EHC Olten Das Vaterland ruft: Weshalb die kanadischen Teenager am Freitag in ihre Heimat zurückkehren Jetzt steht es fest: Die beiden 18-jährigen Stürmer Mason McTavish und Brennan Othmann werden dem EHC Olten im weiteren Verlauf der Playoffs nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Grund ist aber nicht die Wiederaufnahme der Meisterschaft der Juniorenliga OHL, sondern die U18-WM, für welche die beiden Youngster ein Aufgebot von Team Kanada erhalten haben. Marcel Kuchta 24.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur noch bis am kommenden Donnerstag im EHCO-Dress zu bestaunen: Mason McTavish (l.) und Brennan Othmann. Marc Schumacher / freshfocus

Der Entscheid hing zuletzt wie ein Damoklesschwert über dem EHC Olten. Wann wird die Ontario Hockey League ihren Meisterschaftsbetrieb doch noch aufnehmen? Und somit Mason McTavish und Brennan Othmann zu ihren jeweiligen Juniorenteams (Peterborough Petes/Flint Firebirds) zurückkehren müssen? Die Diskussionen in der kanadischen Provinz sind weiterhin am laufen. Doch jetzt kommt sowieso alles ganz anders.

McTavish und Othmann standen beim entscheidenden 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen Sierre zum letzten Mal für den EHC Olten im Einsatz. Sie werden am Freitag zurück in ihre kanadische Heimat fliegen. Und zwar nicht wegen der OHL, sondern wegen der U18-Weltmeisterschaft, welche ab dem 26. April in der Nähe von Dallas (USA) stattfinden wird. Die beiden Oltner haben ein Aufgebot für die kanadische U18-Nationalmannschaft erhalten. Diesem werden sie natürlich Folge leisten (müssen). EHCO-Sportchef Marc Grieder sagt: «In einem Draftjahr einem Spieler die Teilnahme an der U18-WM zu verbieten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. » Kommt dazu: wenn man in Kanada die Chance hat, das Trikot mit dem Ahornblatt zu tragen, dann überlegt niemand zweimal. «Natürlich hätten wir sie gerne behalten, aber es war für uns immer ein kalkuliertes Risiko, dass sie sich plötzlich verabschieden müssen», sagt Grieder.

Die Bühne vor den Augen der NHL-Talentspäher

Klar kann man darüber streiten, ob den beiden Teenagern weitere Playoff-Ernstkämpfe auf Profi-Niveau hinsichtlich ihrer Entwicklung nicht mehr geholfen hätten. Zumal gerade McTavish zuletzt zu Hochform auflief und enorme Fortschritte machte. Aber Fakt ist auch: Die U18-WM ist für die Talentspäher der NHL-Teams der wichtigste Anlass, um die Top-Talente im Vergleich mit den Jahrgangs-Besten auf höchstem Niveau in Aktion beobachten zu können. Sowohl McTavish als auch Brennan Othmann gehören zu dem Spielerkreis, der sich Hoffnungen machen kann, im Juli in der ersten Runde (Top 32) der Talentziehung der besten Liga der Welt ausgewählt zu werden.

Für den EHC Olten ist der Abgang der beiden Youngster zweifellos ein grosser Verlust im Hinblick auf den weiteren Playoff-Verlauf. Mason McTavish hatte sich als sicherer Wert an der Seite des Söldner-Duos Garry Nunn/Dion Knelsen erwiesen und war mit dafür verantwortlich, dass die beiden Kanadier rechtzeitig im Hinblick auf die Playoffs aus ihrer Schaffenskrise gefunden haben und in der Viertelfinalserie gegen Sierre geradezu explodierten. In 17 Spielen sammelte McTavish 18 Skorerpunkte (11 Tore, 7 Assists) und erwies sich im Powerplay als wertvolle Waffe im gegnerischen Slot. Brennan Othmann hatte nach einem starken Start in Olten gegen Ende der Qualifikation einen leichten Durchhänger, war aber in den Playoffs wieder präsent wie zu Beginn. Ihm gelangen in 38 Spielen für den EHCO 8 Tore und 10 Assists.

Wer schliesst die Lücken im Sturm?

Die grosse Frge ist nun: Wer wird die beiden kanadischen Kids im EHCO-Lineup ersetzen? Keine leichte Aufgabe. Stan Horansky dürfte - wie schon am Schluss des vierten Playoff-Duells gegen Sierre - anstelle von McTavish wieder in die erste Sturmreihe neben Knelsen und Nunn rücken, Diego Schwarzenbach dafür in die zweite Sturmlinie neben Jewgeni Schirjajew und dem hoffentlich bis zum Halbfinal wieder fitten Silvan Wyss. Für Othmann könnte Jerome Portmann in die dritte Reihe rutschen - zumindest bis Cedric Hüsler wieder einsatzfähig ist.