EHC Olten Der Frust von Fredrik Söderström: Weshalb der Oltner Trainer mit der Zerstörungswut zu kämpfen hatte Der EHC Olten verlor bei den GCK Lions ein Spiel, dass er eigentlich gewinnen hätte müssen. Am Ende blieben aber nur hängende Köpfe und die Erkenntnis für den Headcoach, dass es auch kurz vor den Playoffs schwierig ist, aus dieser Mannschaft schlau zu werden. Marcel Kuchta 01.03.2021, 05.00 Uhr

Der EHC Olten (am Boden Simon Lüthi vor Goalie Silas Matthys) gab gegen die GCK Lions kein gutes Bild ab. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Der Kontrast zwischen Maske und Gesichtsfarbe war prägnant. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Fredriks Söderströms Gemütszustand nach einem Spiel alles andere als freundlich ist. Der Schwede machte denn auch kein Geheimnis aus seiner nicht allzu guten Laune:

«Wenn man ein Spiel verliert, in welchem der Gegner viel besser war, muss man das akzeptieren. Aber ein Spiel auf die Art und Weise zu verlieren, wie wir es getan haben, macht mich wütend. Ich würde am liebsten Dinge von den Wänden reissen in der Garderobe.»

Die 2:5-Niederlage seiner Mannschaft bei den GCK Lions hatte den schwedischen Headcoach sichtlich mitgenommen. Und es war leicht nachvollziehbar, weshalb Söderström mit seinen Emotionen rang und eine Zerstörungswut in sich spürte. Es war in jeder Beziehung eine absolut unnötige und hochgradig ärgerliche Niederlage gegen einen Gegner, den man vor wenigen Tagen auf eigenem Eis noch dominiert und mit einer 0:5-Schlappe auf den Heimweg geschickt hatte. Ein Gegner, der zwar am Samstag wieder mit Topscorer Ryan Hayes antreten durfte, zuletzt aber Mühe hatte, den Tritt zu finden.

Alleine im zweiten Drittel 40 Abschlussversuche

Dieses Bild bestätigte sich eigentlich auch an diesem Samstagabend in Küsnacht, hoch über dem Zürichsee. Nach zwei Dritteln durfte man konstatieren, dass der EHCO das klar bessere Team ist. «Wir hatten alleine im zweiten Drittel 40 Abschlussversuche» unterstrich Fredrik Söderström. Auf der Anzeigetafel stand es aber nur 1:1. Die Oltner sündigten immer wieder im Abschluss oder fanden ihren Meister im bestechend sicher agierenden GCK-Goalie Robin Zumbühl.

«Da wir aber keine Tore erzielten, appellierte ich vor dem letzten Abschnitt an die Geduld der Mannschaft. Ich sagte den Spielern, dass wir dran bleiben müssen und wir dann irgendwann belohnt werden für den Aufwand. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht unaufmerksam werden», beschrieb der EHCO-Headcoach den Matchplan im Hinblick auf das dritte Drittel.

Dumm nur, dass seine Worte anscheinend nicht den Weg in die Gehirnwindungen seiner Spieler fanden. Denn die machten in der Folge quasi das Gegenteil von dem, was ihnen in der Pause gesagt worden war. Das letzte Drittel entwickelte sich für die Oltner zum Debakel.

Die chronologische Oltner Galerie des Grauens: 41. Nach nicht einmal einer Spielminute reichte ein Doppelpass zwischen Axel Simic und Nelson Chiquet, um die ganze Oltner Defensive auszuhebeln. Die Führung für die Lions.

45. Kurz nachdem Simic auf die Strafbank musste, liess sich EHCO-Goalie Silas Matthys hinter (!) dem eigenen Tor zu einem Stockhalten beim Gegenspieler hinreissen. Das Oltner Powerplay war damit nach wenigen Sekunden negiert. Und noch schlimmer: Kurz darauf vergass Dion Knelsen seinen Gegenspieler Corsin Casutt, der zum 3:1 traf.

51. Nach Garry Nunns Anschlusstreffer (48.) kehrte wieder etwas Hoffnung zurück. Doch dann leistete sich Silas Matthys seinen nächsten Faux-Pas. Einen harmlosen Schuss von Arnicans liess er direkt vor den Stock von Ryan Hayes prallen, der völlig unbehelligt zum 4:2 einschieben konnte.

51. Der Versuch einer Oltner Aufholjagd wurde von Verteidiger Philipp Rytz sabotiert, der eine Strafe gegen sich mit einem Stock-gegen-die-Bande-Schlagen quittierte und deswegen gleich noch einen weiteren Zweier kassierte.

56. Während GCK-Spieler Arnicans die Strafbank drückte, fabrizierte Mason McTavish während des Powerplays einen Stockschlag und machte damit die nächste Oltner Überzahl zunichte.

57. Als EHCO-Headcoach Fredrik Söderström alles auf eine Karte setzte und Goalie Silas Matthys durch einen weiteren Feldspieler ersetzte, liess sich Garry Nunn den Puck nach wenigen Sekunden auf einfache Art und Weise abluchsen. Mettler traf ins leere Oltner Tor, das Spiel war entschieden.

«Das Ganze macht es umso schwieriger zu akzeptieren, als dass wir das Spiel zwei Drittel lang kontrollierten. Wir müssen als Team in einem dritten Drittel ganz einfach verantwortungsbewusster agieren, ruhig bleiben und auf die perfekte Chance warten. Das haben wir aber alles weggeworfen. Kommen noch die dummen Strafen dazu. Es hat einige Spieler in dieser Garderobe, die nach so einem Spiel aufstehen und sich bei der Mannschaft entschuldigen sollten. Am besten wäre es, wenn man sich das schon auf dem Eis überlegen würde»,

fand Fredrik Söderström deutliche Worte für den desolaten Auftritt seiner Truppe im Drittel Nummer drei.

Das Ganze ist aus Sicht des EHC Olten umso bitterer, als dass man die Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation (Platz 1 bis 6) dringend benötigt hätte. Die Verfolger La Chaux-de-Fonds und Visp punkteten beide und haben noch ein Spiel weniger bestritten. Und das Schlussprogramm des EHCO hat es in Sich: Am Mittwoch reist man zum EHC Visp, am Freitag kommt der SC Langenthal und am Sonntag endet die Qualifikation mit einem Gastspiel in Thurgau.

«Einzelne Spieler haben etwas gutzumachen»

«Die nächsten Gegner werden mit Sicherheit nicht einfacher», unterstreicht Söderström. «Aber wir sind immer noch im Rennen. Ich hoffe, dass dieser Auftritt zu einer Trotzreaktion in den nächsten Spielen führt. Einzelne Spieler haben da sicher etwas gutzumachen. Wichtig ist, dass sich nicht wieder ein schlechtes Gefühl bei uns breitmacht.»