Dressurtage in Lostorf mit Elena Fernandez und Simona Aeberhard

Dressurreiten Heimspiel für Spitzenreiterinnen am Lostorfer Dressurwettkampf Die am Donnerstag beginnenden Dressurtage in Lostorf dürfen sich auf die Teilnahme der Eliteathletin Elena Fernandez aus Holziken freuen. Ebenfalls dabei ist das Mitglied des Schweizer Perspektivkaders Simona Aeberhard aus Olten. Für beide Reiterinnen eine besondere Angelegenheit. Noah Born 30.06.2022

Die hochmoderne Reitanlage Senn mit dem Dressurviereck (l.) und dem grossen Springplatz (r.). Stall Senn

Drei Jahre nach der geplanten Durchführung können die Dressurtage in Lostorf endlich stattfinden. Corona machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung und daher dehnte sich die Wartezeit bis in diesen Sommer. Am Donnerstag beginnt das viertägige Dressurturnier auf der grossflächigen Reitanlage der ehemaligen Olympia-Teilnehmerin Eva Senn.

Die Solothurnerin lernte 1973 ihren Ehemann Heinz Senn kennen, mit welchem sie einen kleinen Pferdestall in Lostorf baute. Durch den ständigen Ausbau entstand eine grossflächige Reitanlage, die über einen modernen Springplatz und ein weitläufiges Dressurviereck verfügt.

Nachdem Heinz Senn 2019 im Alter von 90 Jahren verstarb, wollte man dem Oftringer zu Ehren ein Gedenkturnier veranstalten, was nun im gewünschten Rahmen stattfinden kann. Während vier Wettkampftagen soll den Zuschauern in Lostorf faszinierender Dressursport geboten werden, wobei die herausfordernde Grand Prix-Disziplin als krönender Abschluss fungiert.

Elena Fernandez tritt auf Sueno II am Grand Prix in Lostorf an. Elena Fernandez

Am finalen Turnier-Highlight wird mit der EM-Teilnehmerin Elena Fernandez eine nationale Eliteathletin antreten. Für die Aargauerin werden die Dressurtage sogleich zum Heimturnier: «Ich bin vor einem Monat mit meinen Pferden in den Stall Senn gezogen. Da wir also direkt auf dem Hof sind, ist ein Start am Turnier naheliegend.»

Das Gedenkturnier als letzte Hauptprobe

Der Wettkampf in Lostorf dient der 40-Jährigen als Test für die WM-Qualifikation: «Das Turnier passt in meine jetzige Situation, da ich nächste Woche nach Österreich reise, wo es dann Ernst gilt. Somit kann ich in Lostorf letzte Vorbereitungen treffen und den Grand Prix als Hauptprobe nutzen.» Zudem wird Elena Fernandez mit einer Stute an den Jungpferdeprüfungen teilnehmen:

«Es benötigt viel Organisation, um neben den Wettkämpfen im Ausland auch an nationalen Turnieren dabei zu sein. Aber dies ist wichtig, vor allem für jüngere Pferde, um den aktuellen Stand zu erkennen. Daher ist es üblich, dass man ein Pflichtturnier in der Schweiz absolviert, bevor man ins Ausland geht. Hauptsächlich geht es auch darum, nochmals mehr Routine zu bekommen.»

Simona Aeberhard freut sich auf das Heimturnier in Lostorf. Simona Aeberhard

Auch die Oltnerin Simona Aeberhard nutzt die Dressurtage für eine gute Vorbereitung:

«In der Übungsphase ist es essenziell an die nationalen Turniere zu gehen. Davon kann man viel profitieren, besonders durch die nahen Anfahrtswege und die Möglichkeit, ohne grossen Druck zu reiten.»

Die 32-Jährige ist ebenfalls in den Lostorfer Stall gezogen und wird dort von Elena Fernandez trainiert. «Ich bereite mich mit Elena auf das Turnier vor und versuche, zu meinem Ross Fadora mehr Vertrauen in den schwierigsten Lektionen aufzubauen. Daher muss es in Lostorf noch nicht der perfekte Ritt sein», erklärt die Solothurnerin, welche an der Inter II-Aufgabe partizipieren wird.

Auch ihre Schwester Carla Aeberhard, welche dem Schweizer Elitekader angehört, zog mit in den Stall Senn. «Sie wäre sehr gerne am Heimturnier im Grand Prix angetreten. Nach dem Start von letzter Woche am CHIO Rotterdam, welches zur WM-Qualifikation gehört, befindet sich ihr Pferd Delioh jedoch in seiner wohlverdienten Wettkampfpause», erklärt Simona Aeberhard.

Das Debüt in der «Königsklasse» muss warten

Am Grand Prix wird die Oltnerin noch nicht teilnehmen, doch ein Debüt soll bald folgen: «Ich befinde mich im Einstiegsjahr auf dem Weg in den Grand Prix. In dieser Kategorie läuft alles deutlich schneller ab als in der Inter II-Aufgabe. Zudem erfordert es mehr Kraft, Durchlässigkeit und eine grössere Lastaufnahme. Ich wäre sehr gerne meinen ersten Grand Prix in Lostorf geritten, aber es wäre für mein Pferd und mich noch zu früh. Daher peile ich meinen Einstand Ende August in Winterthur an.»

Vier Tage mit querbeet Dressursport

Am Donnerstag startet das Dressurturnier mit der Aufgabe St. Georg und dem Inter II, wo Simona Aeberhard auf Fadora teilnehmen wird. Die Jungpferdeprüfungen und die Inter I folgen am Freitag. Anschliessend beginnen am Wochenende die M-Prüfungen und mit der Grand Prix, eine der schwersten Übungen im Dressurreiten, am finalen Sonntagnachmittag. Dort wird Elena Fernandez auf Sueno II, welcher Aki Ellenberger gehört, den Sieg am Heimturnier in Angriff nehmen.

