-Qualitäten, konnten den einen oder anderen «Wackler» in der Defensivarbeit aber nicht verbergen.

Generell spürte man, dass die Mannschaft von ihrem Trainer Lars Leuenberger den klaren Auftrag bekommen hatte, von Anfang an Vollgas zu geben, was zu einer durchaus intensiven Begegnung führte. Die Huttwiler gingen sogar in Führung und stemmten sich so lange gegen die Niederlage, bis ihnen die Kräfte ausgingen. Danach hatten die Oltner leichtes Spiel, ihre Überlegenheit auf dem Eis auszuspielen.

Testspieler Hasani nicht im Einsatz, Horansky geschont

Noch nicht mit von der Partie war in Huttwil Testspieler Adam Hasani (32), der seit Montag mit der Mannschaft trainiert und versucht, sich in den kommenden Tagen und Wochen für einen Vertrag aufzudrängen. Der langjährige NLA-Spieler, der zuletzt Captain des HC La Chaux-de-Fonds war, wäre für die Leuenberger-Truppe zweifellos eine Verstärkung.

Vergeblich suchte man am Mittwoch auch Stan Horansky in der Mannschaftsaufstellung. Der verletzungsanfällige Slowake ist leicht angeschlagen. Da wollte man aufseiten der Oltner kein unnötiges Risiko eingehen. Am Freitag (19:45 Uhr) wird sich der EHC Olten gegen die Ticino Rockets erstmals vor heimischem Publikum präsentieren.