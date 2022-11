Analyse zur Zukunft der Swiss League Es gibt nur eine Option: Jetzt muss der EHC Olten aufs Ganze gehen Die National League wird auch in Zukunft 14 Teams umfassen. Für die Swiss League als Profiliga ist das de facto das Todesurteil. Und auch für den EHC Olten ist es ein wegweisender Entscheid. Weshalb es für eine ambitionierte Organisation wie den EHCO nun nur noch die Flucht nach vorne geben kann. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.13 Uhr

Wird man in Olten auch in Zukunft Spitzeneishockey vor vollen Zuschauerrängen zu sehen bekommen? Marc Schumacher / freshfocus

Wie geht es weiter mit der Swiss League? Diese Frage schwebte seit Wochen wie ein Damokles-Schwert über dem Schweizer Eishockey. Seit Mittwoch ist klar: Sie liegt auf dem Sterbebett. Die 14 Klubs der National League haben sich gegen eine schrittweise Reduktion auf zwölf Teams entschieden.

Die Beibehaltung der 14er-National-League hat die Konsequenz, dass die Swiss League in ihrer jetzigen Form als Profiliga mit allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr weiterexistieren kann.

Bei den aktuell zehn Mannschaften gibt es aus Winterthur und Langenthal deutliche Signale, dass man sich am Ende der laufenden Saison aus der SL zurückziehen wird. Und die Zukunft des Farmteams Ticino Rockets steht sowieso permanent auf wackligen Beinen. Gut möglich also, dass noch sieben Teams übrig bleiben würden – zu wenig zum Überleben.

Ein Aufstieg wäre nur noch mit Mäzen im Hintergrund finanzierbar

Die Liga würde konsequenterweise aufgefüllt mit den besten Teams aus der drittklassigen MyHockey-League (zum Beispiel Chur, Arosa, Huttwil oder Martigny). Aber es wäre in dieser Form ganz klar eine Liga mit maximal Halbprofi-Status. Sprich: Es würde keinen Sinn mehr machen, Millionen in eine sportlich ambitionierte Mannschaft zu stecken, die den Sprung in die National League schaffen kann.

Wenn überhaupt, dann wäre ein aufstiegsfähiges Team nur noch via Mäzen finanzierbar. Ein Auf-, beziehungsweise Abstieg ist weiterhin möglich. Aber de facto wird es für einen Swiss Ligisten in Zukunft nicht mehr möglich sein, die jetzt schon riesige (sportliche und finanzielle) Kluft nach oben zu überwinden.

Was heisst das konkret für einen ambitionierten Klub wie den EHC Olten? Etwas polemisch formuliert kann man alles, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, in den Abfalleimer schmeissen. Ja, es würde weiter Eishockey gespielt in ­Olten. Aber auf bescheidenem Niveau. Eishockey auf Sparflamme sozusagen. Es wäre ein Produkt, welches sich niemals mehr im selben Mass verkaufen liesse wie in seiner jetzigen Form.

Für den EHC Olten gibt es nach diesem Grundsatzentscheid der NL-Teams – realistisch betrachtet – nur eine Lösung: Es muss die Flucht nach vorne ergriffen werden. Das heisst: Man muss in der laufenden Saison aufs Ganze gehen und versuchen, den Aufstieg in die National League auf Teufel komm raus zu schaffen.

Beim EHC Olten wird man nichts unversucht lassen

Dessen ist man sich auch in der Oltner Führungsetage um VR-Präsident Marc Thommen vollauf bewusst. Entsprechend soll die Mannschaft bis zu den Playoffs mit Schweizer Spielern verstärkt werden. Dazu dürfte man auch auf dem Ausländermarkt tätig werden. Wir erinnern uns: In einer allfälligen Liga-Quali des Swiss-League-Meisters gegen den Letzten der National League dürften vier Söldner eingesetzt werden.

Deutet man also die Signale richtig, dann wird man beim EHCO über die finanzielle Schmerzgrenze hinaus investieren, um den Aufstieg in die Realität umzusetzen. Das Motto ist klar: Lieber mit fliegenden Fahnen untergehen, als dass man sich am Ende vorwerfen lassen muss, dem Untergang tatenlos zugesehen zu haben.

