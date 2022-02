Die Frauen des HV Olten vor der Auf-/Abstiegsrunde

Aufstiegstraum Sind aller guten Dinge drei für die Oltner Handballerinnen? Im dritten Anlauf soll der Aufstieg endlich klappen: Die Frauen des HV Olten wollen in die höchste Spielklasse – nachdem zweimal die Coronapandemie als Spielverderber eingegriffen hat. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Mit Nina van Polanens Toren soll den HVO-Frauen diesmal der Aufstieg gelingen. Markus Müller / Oltner Tagblatt

Blicken wir kurz zurück: Am Ende der Saison 2016/17 stiegen die Frauen des HV Olten überraschend in die 2. Liga ab. Damals war der Zeitpunkt gekommen, um einen Schritt in Richtung Leistungssport zu machen. Mit Christian Müller wurde ein ambitionierter Sportchef verpflichtet, der auch gleich noch eine Handvoll starke Spielerinnen nach Olten holte. Unter anderem, zwei Akteurinnen, die auch jetzt, fünf Jahre später noch zu den Leistungsträgerinnen zählen: Nina van Polanen und Ivana Müller-Ravlic.

Christian Müller ist mittlerweile zusammen mit André Bichsel Co-Trainer der Oltner Handballerinnen. Und nimmt nun zum dritten Mal einen Anlauf, mit seiner Equipe den Schritt in die höchste Spielklasse zu schaffen. Nach dem Aufstieg von der 1. Liga in die NLB im Frühling 2019 schafften die Oltnerinnen bereits souverän den Sprung in die Auf-/Abstiegspoule zur NLA.

Ein abruptes Saisonende und ein zu langer Unterbruch

Doch dann kam Corona. Die Saison wurde im März 2020 abgebrochen, die Aufstiegshoffnungen des HVO abrupt abgewürgt. Vor einem Jahr, im Frühling 2021, mussten sich die Oltnerinnen lange gedulden, ehe sie wieder ins Meisterschaftsgeschehen eingreifen durften.

Der monatelange Unterbruch erwies sich schliesslich als Nachteil – besonders angesichts des wegen Corona angepassten Modus. Statt einer Auf-/Abstiegsrunde mit mehreren Spielen, gab’s zwei Partien gegen das schlechteste NLA-Team, Herzogenbuchsee. Die Oberklassigen hatten den ganzen Winter ohne Unterbruch im Einsatz gestanden und setzten sich schliesslich denkbar knapp durch. Wieder waren die HVO-Frauen äusserst unglücklich gescheitert.

Doch jetzt winkt die grosse Chance, den erträumten Schritt in die höchste Stärkeklasse des Schweizer Frauenhandballs endlich zu vollziehen. Der HV Olten streitet sich zusammen mit fünf weiteren Teams um vier Plätze in der NLA. Jeweils zehn Spiele pro Team werden darüber entscheiden, wo welche Equipe in der kommenden Saison spielen wird.

Christian Müller, Sportchef und Co-Trainer HV-Olten-Frauen Zvg / Oltner Tagblatt

«Die Voraussetzungen sind viel besser als im letzten Jahr»

Natürlich macht sich Christian Müller berechtigte Hoffnungen, dass der Aufstieg in die «Spar Premium League 1» diesmal gelingt. «Die Voraussetzungen sind viel besser als im letzten Jahr», unterstreicht er die veränderte Ausgangslage. Will heissen: Diesmal sind seine Frauen im Rhythmus. Die Gefahr somit kleiner, dass man, wie im letzten Jahr, auf dem falschen Fuss erwischt wird.

Grundsätzlich blickt er den kommenden Aufgaben «entspannt» entgegen. Mit dem Auswärtsspiel in Kreuzlingen müssen die Oltnerinnen zum Auftakt gleich beim vermutlich stärksten Gegner antreten. «Dann wissen wir gerade, wo wir leistungsmässig stehen», sagt Müller. Grundsätzlich geht Christian Müller davon aus, dass alle gegnerischen Equipen, neben Kreuzlingen die drei weiteren NLA-Teams GC, Thun, Herzogenbuchsee sowie das zweite NLB-Team Arbon für den HVO schlagbar sind.

Und die Ausgangslage ist klar. Zwei Teams muss man in der Tabelle hinter sich lassen, damit der Traum endlich in Erfüllung geht und man fünf Jahre nach dem Abstieg in die 2. Liga von ganz oben grüssen kann.

