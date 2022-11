Anylse zeigt Weshalb der EHC Olten in (fast) allen Bereichen Spitze ist Zwanzig Runden sind in der Qualifikation der Swiss League absolviert. Der EHC Olten führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung an, ist sage und schreibe 17-mal als Sieger vom Eis gegangen. Schaut man sich die verschiedenen Statistik-Kategorien an, dann ist das keine Überraschung. Der EHCO zeigte bisher kaum Schwächen – trotz zum Teil gewichtiger, personeller Ausfälle. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Oltens Stan Horansky führt nach 20 Spielen die Skorerwertung der Swiss League an. Marc Schumacher / freshfocus

Wir haben insgesamt sechs Statistiken, die die Mannschaft betreffen unter die Lupe genommen, dazu noch vier Statistiken, die sich auf die individuellen Leistungen der Spieler fokussieren.

Die Skorerliste: Drei EHCO-Spieler in den Top 5

Dass die nominell erste Sturmlinie des EHC Olten fast in jedem Spiel zu dominieren vermag, unterstreichen die Zahlen deutlich. Stan Horansky führt die Skorerliste der Swiss League deutlich an vor Sean Collins. Den besten Punkteschnitt aller Spieler weist der dritte Mann im Bunde, Garry Nunn, auf. Trotz im Vergleich zur Konkurrenz sieben Spielen weniger auf dem Konto liegt er in der Skorerliste immer noch auf Platz 5.

Pro Partie buchte der Kanadier bisher zwei Zähler - absoluter Spitzenwert. Ebenfalls noch in den Top 20 klassiert ist mit Lukas Lhotak ein vierter Oltner. Er ist mit 14 Toren gemeinsam mit Thurgaus Dominic Hobi hinter Basels Jakob Stukel ausserdem dem zweittreffsicherste Schütze der Liga.

Plus-/Minus-Bilanz: Elf Oltner in den Top 20

In dieser Kategorie zeigt sich die Dominanz der Oltner auf besonders eindrückliche Art und Weise. Angeführt wird die Statistik, bei welcher jeweils gemessen wird, welche Akteure (bei gleicher Anzahl Spieler pro Mannschaft auf dem Feld) bei Toren und Gegentoren auf dem Eis stehen, von Horansky und Collins (je plus 19).

Gleich elf EHCO-Cracks figurieren in den Top 20 der Liga, deren sechs unter den besten acht! Das zeigt, wie ausgeglichen die Mannschaft - trotz der statistischen Dominanz der ersten Sturmlinie - besetzt ist. Und wie wertvoll beispielsweise ein eher unauffälligerer Spieler wie Timothy Kast ist, der trotz einer defensiveren Rolle eine Plus-12-Bilanz aufweist.

Zuschauer: Der EHCO als Zugpferd der Liga

Mit 2829 Leuten pro Partie weist der EHC Olten nach zehn Heimspielen dem mit Abstand höchsten Zuschauerschnitt der Swiss League auf. Kommt dazu, dass der EHCO auch regelmässig viele Fans mit an die Auswärtsspiele bringt.

Mit Visp, Sierre und La Chaux-de-Fonds weisen vier weitere Mannschaften einen durchschnittlichen Publikumsaufmarsch jenseits der 2000er-Grenze auf. Deprimierender ist wie immer der Blick auf die Farmteams und den EHC Winterthur, die sich allesamt im dreistelligen Bereich bewegen.

Eiszeit: Fehlende Oltner als positives Signal

Nimmt man die Eiszeiten der Spieler unter die Lupe, dann fällt auf, dass mit Sean Collins der erste Oltner erst auf Platz 28 auftaucht. Der Kanadier steht pro Partie während 19 Minuten und 22 Sekunden auf dem Eis. Dass die EHCO-Cracks hier in den Spitzenpositionen nicht vertreten sind, ist ein positives Signal: es zeigt einerseits, wie ausgeglichen die Mannschaft besetzt ist.

Andererseits unterstreichen diese Werte auch, wie «demokratisch» das Coaching des EHCO-Trainerduos Lars Leuenberger/Stefan Schneider ist. Man musste bisher kaum einmal zum beliebten Mittel greifen, die besten Kräfte zu forcieren. Damit hat man sogar noch eine Trumpfkarte in der Hinterhand, wenn es dann in den Playoffs so richtig hart auf hart gehen wird.

Schüsse aufs gegnerische Tor: Gefährliche Oltner

Womit wie bei den Teamstatistiken gelandet sind. Bei den Schüssen auf das gegnerische Tor führt der EHCO die Liga mit 37,3 Abschlüssen pro Spiel knapp vor dem EHC Visp an. Auffällig ist, dass die Oltner im Ligavergleich überdurchschnittlich oft im gegnerischen Slot, also in der gefährlichen Zone vor gegnerischen Tor, zum Abschluss kommen, was qualitativ hochwertige Chancen zur Folge hat. Die treffsicherste Mannschaft ist der HC Sierre, der 11,9 Prozent seiner Schüsse im gegnerischen Tor versenkt. Mit 10,99 Prozent ist der EHCO hier auf Platz drei klassiert.

Schüsse aufs eigene Tor: Die Defensive als Oltner Prunkstück

Lediglich 24,3 Schüsse pro Spiel lässt der EHCO aufs eigene Tor zu. Das der mit Abstand beste Wert der ganzen Liga. Noch bemerkenswerter wird diese Statistik, wenn man auf die gegnerischen Chancen aus dem Slot heraus blickt: Dort lassen die Oltner keine zehn qualitativ hochwertigen Abschlussversuche zu pro Spiel, was zeigt, wie gut die Defensive der Mannschaft funktioniert, was sich auch wiederum auf die Leistungen und Werte der Torhüter auswirkt.

Lucas Rötheli weist mit einem Gegentoreschnitt von 1,41 und einer Fangquote von über 94 Prozent herausragende Statistiken auf. Und auch Dominic Nyffeler ist in den Spitzenpositionen klassiert.

Lucas Rötheli ist der statistisch mit Abstand beste Goalie der Swiss League, profitiert aber auch von der starken Defensivarbeit seiner Vorderleute. Michela Locatelli / freshfocus

Powerplay: Der EHCO ist eine Überzahl-Macht

Wenn eine Mannschaft eine von vier Überzahl-Gelegenheiten verwertet, also 25 Prozent der Powerplays ausnützt, dann ist das schon ziemlich gut. Wenn man, wie der EHCO, über 30 Prozent und somit fast jedes dritte Überzahlspiel verwertet, dann ist das ausserordentlich gut. 25-mal haben die Oltner in 77 Versuchen mit einem Mann mehr auf dem Eis getroffen - das ist die mit Abstand beste Bilanz in der Swiss League. Kommt dazu: Zusammen mit dem EHC Basel hat der EHC Olten als einziges Team noch keinen Shorthander kassiert.

Penalty Killing: Olten wird oft getestet und bleibt stabil

So hervorragend das Powerplay des EHC Olten funktioniert, so stark ist auch das Unterzahlspiel. Mit über 85 Prozent weisen die Oltner eine sehr gute Penalty-Killing-Quote auf. Dies ist umso bemerkenswerter, weil sie gleichzeitig auch das meistbestrafte Team der Liga sind. Keine andere Mannschaft musste bisher öfters in Unterzahl agieren als der EHCO.

Kurioses Detail am Rande: Zusammen mit dem HC Thurgau ist den Oltnern bisher noch kein einziger Treffer in Unterzahl gelungen. Die GCK Lions haben beispielsweise schon fünfmal mit einem Mann weniger auf dem Eis getroffen.

Bullys: Steigerungspotenzial in der Offensive

Der EHC Olten ist nach dem HC La Chaux-de-Fonds und dem EHC Visp die drittbeste Mannschaft am Bullypunkt. Bei den Anspielen in der defensiven und der neutralen Zone gehören die Oltner Mittelstürmer zu den besten Scheibengewinnern. Steigerungspotenzial gibts dagegen bei den Scheibeneinwürfen in der offensiven Zone, wo der EHCO nur statistisches Mittelmass ist.

Fazit: Der EHC Olten ist in fast allen statistischen Belangen Spitze. Die grosse Herausforderung in der zweiten Saisonhälfte wird sein, dieses hohe Niveau halten zu können.

