Der EHC Olten vor dem Auftakt zum Eistraining

Auftakt Der EHC Olten beginnt sein Eistraining mit Überraschungsgästen und der neue Ausländer ist in Sicht Am Dienstag-Mittag fällt mit dem ersten Eistraining für den EHC Olten der offizielle Startschuss zur neuen Eishockey-Saison. Das Trainerduo Lars Leuenberger/Stefan Schneider versammelt seine Schäfchen im Kleinholz auf dem Eis. Fest eingeplante - und solche, die sich noch Hoffnungen auf einen Platz im Kader machen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.08.2022, 18.25 Uhr

Der zweite EHCO-Ausländer neben Garry Nunn ist in Sicht. Urs Lindt / freshfocus

Offiziell umfasst das Kader des EHC Olten nach dem letzte Woche bestätigten Zuzug von Timothy Kast zwei Torhüter, acht Verteidiger und zwölf Stürmer. Gemäss Personalplanung fehlt Sportchef Marc Grieder auf dem Papier noch ein ausländischer Center. Der wird auch am Dienstag-Mittag um 11.30 Uhr noch nicht auf dem Eis im Kleinholz-Stadion stehen, wenn die Oltner die Saison 22/23 mit den ersten Eistraining offiziell in Angriff nehmen.

Bezüglich zweitem Ausländer zeichnet sich nach einer langen Geduldsprobe nun auch eine Lösung ab. Deutet man die Signale richtig, dann hat Grieder seinen gesuchten Mittelstürmer mittlerweile in trockenen Tüchern. Der neue Mann, ein Kanadier, der zuletzt in Europa tätig war, soll so schnell wie möglich zur Mannschaft stossen.

Sicher ist auch, dass das Trainerduo Lars Leuenberger/Stefan Schneider zum Eistrainings-Auftakt den einen oder anderen Try-out-Spieler im Kleinholz begrüssen wird - so wie das in den vergangenen Jahren schon fast ein wenig zur Tradition geworden ist und was in der Regel auch zu Vertragsabschlüssen geführt hat (Weisskopf, Hasani, etc.). Darunter dürfte sich auch ein echter Überraschungsgast mit reichhaltiger NL-Erfahrung befinden, der sich eventuell noch als interessante Option für die kommende Saison entpuppen könnte.

