EHC Olten Der Schlussspurt und die Suche nach einem guten Playoff-Gefühl Mit dem Heimspiel gegen die GCK Lions (Freitag, 20 Uhr) und dem Gastauftritt in Visp (Sonntag, 17 Uhr) geht für den EHC Olten die Qualifikation zu Ende. Noch lebt die Hoffnung, sich von La Chaux-de-Fonds wieder die Tabellenführung zurückzuerobern. Wichtiger ist allerdings, dass die Oltner sich in den letzten beiden Quali-Partien ein gutes Gefühl im Hinblick auf die Playoffs holen. Vor allem punkto Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

90 Schüsse, nur 5 Tore: Oltens Stürmer Simon Sterchi ist das Sinnbild für die aktuelle Abschlussschwäche des EHCO. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nein, man kann nicht behaupten, dass der EHC Olten mit Leichtigkeit dem Ende der Qualifikation entgegen schwebt. Während der HC La Chaux-de-Fonds total im Flow ist und zuletzt 13 Siege in Serie aneinandergereiht hat, tun sich die Oltner derzeit schwer, Aufwand und Ertrag in das richtige Verhältnis zu bringen. Die Leistungen sind zwar nicht immer überzeugend, aber doch bei weitem gut genug, dass man die Spiele angesichts der Überlegenheit eigentlich problemlos gewinnen sollte.

Doch problemlos gings eben in letzter Zeit nur selten über die Bühne. Der 4:2-Sieg in Winterthur war ein Knorz. Das 5:3 gegen Langenthal letztlich auch eine unnötige Zitterpartie. Und am Dienstag setzte es gar eine 2:3-Niederlage in Basel trotz absurdem 45:12-Schussverhältnis zu Gunsten des EHCO. «Im Oktober hätten wir dieses Spiel gewonnen – und zwar egal, mit welcher Mannschaft», sagt dazu Stürmer Simon Sterchi und fügt an: «Wir haben vieles richtig gemacht. Einfach die Chancenauswertung war miserabel. Deshalb sollten wir auch nicht schwarzmalen.»

Der Unterschied zu La Chaux-de-Fonds

Ja, die gute Chancenauswertung. Der Blick auf die Statistik zeigt, dass sich die Oltner vor dem gegnerischen Tor ziemlich schwertun – besonders im Vergleich zum neuen Leader La Chaux-de-Fonds. 1601-mal haben die EHCO-Spieler auf das gegnerische Tor geschossen. Das ist der Spitzenwert in der Swiss League. Der Konkurrent aus dem Kanton Neuenburg hat fast 20-mal weniger Abschlussversuche (1582) aufzuweisen, hat aber 30 (!) Tore mehr erzielt als der EHC Olten (196:166).

Einer, der die mangelhafte Treffsicherheit des Teams verkörpert, ist Simon Sterchi. Aus 90 Schüssen aufs gegnerische Tor resultierten lediglich 5 Tore, was einer Trefferquote von 5,5 Prozent entspricht. In den letzten 14 Spielen traf er noch einmal. «Ich bin punkto Abschlussverhalten schon irgendwie das Sinnbild unserer Mannschaft», gibt er sich selbstkritisch. «Und noch viel frustrierender ist die Tatsache, dass von diesen 90 Schüssen 75 Prozent aus besten Abschlusspositionen waren. Ich versuche es aber positiv zu sehen: Solange ich zu solchen Chancen komme, mache ich mir keine grossen Sorgen. Irgendwann gehen sie wieder rein.»

Die Sehnsucht nach den Playoffs

Am besten und mit Vorteil natürlich in den Playoffs, die am 14. Februar beginnen. Man hat bei den Oltnern sowieso das Gefühl, dass die entscheidende Meisterschaftsphase herbeigesehnt wird. Die lange Qualifikation, welche der EHCO über weite Strecken dominiert und bis am letzten Dienstag als Tabellenführer geprägt hat, hat die Mannschaft mental etwas ermüdet, die allerletzte Konsequenz fehlt – sowohl vor dem gegnerischen Tor als auch in der Defensive. Die Gegner kamen zwar nur zu wenigen Torchancen, viele von ihnen landeten aber im EHCO-Gehäuse. Simon Sterchi sagt: «Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Fehler in dieser Phase der Meisterschaft gnadenlos ausgenutzt werden und deshalb auch wieder entschlossener und konsequenter zur Sache gehen – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.»

Am Wochenende gehen nun die beiden letzten Partien der Qualifikation über die Bühne. «Wir haben noch zwei Spiele, die wir nutzen können, damit wir sowohl als Team als auch individuell als Spieler ein gutes Gefühl bekommen. Und schliesslich haben wir auch immer noch die Chance, uns Platz 1 zurückzuholen», streicht Simon Sterchi die Bedeutung der Begegnungen gegen die GCK Lions (Freitag, 20 Uhr) und Visp (Sonntag, 17 Uhr) heraus.

Leuenbergers Korrekturen im Line-up

Nimmt man das Donnerstagstraining als Massstab, dann wird EHCO-Headcoach Lars Leuenberger in der Mannschaft ein paar Korrekturen anbringen. Der zuletzt überzählige Simeon Schwinger wird für Zug-Leihgabe Luca De Nisco ins Line-up rücken und in der vierten Sturmlinie neben Silvan Wyss und Cedric Hüsler auflaufen. Giacomo Dal Pian wird dafür in die dritte Reihe neben Dominic Weder und Lukas Lhotak versetzt. Unverändert bleiben die beiden «offensiven» Sturmlinien. In der Hoffnung, dass sich der «Abschluss-Knoten» rechtzeitig vor den Playoffs wieder löst.

Wer wird der Oltner Viertelfinalgegner? Am letzten Quali-Wochenende der Swiss League geht es nicht nur darum, wer die Playoffs (ab 14. Februar) von der Pole-Position aus in Angriff nehmen kann, sondern auch darum, wie die Viertelfinal-Paarungen aussehen werden. Im Kampf um Platz 1 müssen die Oltner im Vergleich zu La Chaux-de-Fonds in den letzten beiden Spielen mehr Punkte holen. Die Neuenburger treten am Freitagabend in Langenthal an und erwarten zum Abschluss am Sonntag den EHC Basel. Nicht nur der Kampf um den Quali-Sieg ist hoch spannend, sondern auch die Rangelei um die Positionen 3 bis 7. Den Tabellendritten GCK Lions (69 Punkte) und den Tabellensiebten Basel (65) trennen lediglich vier Zähler. Für den EHCO kommen theoretisch entsprechend noch sechs verschiedene Viertelfinal-Gegner in Frage. (ku)

