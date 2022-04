Die Analyse zum Saisonende des EHC Olten

EHCO verpasst Aufstieg Die Gelegenheit war gut, aber die Zeit noch nicht reif für den Aufstieg Der EHC Olten hat den Aufstieg in die National League verpasst. Das schmerzt zwar, kommt aber auch nicht unerwartet. Auch wenn der Schritt in die höchste Spielklasse viel schwieriger wird, darf der EHCO dieses Ziel in Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Am Schluss standen die Oltner Spieler mit leeren Händen da. Trotzdem dürfen sie stolz sein auf das, was sie in der zu Ende gegangenen Saison geleistet haben. Ennio Leanza / KEYSTONE

«Wir können aufsteigen, wir müssen nicht». Dieser Satz war aus dem Umfeld des EHC Olten vor dem Auftakt der Playoff-Finalserie gegen den EHC Kloten immer wieder zu hören. Falls es mit dem Aufstieg klappen sollte: Schön! Falls nicht: Auch kein Weltuntergang. Nun wissen wir: Es hat nicht geklappt. Der EHC Kloten war nicht ganz unerwartet eine Nummer zu gross. Und ja: Die Klotener mussten aufsteigen, um die vielen Millionen, die in den letzten Jahren in dieses Projekt gesteckt wurden, irgendwie zu rechtfertigen.

Klar: Wenn man so nahe dran ist wie der EHCO an der Rückkehr in die höchste Spielklasse nach 28 Jahren und dann scheitert, dann ist das im ersten Moment traurig. Insgeheim erhofften sich viele in Olten, dass man irgendwie die Überraschung hinbekommt und den Schritt nach oben schafft. Zumal die über weite Strecken sehr überzeugenden Auftritte der Mannschaft während der Qualifikation durchaus berechtigte ­Hoffnungen auf einen Exploit geschürt hatten.

Das Gefühl, dass alles Hand und Fuss hatte

Wenn der Schmerz der ­verpassten Promotion aber gewichen ist, dann sollte beim EHC Olten das Gefühl des Stolzes wieder die Oberhand gewinnen. Denn das, was wir in dieser Saison von der Equipe von Headcoach Lars Leuenberger zu sehen ­bekamen, war sehr oft sehr gut.

Zum ersten Mal nach vielen Jahren hatte man das Gefühl, dass alles, was auf und neben dem Eis angepackt wurde, Hand und Fuss hat, dass ein Plan existiert. Natürlich lassen sich immer wieder einzelne Kritikpunkte finden, aber angesichts der Umstände bewegte man sich nahe am Optimum. Für den Exploit hätte während der Finalserie wirklich alles passen müssen, um den EHC Kloten besiegen zu können. Aber die Zeit für den Aufstieg war ganz einfach noch nicht reif.

Nun heissen die Gegner in der kommenden Saison halt wieder Ticino Rockets, GCK Lions oder Winterthur statt SC Bern, HC Davos oder ZSC Lions. Das ist auf den ersten Blick eher deprimierend. Aber das heisst noch lange nicht, dass man in Olten eine triste Meisterschaft 22/23 erleben wird.

Im Gegenteil: Die Arbeit von Lars Leuenberger, die sich so vielversprechend entwickelt hat, wird fortgeführt. Sportchef Marc Grieder hat die Mannschaft im ­Hinblick auf die kommende Saison bereits mehrheitlich beieinander. Auch wenn noch nicht alle Transfers und Vertragsverlängerungen offiziell kommuniziert wurden, so ist absehbar, dass die Equipe eher noch besser besetzt sein wird als die aktuelle. Sprich: Ohne den EHC Kloten als Gegner dürfte der EHCO zum grossen Favoriten in der Swiss League avancieren.

Wäre man in der National League wirklich glücklich geworden?

Darauf sollte man sich in Olten freuen. Denn man darf sich auch nichts vor­machen: Ein Aufstieg in die National League wäre eine Zeit lang sexy und aufregend gewesen. Doch die sportliche Perspektive wäre alles andere als rosig gewesen.

Das ­Schicksal des HC Ajoie, der in der NL in dieser Saison eine wahre Niederlagenlawine erlebte, sollte diesbezüglich als Warnung dienen. Irgendwann hätte vermutlich auch im Kleinholz die Tristesse die Oberhand gewonnen. Es ist müssig darüber zu debattieren, wie die EHCO-Zuschauer darauf reagiert hätten.

Fazit: Auch wenn der Aufstieg in die National League mit der wieder eingeführten Liga-Qualifikation und aufgrund anderer Rahmenbedingungen in Zukunft wieder viel schwieriger ­werden wird, so darf und wird der EHC Olten dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren.

Das garantiert der Ehrgeiz der Klubführung um VR-Präsident Marc Thommen, des ­Coachingstaffs um Lars ­Leuenberger und von ­Sportchef Marc Grieder. Und noch viel wichtiger: Diese Saison hat viel zu sehr Lust auf mehr gemacht. Also bitte mehr davon!

