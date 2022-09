Drei Gründe für Garry Nunns Traumstart und Eliot Antoniettis Message für Linus Klasen

Es waren bemerkenswerte Szenen, die sich nach dem Duell zwischen dem EHCO und Visp (Endstand 4:2) am vergangenen Samstag abgespielt hatten: Während des Shakehands war es plötzlich zur Rudelbildung gekommen. Eher ungewöhnlich im zweiten Meisterschaftsspiel der Saison mitten im September, wenn sich die sportliche Dramatik in engen Grenzen hält. Die Hauptdarsteller und Auslöser des Kuddelmuddels: Oltens Eliot Antonietti und Visps Star Linus Klasen, die sich erst verbal in die Haare gerieten, ehe sich auch Teamkollegen beider Seiten in den Konflikt einmischten. Was das Ganze ausgelöst hat? Am Montag sagte Antonietti im Anschluss ans Training: «Ich habe Klasen nur gesagt, er solle mehr Respekt vor seinen Gegenspielern zeigen.» Grund für den Wutausbruch des EHCO-Abwehrturms war offenbar ein Kniecheck von Klasen gegen ihn. «Ja, im Eishockey geht es bisweilen hart zu und her. Auch ich spiele hart. Aber ich gehe nie aufs Eis, um einen Gegenspieler absichtlich zu verletzen. Das ist ein No-go.» Gemäss Antonietti kam die Message beim Schweden nur bedingt an. Dessen Kommentar sei gewesen: «Jetzt siehst Du mal, wie es ist, wenn man in jedem Spiel brutal angegangen wird.» Fazit: Man darf davon ausgehen, dass es in den kommenden Duellen zwischen den beiden Top-Favoriten der Liga immer wieder ordentlich rumpeln wird.