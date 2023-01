EHC Olten Andri Spillers grandiose Premiere und ein Team auf dem Weg zurück zu alter Stärke Der EHC Olten hatte beim 4:1-Sieg gegen den HC Sierre alles im Griff und musste dabei nie ans Limit. Dasselbe gilt für Neuzugang Andri Spiller. Die Kloten-Leihgabe überzeugte bei seinem ersten Auftritt im EHCO-Dress, sieht bei sich selber aber noch Steigerungspotenzial. Im Hinblick auf die Playoffs sind das vielversprechende Signale. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.01.2023, 11.21 Uhr

Andri Spiller lässt sich nach der Schlusssirene von den Oltner Fans feiern. Marc Schumacher / freshfocus

Der Einbau von neuen Spielern in einer späteren Phase der Meisterschaft ist immer auch ein wenig ein Balanceakt. Wie schnell vermag sich die designierte Verstärkung ins Kollektiv einzugliedern? Und: Wie reagieren die bisherigen Akteure, die in den vergangenen vier Monaten dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft seit dem ersten Spieltag auf dem ersten Tabellenplatz der Swiss League stand, auf eine allfällige Degradierung?

Im Idealfall wirkt das neue Element belebend. Und so kann man nach dem ersten Auftritt von Andri Spiller im Dress des EHC Olten mit gutem Gewissen behaupten, dass der Idealfall eingetreten ist. Der 27-Jährige, der vor über einem Monat seinen letzten (Kurz-)Einsatz beim EHC Kloten hatte, kam, sah und drückte dem Geschehen den Stempel auf. Der erste Einsatz war noch geprägt durch leichte Anpassungsschwierigkeiten und Missverständnissen mit seinen Linienpartnern Simon Sterchi und Timothy Kast. Doch danach wurde die Klasse des Flügelstürmers mit jedem Shift ersichtlicher.

Der Doppelschlag im mittleren Abschnitt

Ganz am Ende des ersten Drittels, als Andri Spiller kurz gemeinsam mit Sean Collins stürmen durfte, hatte die grosse Stärke des Bündners ein erstes Mal positive Konsequenzen für den EHCO. Seinen harten, ansatzlosen Handgelenkschuss konnte Sierre-Goalie Noah In-Albon nicht kontrollieren. Collins versorgte den Abpraller in gewohnter Manier zum 2:0.

Im zweiten Drittel wurde es noch besser. Kurz nach Beginn des mittleren Abschnitts kam Andri Spiller im Slot, in der Zone zwischen Tor und den beiden Bullypunkten, an den Puck, fackelte nicht lange und bezwang In-Albon mit einem präzisen Handgelenkschuss. Drei Minuten später wurde Spiller, der sich geschickt ein wenig freien Raum verschafft hatte, ideal von Simon Sterchi bedient und versenkte die Scheibe mittels Direktabnahme zum 4:0.

Eine «Solo-Welle» vor der Fankurve für Andri Spiller. Marc Schumacher / freshfocus

Zwei Tore, ein Assist, vier Schüsse aufs gegnerische Tor, 16 Minuten Eiszeit und eine Plus-2-Bilanz standen am Ende für Andri Spiller nach seiner EHCO-Premiere zu Buche. Ein schönes Datenblatt für einen Spieler, für den die laufende Saison bisher alles andere als lustig gewesen war. «Mit einem Sieg zu starten ist schön. Ebenso, dass ich gleich zwei Tore erzielen durfte. Ich mache mein Selbstvertrauen zwar nicht von meinen Erfolgserlebnissen abhängig, trotzdem ist es natürlich cool, ist es so gut gelaufen», freute sich der Hauptdarsteller des Abends über seinen geglückten Einstand, der mit der Wahl zum «Best Player» seines Teams und einer «Solo-Welle» vor der Fankurve gekrönt wurde.

Auch Oltens Headcoach Lars Leuenberger war selbstredend zufrieden mit dem, was er von seinem neuen Schützling gesehen hatte: «Bei Spiller haben wir gewusst, was er kann» und fügte mit einem Augenzwinkern an: «Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere Spieler etwas von seinen Scoring-Qualitäten abschauen könnte.»

Gut genug für einen problemlosen Sieg

Während Leuenberger übers ganze Spiel eine «gute Leistung» seiner Mannschaft gesehen hatte und dabei auch den minimalistischen Auftritt der Oltner in der zweiten Spielhälfte, als man sich auf die Verwaltung des Vorsprungs beschränkte, nicht gross kritisieren mochte, hatte Andri Spiller erste 30 Minuten gesehen, die «nicht schlecht waren. Dann haben wir etwas nachgelassen.»

Unter dem Strich war das, was der EHC Olten gezeigt hatte, genug, um die wie immer kämpferischen und unbequemen, aber limitierten Siderser problemlos zu besiegen. Es war 30 Minuten lang ein souveräner Aufritt, der gezeigt hat, dass sich die Mannschaft langsam aber sicher wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke befindet.

Muss seinen Rhythmus wiederfinden: Garry Nunn bleib bei seinem Comeback diskret. Marc Schumacher / freshfocus

Noch bleiben drei Wochen Zeit, ehe der Ernst des Lebens mit den Playoffs beginnt. Genügend Zeit, dass beispielsweise auch ein Leistungsträger wie Garry Nunn, der gegen Sierre ein diskretes Comeback gab, wieder in den Rhythmus und in Form kommt. Läuft auch die nominell erste Sturmreihe wieder wie gewohnt auf Hochtouren, dann darf man beim EHC Olten der entscheidenden Meisterschaftsphase mit Zuversicht entgegenblicken.

Vorderhand gilt es aber noch, den ersten Tabellenplatz gegen das derzeit unheimlich starke La Chaux-de-Fonds (am Samstag 8:1-Sieger gegen Thurgau) zu verteidigen. Ausrutscher sind eigentlich keine mehr erlaubt.

