EHC Olten Der schwierige Balance-Akt von Goalie Silas Matthys Der Torhüter des EHC Olten brillierte - wie sein Goalie-Partner Simon Rytz - in der laufenden Saison regelmässig. Trotzdem ist seine Zukunft bei den Dreitannenstädtern ungewiss. Silas Matthys bewegt sich momentan im Spannungsfeld zwischen Zukunftssorgen und dem erfolgreichen Abschluss einer bisher so vielversprechenden Saison. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Die Zeichen stehen auf Abschied Ende Saison: Silas Matthys. Freshfocus

Die statistischen Grundlagen sind ungenügend: Dennoch waren sich langjährige Beobachter des EHC Olten sicher: Hätte Silas Matthys am Dienstagabend in Biasca gegen die Ticino Rockets sein Tor rein gehalten, dann hätte er mit allergrösster Wahrscheinlichkeit einen Vereinsrekord aufgestellt: Denn drei Shutouts in Folge waren zuvor noch keinem EHCO-Goalie gelungen.

Nun: Nach 25 Minuten und dem Gegentor von Giona Bionda war die Rekordjagd so oder so beendet. Trotzdem gut möglich, dass die 145 Minuten währende Ungeschlagenheit von Matthys zu den besten Werten gehört, die je ein Oltner Torhüter vorzuweisen hatte.

Die phänomenalen Werte der EHCO-Goalies

Sowieso: Was die Schlussmänner des EHC Olten in der laufenden Saison punkto statistischen Werten vorzuweisen haben, ist schlicht und einfach phänomenal. Bei den Gegentoren führt Matthys (1,47 pro Spiel) ligaweit vor Simon Rytz (1,55). Bei der Fangquote liegt Rytz (94,3 Prozent) vor Matthys (93,6). Und zusammen haben die beiden bereits elf (!) Shutouts auf dem Konto (Rytz 7/Matthys 4). Kein Wunder also, steht der EHCO punkto Gegentoren am besten da in der Swiss League: 59 in 37 Spielen macht knapp 1,6 Treffer pro Spiel für die Kontrahenten - eine fabelhafte Zahl.

Die Statistiken der besten Swiss-League-Goalies. SIHF

Für Silas Matthys gibt es mehrere Gründe, warum die Oltner im Allgemeinen und die Goalies im Speziellen heuer so ungemein stabil sind: «Da muss ich vor allem meinen Teamkollegen ein Kränzchen winden. Ohne gute Verteidigungsarbeit aller Spieler geht es nicht.» Matthys verweist in diesem Zusammenhang auch auf die akribische und fordernde Art von Headcoach Lars Leuenberger.

«Wenn er irgendwelche unguten Tendenzen erkennt, greift er sofort durch. Folglich weiss jeder Spieler haargenau, was sein Job ist auf dem Eis. Das macht es für uns Goalies natürlich umso einfacher.»

So gut die beiden Oltner Goalies in dieser Saison sind: Die Chance ist gross, dass man sie in der kommenden Saison nicht mehr im grünweissen Dress bestaunen darf. Bei Simon Rytz (38), der übrigens dieser Tage wieder Vater wird (und deshalb auch die letzten beiden Spiele verpasst hat), ist längst klar, dass er in der kommenden Saison für seinen Stammklub EHC Biel auflaufen wird.

Mit 38 Jahren so gut wie noch nie: Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

Bei Silas Matthys ist die Lage der Dinge komplizierter. EHCO-Sportchef Marc Grieder hat mit der Verpflichtung von Dominic Nyffeler (Kloten, aber derzeit bei Servette in der NL tätig) früh eine klare Nummer eins für die kommenden Jahre verpflichtet. Und deutet man das Transfergeflüster im Hintergrund richtig, dann ist auch schon der zweite Goalieposten in Olten vergeben. Was wiederum heisst, dass sich Silas Matthys nach einem neuen Arbeitgeber umschauen muss.

Es stellen sich grundsätzliche Fragen betreffend der Zukunft

Für den 29-Jährigen stellen sich diesbezüglich deshalb schon fast existenzielle Fragen: «Ich habe eine Familie zu ernähren mit meinem Job. Da ist es nicht einfach, den Kopf frei zu behalten. Weil sich grundsätzliche Fragen betreffend meiner Zukunft stellen.»

Trotz der für ihn alles andere als einfachen Situation, hat sich Silas Matthys vorgenommen, so gut wie möglich im Hier und Jetzt zu leben und hat deshalb auch die Hilfe eines Mentaltrainers in Anspruch genommen: «Mein Fokus geht momentan wirklich nur von Spiel zu Spiel. Sonst würde ich mich nur verrückt machen lassen.» Dass ihm dieser Balanceakt sehr gut gelingt, zeigte er zuletzt auf eindrückliche Art und Weise.

Dass sich Silas Matthys in seinen drei Jahren beim EHC Olten nie wirklich als Nummer eins etablieren konnte, wurde ihm wohl letztlich zum Verhängnis. Einerseits hatte er mit Simon Rytz stets einen gleichwertigen Konkurrenten an seiner Seite, dem die Trainer im Zweifelsfall immer ein Quäntchen mehr Vertrauen schenkten. Wobei Matthys betont: «Ich schätze die Zusammenarbeit mit Simon sehr. Er ist auch in seinem vergleichsweise hohen Alter immer extrem kompetitiv geblieben und hat mich entsprechend gefordert.»

Die Mission ist noch nicht abgeschlossen

Andererseits verpasste er es auch aus verschiedenen Gründen, die sich durchaus bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen, sich als EHCO-Stammgoalie zu positionieren, wenn sie da waren. Matthys bereut dennoch nichts: «Ich habe immer mein Bestes gegeben. Und ich denke, ich konnte mich in meiner Zeit hier in Olten gut weiterentwickeln.» Und eben: Seine Mission im Kleinholz ist noch lange nicht abgeschlossen. Wie könnte man sich schliesslich besser für einen neuen Job empfehlen, als ein wertvolles Mitglied einer erfolgreichen Mannschaft zu sein?

Vor der Heimspiel-Trilogie Mit dem Heimspiel gegen den EHC Visp am Donnerstagabend (19.45 Uhr) beginnt für den EHCO eine Trilogie vor eigenem Publikum. Am kommenden Montag kommt der EHC Winterthur ins Kleinholz, am Mittwoch dann der HC Sierre. Alle drei Partien waren coronabedingt über den Jahreswechsel verschoben worden. Personell dürfte sich gegen Visp wieder eine Rochade auf der Ausländer-Position abzeichnen. Das Stammduo Knelsen/Nunn sollte wieder zum Zug kommen. Der neue Ausländer Colin Smith traf gegen die Ticino Rockets zum ersten Mal im EHCO-Dress (sein Tor beim 5:0 in Zug am Sonntag war ihm später wieder aberkannt worden). Unter normalen Umständen dürfte es für ihn aber kein Vorbeikommen geben an den «normalen» EHCO-Söldnern. Interessantes Detail am Rande: Mit einem Punktgewinn gegen Visp wären die Oltner zwölf Runden vor dem Ende der Qualifikation bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Mit einem Dreipunktesieg würde man auch wieder zu Leader Kloten aufschliessen. (ku)

