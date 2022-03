EHC Olten Am Sonntag Vater, am Dienstag Matchwinner: Die turbulenten Tage des Silvan Wyss EHC-Olten-Assistenzcaptain Silvan Wyss segelt derzeit von einem Glücksmoment zum anderen. Am Sonntag verpasste er den Playoff-Auftakt gegen Sierre wegen des bestmöglichen Grunds: Er wurde zum ersten Mal Vater. Der 28-Jährige erzählt, wie er das turbulente Wochenende erlebte. Und wie er sich auf die neuen Herausforderungen mit einen Baby zu Hause vorbereitet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konzentriert auf dem Eis: Silvan Wyss während des Playoff-Spiels am Dienstag in Sierre, wo er das Tor zum 4:2 erzielte. Martin Meienberger / freshfocus

Die Augen leuchten, das Gesicht strahlt. Wenn Silvan Wyss von den Ereignissen des letzten Wochenendes erzählt, dann merkt man, dass die Emotionen und die wunderbaren Erinnerungen sofort wieder präsent sind. Kein Wunder: Am Sonntag wurden Silvan Wyss und seine Frau Lara Eltern eines Mädchens namens Moana.

«Es war ein wunderbarer Tag, eine Achterbahn der Gefühle», schwärmt der Oltner Vorzeigekämpfer. «Als die Kleine da war und bei meiner Frau auf der Brust lag, löste das unglaubliche Glücksmomente aus bei uns. Man beginnt sofort, anders zu denken, es ist wunderschön!»

Die Vorwarnung an den Trainer um halb sechs

Passiert ist das Ganze ausgerechnet an dem Tag, als für den EHC Olten das erste Playoff-Viertelfinal gegen den HC Sierre auf dem Programm stand. Schon in der Nacht auf den Sonntag kündigte sich die Geburt in Form von Wehen bei Lara an. «Morgens um halb sechs habe ich dann Trainer Lars Leuenberger mal vorgewarnt, dass es eng werden könnte mit dem Spiel für mich», erzählt Wyss lachend.

Wenn Moana das Licht der Welt im Verlauf des Sonntag-Vormittags erblickt hätte, dann wäre «Whity» wohl noch nach Olten an den Match gefahren. Aber das Töchterchen liess sich Zeit. «Dann habe ich mich definitiv abgemeldet für das Spiel», so Wyss. Um 15 Uhr war es dann soweit – und die Welt von Silvan und Lara stand von einer Minute auf die andere Kopf, während ein paar Stunden später der EHCO gegen Sierre einen überzeugenden 8:2-Sieg feierte.

Am Mittwoch-Nachmittag durften Mutter und Kind nach Hause nach Zofingen, wo die Familie wohnt. Silvan Wyss erwarten nun also neben den Playoffs auf dem Eis auch Playoffs daneben. Babys können bekanntermassen ziemlich herausfordernd sein – besonders, wenn man zum ersten Mal ein kleines Wesen in den eigenen vier Wänden hat. «Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sein wird», blickt Wyss den kommenden Tagen und Wochen entgegen.

Allem Trubel und aller Freude zum Trotz geht auch in der frischgebackenen Familie der Fokus aufs Eishockey nicht verloren. «Wir haben extra das Gästezimmer bei uns frisch eingerichtet, damit ich mich dort zurückziehen kann. Es ist auch meiner Frau ein Anliegen, dass ich mich während der Playoffs trotzdem gut erholen kann», unterstreicht der Oltner Assistenzcaptain.

Moana ist bereits mit ersten EHCO-Fanutensilien ausgerüstet. Die Grossmutter hat schon ein paar Söckli gestrickt. Zvg

Bei seinem «Comeback» am Dienstag in Sierre zeigte Silvan Wyss jedenfalls, dass ihn das Vaterdasein offensichtlich beflügelt. Zusammen mit seinen Sturmlinien-Kollegen Leonardo Fuhrer und Cedric Hüsler zeigte er eine ganz starke Vorstellung, welche er mit dem entscheidenden Treffer zum 4:2 im letzten Drittel krönte. Selig lächelnd sagt er:

«Momentan ist einfach alles wunderschön. Vater zu werden, ist ein Meilenstein, der mich unglaublich stolz und glücklich macht. Es ist die pure Freude. Ich glaube, das hat sich auch wenig auf dem Eis übertragen»

Kurze Serie = mehr Zeit für die Tochter

Am Donnerstagabend präsentiert sich der Neuvater in den laufenden Playoffs erstmals vor eigenem Publikum. Der dritte Sieg im dritten Duell gegen Sierre soll unter Dach und Fach gebracht werden. Schliesslich wäre es auch in Silvan Wyss’ Interesse, wenn diese Viertelfinal-Serie auf kürzest möglichem Weg zu Ende gehen würde. Er hätte dann ein paar zusätzliche Tage Zeit, sich intensiver mit seinem Töchterchen zu beschäftigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen