Die Legende und der Sohn: Lucas und André Rötheli im Interview

EHC Olten André und Lucas Rötheli im Interview: «Ich habe lange Zeit damit gerungen, dass mein Sohn ein Goalie ist» Mit Lucas Rötheli (19) hat der EHC Olten den Sohn von Klublegende André (51) unter Vertrag genommen. Wir haben das Duo mit den Hägendörfer Wurzeln zum Interview getroffen. Ein Gespräch über Vitamin B, Erwartungen, Charaktere und die zunehmend schwierige Situation für Schweizer Torhüter. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An neuer und alter Arbeitsstätte: Torhüter Lucas Rötheli mit seinem Vater André Rötheli im Kleinholz. Patrick Lüthy

Er ein legendärer Knipser, der Sohn eines der grössten Schweizer Goalietalente. Die Familie Rötheli kehrt zum EHC Olten zurück. Was bedeutet das für Vater André und wie geht Sohn Lucas damit um?

Für den Fototermin will sich die Hockey-Legende das Trikot mit der Rückennummer 88 seines Sohnes Lucas lieber nicht anziehen und fragt nach der Rückennummer 18, seiner Nummer 18. Obwohl diese Zahl in dieser Saison beim EHCO von keinem Spieler verwendet wird, steht das (namenlose) Jersey tatsächlich zur Verfügung. Die Klublegende zieht es sich mit einem Schmunzeln über.

André Rötheli, wie ist es für Sie, dass Ihr Sohn für Ihren Stammklub in Ihrer Heimat spielt?

André: Dass der Weg jetzt nach ­Olten führt, ist reiner Zufall und war nicht irgendwie geplant oder terminiert. Der EHC Olten hat sich vielleicht schon ein bisschen durch unsere Herkunft und unsere Beziehungen ergeben, aber ich sage auch Lucas immer: Es zählen nur deine Leistungen, da hilft auch ein Vater Rötheli nichts. Wenn Lucas diese nicht zeigen wird, dann wird er auch nicht spielen. Da bin ich mit ihm auch kritisch.

Berührt Sie der Wechsel ­emotional?

André: Ich bin froh, dass er beim EHC Olten ist, die Grosseltern, die in Hägendorf wohnen, haben auch Freude. Aber ich bin mir bewusst, dass es sich durchaus auch etwas anderes hätte ergeben können. Der Schritt zum EHC Olten ist für Lucas gross, sich hier zu behaupten eine grosse Herausforderung, aber optimal für ihn.

Wie ist es für Sie, Lucas?

Lucas: Ich weiss natürlich, was mein Vater für eine Vergangenheit in Olten hat. Aber ich will mich damit nicht gross beschäftigen. Klar war ich selber schon hier auf der Eisbahn am «Chneble», ich hatte sogar noch bei den Bambinis in Olten gespielt.

2007 feierte André Rötheli seinen Abschied im Kleinholz - unter anderem mit dem inzwischen verstorbenen, legendären Jim Koleff (l.). Imago

André: Aber als Spieler. Da war noch alles im Lot mit dir.

Lucas: (lacht) Ja, da war ich noch Spieler. Ich will hier mein persönliches Ding durchziehen. Viele Leute im Eishockey kennen den Namen Rötheli und sagen: «Ah, du bist jetzt also der Junge von Roots.»

Ich versuche das ein bisschen auszublenden, es bringt mir nichts, bloss den Namen Rötheli zu haben, ich muss meine eigenen Leistungen bringen und ich will meine eigene Geschichte schreiben und meinen Weg gehen. Für mich ist es daher eine grosse Herausforderung, die ich unbedingt schaffen will.

Wie kam es zum Transfer?

André: Der Kontakt hat sich schon vor der letzten Saison ergeben, es hätte schon für die Playoffs zum Thema werden können, aber daraus hatte sich dann doch nichts Konkretes ergeben, bevor der mögliche Wechsel für diese Saison wieder auf den Tisch kam. Es müssen immer auch die Konstellationen und das Timing stimmen. Und nicht zu vergessen: Man muss auch eine Portion Glück haben in seiner Karriere, das hatte ich auch gebraucht.

Wie war das bei Ihnen?

André: Der damalige Trainer Kent Ruhnke hatte zwei, drei Spieler nach Langenthal geschickt, damit er mich und einige andere Kollegen in die erste Mannschaft integrieren konnte. Ich durfte in der Linie mit den Ausländern spielen – Wahnsinn! Vielleicht hätte sich diese Konstellation und Situation unter einem anderen Trainer ja gar nicht ergeben, vielleicht wäre es erst später passiert, vielleicht überhaupt nicht.

Es braucht aber auch Leistungen.

André: Das ist klar. Dass Lucas nun in Olten gelandet ist, hat mit seinen Leistungen zu tun, indem er schon in Zug in der Academy gute Leistungen zeigen konnte und sich einen Platz in diesem Topteam erarbeiten konnte.

Was wird die grosse Challenge sein?

André: Die Situation ändert sich nun insofern, dass Lucas in Zug vielleicht 60 Schüsse in einem Spiel halten musste und davon mit vier, fünf Gegentreffern immer noch eine solide Fangquote hatte. Nun muss der Wechsel klappen, dass er bei einem Topteam spielt. Er ist zwar zweiter Goalie, auch der Rhythmus wird nicht gleich sein, das weiss er auch, aber nun bekommt er vielleicht noch 20 Schüsse aufs Tor und wenn er da noch immer drei Gegentreffer erhält, fällt die Fangquote rapide in sich zusammen. Es geht jetzt ins Männerhockey, das ist Profieishockey, es ist ein sehr gutes B-Team mit einer anderen Erwartungshaltung als in Zug und das ist der nächste Schritt, den Lucas machen muss. Ich bin sicher stolz, wenn er die Situation für sich ausnutzen kann.

War eigentlich klar, dass auch Lucas Eishockey-Profi wird?

André: Nun gut, das lässt sich ja so nicht planen. Es war ein langer Weg und schlussendlich hat er eine Juniorenzeit absolviert mit dem Ziel, ebenfalls Profi zu werden. Wichtig war von unserer Seite als Eltern immer, dass wir unsere Kinder zu rein gar nichts drängen. Es stand nie an erster Stelle, dass ich mir sehnlichst gewünscht hätte, dass Lucas Profi wird. Er wollte das von sich aus. Aber wenn er mich mal etwas fragt, dann gebe ich ihm sehr gerne Ratschläge und Tipps. Ich kann ihm aufzeigen und weiss, was gut oder schlecht ist, um diesen Weg als Profi gehen zu können. Ich habe es erlebt, ich durfte Profi sein, es war eine coole Zeit, ich will sie nicht missen und wenn meine Kinder die gleichen Erfahrungen sammeln können, dann finde ich das schon eine tolle Sache.

André Rötheli: «Der Sohn als Torhüter? Das empfehle ich niemandem» Patrick Lüthy

Wie kommt es überhaupt, dass der Vater, ein grosser Skorer, einen Torhüter als Sohn hat?

André (verwirft die Hände): Ich muss ehrlich sein: Lange Zeit habe ich damit gerungen, dass mein Sohn ein Goalie ist. Das empfehle ich niemandem. Ich habe ja noch einen zweiten Sohn, Marvin, der Elite-Junioren spielt bei Ambri. Er als Spieler mag vielleicht mal eine Grosschance auslassen oder fällt aufs Eis – nun gut. Aber bei einem Torhüter ist das anders, es ist das Schlimmste, einen Sohn zu haben, der Eishockey-Torhüter ist.

Man ist wie auf Nadeln die ganze Zeit, man hat zwar eine grosse Freude, wenn er eine Riesenparade zeigt, aber die Anspannung, die Hoffnung, dass er sich keinen Fehler erlaubt, weil es sonst unmittelbare Auswirkungen hat, ist viel grösser. Daran musste ich mich erst einmal gewöhnen.

Wie ist denn der schicksalhafte Wechsel vom Spieler zum Torhüter passiert?

Lucas: Ich begann ja in Bern mit der Hockeyschule und bei den Bambinis hatten wir Intensivwochen, in denen immer mal jemand anderes ins Tor stehen musste. Dann traf es mich und ich hatte den Plausch daran. Eine Weile lang war ich mal Feldspieler, mal Torhüter und wechselte hin und her. Mein Papi hat dann schon bisschen versucht, mich wieder aus dem Tor zu bringen. Zu Hause im Streethockey schoss er mal einen Ball ziemlich hart an meine Maske.

André: Ich habe alles probiert (lacht). Als ihm dabei die Maske zu Boden fiel, hat er sie aufgehoben und gesagt, ich solle weitermachen. Die Torhüter sind sehr speziell, man kann es nicht anders sagen (schüttelt den Kopf). Spass bei Seite: Marvin und Lucas hatten schon früh ihre Rollen, der eine war der Schütze, der andere der Torhüter. Lucas stand immer unter dem Zimmereingang, das sie zu einem Tor umfunktionierten. Dann entschieden wir uns: Jetzt holen wir uns eine Ausrüstung.

Und dann gings los.

André: Es gab ein Trainingslager mit Goalie-Legende Martin Gerber. Ich hatte ihn angerufen und gesagt: «Ich habe da einen Verrückten, der Torhüter werden will, aber irgendwie sicher noch zwei Jahre zu jung ist.» Er meinte, das spiele keine Rolle. Wir probierten es trotzdem. Nach der Hälfte des Trainings kam Gerber zu mir und sagte mir: «Das kannst du vergessen, den bringst du nie mehr aus dem Tor.» (lacht)

Man sagt, Torhüter seien speziell. Lucas, wie würden Sie sich selber charakterisieren? Sind Sie der typische Eishockeygoalie?

Lucas: Also ich würde mich nicht als introvertiert beschreiben, neben dem Eis will ich es mit allen gut haben. Und auf dem Eis bin ich im Tor vielleicht schon etwas für mich selber, aber ich habe schon immer diesen Siegeswillen für das Team gehabt. Ich will als Mannschaft immer gewinnen, egal, ob wir nun ein Mätschli im Training machen oder wir in einem Playofffinal, Spiel 7, spielen.

André: Ich will dazu noch sagen: Lucas hatte eine aussergewöhnliche Geburt, eine Frühgeburt, er kam zwei Monate zu früh, 1310 Gramm schwer. Und sie sagten später dann: So wild wie er sich in diesem Brutkasten bewegte, wird Lucas mal sehr lebendig und aufbrausend sein. Und die ausprägendste Eigenschaft von Personen, die zu früh auf die Welt kommen, so sagt man, ist ja, dass sie ein bisschen eigen sind, weil sie schon früh lernen müssen, selber zu leben. Lucas ist ein sehr sozialer Typ, wenn es dem Team nicht läuft, dann ist auch er nicht glücklich. Aber es passt eben auch zu seinen Eigenschaften, dass er ein Einzelkämpfer ist, von da her ist er ein geborener Torhüter. Er spielt einen Teamsport, ist aber gleichwohl auf sich alleine gestellt. Und da musste ich eingestehen: Lucas ist eigentlich am perfekten Ort, er spielt Eishockey und die Position des Torhüters passt zu ihm.

Neu im Tor des EHC Olten: Lucas Rötheli. Marc Schumacher / freshfocus

Sind Sie denn ein schlechter Verlierer?

Lucas: (überlegt) Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ich wollte immer gewinnen, auch gegen meinen Bruder.

André: Bei Lucas war es immer unglaublich zu sehen, welchen Ehrgeiz er hatte. Er konnte auf das Velo sitzen und fünf Mal umfallen und gab trotzdem nicht auf, bis er es konnte. Das gleiche auf dem Snowboard, wir sassen schon längst im Restaurant auf der Terrasse, Lucas ging 50 Mal den Berg hoch und fuhr runter, bis er es beherrschte. Polysportiv ist er sehr talentiert und dabei immer sehr ehrgeizig. Lucas will immer gewinnen, aber womit er Mühe hat: Er kann es nicht akzeptieren, wenn ihm ein Fehler passiert ist. Das ist das Schlimmste für einen Torhüter, weshalb wir auch zuletzt im mentalen Bereich angefangen haben zu arbeiten. Es gibt eine spannende Geschichte aus der Chindsgi-Zeit.

Erzählen Sie.

André: Eines Tages rief uns die Lehrerin an und sagte, Lucas heule die ganze Zeit. Wir mussten ihn begleiten und ich sass dort im Chindsgi und ich kannte mein Kind nicht mehr. Da kamen viele Diskussionen auf, wir müssten ihn aus der Schule nehmen und so weiter. Es kam dann aber aus, dass sich Lucas so unter Druck gesetzt hatte, als sie Spiele machten und er nicht wusste, was er zu tun hat. Er wollte nicht einen Schritt zurück machen, zuerst beobachten und lernen, nein, er hatte einen so grossen Ehrgeiz, es möglichst schnell zu können, verzweifelte aber derart daran, dass er zu weinen begann und sich dabei völlig verloren hatte. Das war aber nur, bis er sich wohlfühlte und er es begriff.

Heute haben Sie das im Griff?

Lucas: Ich denke, die letzte Saison mit der EVZ Academy war diesbezüglich auch eine gute Übung. Wir gingen ja immer als Aussenseiter ins Spiel. Ich lernte ein Stück weit, Gegentreffer zu akzeptieren und danach nicht aufzugeben und weiterzukämpfen. Da habe ich mich schon steigern können.

André: Früher wurde er im Goalietraining bei der Übung, aus fünf Schüssen fünf zu fangen, hässig, wenn ihm der erste aus dem Fanghandschuh fiel. Dann waren die folgenden vier Schüsse überhaupt nichts mehr wert. Weil er aus dem Ehrgeiz heraus jeden fangen wollte und schon beim ersten scheiterte. Dabei muss er fokussiert bleiben und Fehler akzeptieren. Ein Leo Genoni macht in Zug auch Fehler, aber er kann den Fehler sofort abhaken und akzeptieren. Das mentale Training mit dem Sportpsychologen half ihm sehr, da konnte sich Lucas im vergangenen Jahr sehr verbessern.

Torhüter Lucas Rötheli mit seinem Vater André Rötheli. Patrick Lüthy

Fehler werden ihm auch in Olten passieren.

André: Das ist jetzt die grosse Challenge. Er wird nicht 30 oder 40 Spiele absolvieren, er muss im Training performen, er muss in den Spielen, die er bekommt, seine Leistungen bringen. Das Ziel muss sein, sich weiterhin zu verbessern. Vorne hat er mit Nyffeler einen Torhüter, von dem er viel lernen kann. Und allgemein kann er sich in diesem Topteam weiterentwickeln. Wir hatten ja noch einige andere Optionen, aber der EHC Olten erachte ich als die mit Abstand beste Lösung.

Wie haben Sie denn Ihr Reifeprozess erlebt?

Lucas: Am Anfang der letzten Saison hatte ich sicher etwas Mühe, mich ans Tempo zu gewöhnen. Als wir dann als Team immer besser wurden, konnte ich auch den Selbstzweifel beseitigen: Ich kann auf diesem Level spielen. Wir gingen immer als Aussenseiter ins Spiel, aber ich begann immer mehr zu realisieren, dass ich auf diesem Niveau Spiele fürs Team gewinnen kann. Ich konnte in der Academy sehr viel von Torhütertrainer Marco Matthys profitieren, vor allem bezüglich Einstellung..

Sie hatten in Zug nichts zu verlieren, zumal sich die Academy Ende Saison aufgelöst hat. Diese Situation hat sich nun in Olten geändert.

Lucas: Man hatte sicher nicht den Druck, den wir hier in Olten haben. Wir hatten bislang ja noch keinen Druck, aber trotzdem spürt man, dass der EHC Olten interessiert und Zuschauer anzieht. Die Leistungen werden von den Fans wahrgenommen, während in Zug die Verwandten die Spiele besuchten. Dieser Schritt gehört zu meiner Entwicklung dazu, damit werde ich umgehen müssen.

Wie haben Sie den Einstieg in Olten erlebt?

Lucas: Ich konnte wegen der Lehrabschlussprüfung im Frühsommer mehrheitlich in Zug trainieren, war aber dennoch hin und wieder hier im Training oder auf dem Eis in Burgdorf. Als wir dann den offiziellen Start hatten, wurde ich sehr gut aufgenommen. Schmuckli wohnt in Zug, mit Hüsler und Mosimann verstand ich mich von Anfang an sehr gut, ich spürte viel Unterstützung. Aber es war schon etwas anderes, schon nur die Gesprächsthemen waren anders. Auch Dominic Nyffeler war mit seinen Kindern auf dem Eis, es ist dann schon speziell, wenn dein Torhüterkollege drei Kinder hat.

Sie werden auch eine andere Situation auf dem Eis erleben.

Lucas: Schlussendlich spiele ich Eishockey, ich weiss, dass ich auf diesem Level spielen kann. Ich konnte mir das Selbstvertrauen aneignen, dass ich davon überzeugt bin, hier ins Tor zu stehen. Ich versuche den Druck auszublenden.

Die Konstellation hat sich in der Schweiz stark geändert mit der Ausländerregelung. Wie steht es um die Zukunft der Schweizer Torhüter?

André: Wir haben es auch diskutiert mit der Torhüterregelung: Was will man tun? Was ist in zwei, drei Jahren? Dann schreien vielleicht alle wieder nach Torhüter, dann muss man bereit sein. Das kann man nicht steuern, Lucas sowieso nicht.

Blenden Sie diese Problematik aus?

Lucas: Ja, es bringt nichts, darüber nachzudenken, denn beeinflussen kann ich nichts. Man kann es auch positiv sehen, dass man noch mehr versucht, besser zu sein als diese Torhüter. Und wenn man genug gut ist und ein Klub nicht um dich herumkommt, dann spielt es keine Rolle, wie die Regel lautet.

André: Wie es sich entwickeln wird, ist schwierig zu sagen. Ursprünglich wollte man ja die Ausländerregelung anpassen mit dem Vorbehalt, dass es günstiger werden sollte. Wobei man da den Ukraine-Krieg noch nicht kommen sah, dass viele Spieler sich von der KHL abwenden werden. Man wusste nicht, dass der Markt von solchen Spielern überschwemmt wird. Ich habe Mühe damit, weil die Torhüter aus dem Ausland sind nicht günstiger als die Schweizer, das kann mir keiner behaupten. Ich glaube aber auch, von den sieben, acht Torhütern, die kommen, sind nicht alle Top. Am Schluss verheben dann auch nicht alle. Aber im Moment die Jungen zu motivieren, so wie die Situation derzeit aussieht, ist tatsächlich schwierig. Wir müssen aufpassen, dass wir im Nachwuchs nicht Löcher schaffen, weil die Jungen oder Eltern sagen: «Jesses, ins Tor musst du sicher nicht stehen. Gegen oben wird die Chance gleich Null sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen