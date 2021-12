EHC Olten Die grosse Frage nach Knelsens Ausfall: Wer macht den Schritt nach vorne und übernimmt Verantwortung? Der EHC Olten trifft am Samstag (17 Uhr) in Küsnacht auf die GCK Lions. Dominic Forget wird den verletzten Dion Knelsen als Center der ersten Linie ersetzen. Doch Headcoach Lars Leuenberger erwartet von allen Spielern, dass sie in Abwesenheit des Topscorers mehr Verantwortung übernehmen. Er sagt: «Jetzt kann sich niemand mehr verstecken.» Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Wird Knelsens Rolle als Center der ersten Sturmlinie übernehmen: Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

Während EHC-Olten-Headcoach Lars Leuenberger seine Spieler im Freitagstraining übers Eis scheuchte, stand Captain Dion Knelsen mit eingebundener Schulter auf der Tribüne und schaute sich das Spektakel von oben an. Er sah unter anderem, wer ihn während seiner Abwesenheit mit allergrösster Wahrscheinlichkeit als Center der ersten Sturmlinie ersetzen wird. Es ist wenig überraschend Dominic Forget, dem die Ehre zuteil wird, die Flügelzange Garry Nunn/Stan Horansky mit schönen Pässen lancieren zu dürfen. Der 41-Jährige sagt: «Ich freue mich, mit Garry und Stan zusammenzuspielen. Sie sind sehr schnell und talentiert. Ich werde versuchen, sie einzusetzen und gleichzeitig so einfach wie möglich zu agieren.»

Forget als logischer Knelsen-Ersatz

Forget ist die logische Wahl, wenn es darum geht, Knelsens Abwesenheit zu kompensieren. Aber auch der Franko-Kanadier mit Schweizer Lizenz weiss, dass es einen kollektiven Effort braucht. Zumal er schon ein paar Kilometer mehr auf dem Tacho hat und deshalb auch seine Eiszeit nicht in «knelssche Dimensionen» (über 20 Minuten pro Spiel) ausdehnbar ist:

«Wenn man einen Spieler wie Dion verliert, dann kann man den nicht 1:1 ersetzen. Jedes Mannschaftsmitglied muss mehr leisten. Wir müssen bei den Bullys besser sein, in der Defensivarbeit noch aufmerksamer. Wir müssen nun Spiel für Spiel versuchen die Elemente zu finden, die funktionieren, wenn ein Schlüsselspieler fehlt.»

In eine ähnliche Richtung geht die Analyse von Headcoach Lars Leuenberger. Er sagt: «Es gibt nichts schön zu reden. Wir verlieren unseren Captain, unseren Topscorer und Nummer-Eins-Center. Aber: Jetzt kann jeder andere Spieler zeigen, dass er noch mehr zu leisten vermag.» Dem Oltner Cheftrainer ist die einseitige Verteilung der Offensivlast schon lange ein Dorn im Auge. Ein Blick auf die Statistik unterstreicht die Abhängigkeit des EHCO von seiner ersten Line. Dion Knelsen (49 Skorerpunkte/13 Tore), Garry Nunn (44/19) und Stan Horansky (35/15) waren bisher für 128 der total 301 Oltner Skorerpunkte - also über ein Drittel! - verantwortlich und weisen allesamt Plus-Minus-Bilanzen von Plus-30 und mehr (!) auf.

Eine spannende und interessante Situation

«Wir thematisieren das schon seit Wochen», betont Leuenberger. Es gehe darum, einen Schritt nach vorne zu machen und Verantwortung zu übernehmen.

«Jetzt kann man sich niemand mehr verstecken. Jetzt müssen die anderen Spieler erwachen. Es können nicht immer die gleichen Leute die Tore schiessen. Es ist eine spannende und interessante Situation. Sie ist nicht schön, aber wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Es ist eine Challenge, die uns erwartet. Aber die ist auch im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf wichtig.»

Genau das macht die Situation mit der Verletzung von Knelsen aus Sicht des EHC Olten hoch interessant. Einerseits ist die sportliche Ausgangslage dank des sensationellen Saisonstarts sehr komfortabel. Andererseits muss die Mannschaft nun zeigen, dass sie auch in der Lage ist, ohne einen absoluten Schlüsselspieler das Leistungsniveau zu halten. Die beiden Partien gegen die GCK Lions (am Samstag) und die EVZ Academy (Sonntag in einer Woche) werden noch nicht der Massstab sein. Die beiden folgenden Aufgaben in La Chaux-de-Fonds und zu Hause gegen Kloten umso mehr.

Wyss übernimmt das Captain-Amt von Knelsen

In Küsnacht werden die Oltner nicht nur auf die Dienste von Dion Knelsen verzichten müssen, sondern auch auf Jerome Portmann (der sich ebenfalls gegen Winterthur verletzte), Cedric Maurer, Eliot Antonietti und Adam Hasani. Dan Weisskopf wird sein Comeback geben, von den Huttwil Falcons wird Yannick Lerch im Sturm aushelfen. Das Amt des Captains wird während der Abwesenheit von Knelsen Silvan Wyss übernehmen.

