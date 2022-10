Charaktertest: Olten muss im Derby viele Hindernisse überwinden

EHC Olten Charaktertest bestanden: Der EHC Olten muss viele Hindernisse überwinden, bis er als Derbysieger das Eis verlässt In einem packenden Derby schlägt der EHC Olten den SC Langenthal mit 2:1. Gegen kühn auftretende Gäste bewies der EHCO viel Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen. Mit Schmuckli und Sterchi kehrten auch zwei Teamstützen zurück in den Kader. Michael Höchner Jetzt kommentieren 09.10.2022, 15.26 Uhr

Die Oltner Spieler feiern ihren Sieg vor der Fankurve. Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende durfte sich das Oltner Team vor der Südkurve gegenseitig zum Sieg gratulieren. Dass die Mannen in Grün-Weiss das Eis siegreich verlassen würden war keineswegs von Beginn weg klar. Auf dem Weg zum 2:1 Heimsieg gegen den Derby-Rivalen musste der EHC Olten viele Hürden überwinden und Charakter zeigen. Aber alles der Reihe nach.

Wohin die Reise in den nächsten zwei Stunden gehen sollte, zeigten die Fans mit einer engagierten Choreografie und dem Schriftzug: Eishockey Club Olten - Derbysieger. Es war aber Langenthal, welches den besseren Start in die Partie erwischte. Im ersten Drittel präsentierte sich der SCL furchtlos und nahm das Spiel frühzeitig unter Kontrolle. Der zweiplatzierte agierte mit viel Selbstvertrauen und verstand es das Oltner Aufbauspiel früh zu unterbinden.

«Es war ein schwieriger Start. Wir sind nicht richtig in die Gänge gekommen und haben viele kleine Fehler in der Spielauslösung gemacht», erklärt EHCO-Trainer Leuenberger. Insgesamt verbuchte Olten nur fünf Torschüsse im ersten Drittel. Absoluter Tiefstwert in allen bisher gespielten Dritteln der Saison.

Ansehnliche Choreo der Südkurve mit klarem Statement. Marc Schumacher / freshfocus

Schwache Startphase

Auf der anderen Seite spielte Langenthal mit mehr Zug nach vorne und kreierte sich mehrere gute Torchancen. Der Lette Egle durfte sich gleich mehrmals an Nyffeler versuchen, blieb aber ohne Erfolg. Auch zu Beginn des zweiten Drittels war Olten noch nicht in der Partie angekommen. Die Dreitannenstädter zeigten sich bemüht, schafften es aber wie schon im Spiel gegen La Chaux-de-Fonds nicht für viel Torgefahr zu sorgen. Mit vielen kleinen Ungenauigkeiten machte man sich selbst das Leben schwer.

Da aber auch Langenthal nicht durchgehend dominant auftrat, durften die 3816 Fans im Kleinholz ernüchternd festhalten, dass das Spitzenspiel bisher kaum für Spektakel sorgte. Das sollte sich im Verlaufe des zweiten Drittels aber ändern, als der EHC Olten endlich zu seinem Spiel fand. Das Tiki-Taka der Oltner funktionierte nun und sorgte für viel Gefahr. «Im zweiten Drittel haben wir das Zepter übernommen und waren klar dominant. Nach 40 Minuten hätten wir sicher führen müssen», sagt Leuenberger.

Seiler (l.) und Collins (am Boden) schaffen es nicht, die Scheibe im Tor unterzubringen. Marc Schumacher / freshfocus

Fahrlässigkeiten im Abschluss

Dass der EHC Olten nach zwei Dritteln nicht führte lag am eigenen Unvermögen im Abschluss. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das SCL-Tor an. Mit viel Glück und einem überragenden Paupe konnte Langenthal den Rückstand aber vorerst verhindern. Sinnbildlich dafür war eine Doppelchance von Nunn. Ein perfekt getimter Diagonalpass setzte die komplette SCL-Defensive lahm und verlagerte das Spiel auf die linke Seite. Den folgenden Abschluss von Nunn konnte Paupe mit einem akrobatischen Hechtsprung in extremis parieren.

Es brannte aber weiterhin vor dem Tor der Oberaargauer. Wenige Sekunden später traf Nunn vor einem leeren Tor stehend nur das Aussennetz. Olten war in dieser Phase deutlich zwingender, vergab aber unzählige hochkarätige Chancen. Die offensiven Sünden kamen den Dreitannenstädtern in der 41. Minute teuer zu stehen. Nyffeler und seine Vorderleute verloren die Scheibe aus den Augen und wurden dafür umgehend bestraft. Ein gedankenschneller Whitney bediente Fuss im Slot, der nur noch einschieben musste.

Garry Nunn glänzte für einmal nicht als Torschütze, sondern als Vorlagengeber. Marc Schumacher / freshfocus

Starke Reaktion

Herber Rückschlag für den EHCO. Die Oltner liessen sich davon nicht beirren und zogen weiter munter ihr Kombinationsspiel auf. Vier Minuten nach dem Rückstand egalisierte Weder mit seinem ersten Saisontreffer das Gesamtskore. Schwinger eroberte die Scheibe an der Bande und passte diese zu Weder im Slot. Der Center markierte mit einem präzisen Handgelenkschuss ins Lattenkreuz den Ausgleich.

Als acht Minuten später Horansky das 2:1 erzielte, tobte das Stadion wie wild. Der zuvor glücklose Nunn liess auf engem Raum gleich drei Gegenspieler stehen, legte ab auf den besser postierten Slowaken, der dann im Fallen die Scheibe im Tor versenkte. Horansky bejubelte in Fussballer-Manier seinen Siegtreffer kniend auf dem Eis. Hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft zeigt sich auch der Chef an der Bande:

«Wir haben super auf den Rückstand reagiert. Das war ein Charaktertest für uns.»

Stanislav Horansky erzielte den viel umjubelten Siegtreffer. Marc Schumacher / freshfocus

Zwei Rückkehrer

Der EHC Olten hat gegen jeden Gegner einmal gespielt und grüsst mit fünf Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Nach einem Fünftel der Qualifikation ist klar zu erkennen, welche Rolle der EHCO in dieser Liga einnimmt und wohin der weitere Weg führen soll. «Es wird nicht einfacher werden. Wir sind die Gejagten, gegen die jedes Team alles geben wird. Wir müssen jeden Abend bereit sein», warnt Leuenberger und ergänzt: «Aber wir haben immer noch Luft nach oben und das ist das Schöne.»

Für die nächsten Herausforderungen stehen dem Trainerstab mit Schmuckli und Sterchi wieder zwei Teamstützen zur Verfügung. Nach überstandener Verletzungspause fügten sich beiden sogleich wieder ins Team ein und zeigten ansprechende Leistungen.

Schmuckli übernahm neben Antonietti in der ersten Verteidigerlinie Verantwortung und zeigte einen soliden Auftritt. Sterchi erwies sich an der Seite von Lhotak und Kast als emsiger Arbeiter, der auf dem Eis viel Präsenz ausstrahlte. Der Stürmer muss sich allerdings erst wieder an die Intensität gewöhnen, wie er nach dem Spiel selbst analysierte:

«Ich hatte nur zwei Mannschaftstrainings vor dem heutigen Spiel, deshalb habe ich das erste Drittel gebraucht, um den Rhythmus zu finden. Im Verlauf des Spiels ging es aber immer besser.»

Simon Sterchi zeigte eine ansprechende Leistung bei seinem Comeback. Marc Schumacher / freshfocus

Nach der fordernden Partie gegen Langenthal geht es für den EHC Olten am Dienstag weiter in Winterthur. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten sollte reine Formsache sein.

