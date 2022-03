Analyse zur Qualifikation des EHC Olten.

Analyse Der EHC Olten beeindruckte in der Qualifikation: Was das im Hinblick auf die Playoffs bedeutet Platz 2 in der Qualifikation der Swiss League, Punkterekord und jede Menge starke Auftritte: Der EHC Olten erfreute seine Fans im vergangenen halben Jahr so oft wie lange nicht mehr. Doch am Ende entscheiden die am kommenden Sonntag beginnenden Playoffs darüber, ob die Saison 2021/22 auch tatsächlich als erfolgreich taxiert werden kann. Das braucht es, damit die Oltner zum Ziel kommen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein gewohntes Bild im vergangenen halben Jahr: Jubelnde EHCO-Spieler im Kleinholz. Marc Schumacher / freshfocus

Diese Bilanz liest sich fabelhaft: Nach 50 Qualifikationsrunden in der Swiss League belegt der EHC Olten den zweiten Platz – hinter Ligakrösus Kloten. In 36 der 50 Partien ging man als Sieger vom Eis, darunter in 20 von 25 Auftritten im heimischen Kleinholz. 112 Punkte wurden gesammelt, 196 Tore geschossen und nur deren 94 kassiert. Kurz: Wenn man die Qualifikationsphase als Pflicht bezeichnen würde, dann hat der EHCO eigentlich schon eine Kür abgeliefert. Und die Erwartungen – trotz zwischenzeitlicher Schwächephasen – mehr als erfüllt.

Aber – und das ist im Eishockey bekanntlich eine alte Weisheit: Ob eine Saison letztlich als «erfolgreich» bezeichnet werden kann, hängt grösstenteils damit zusammen, wie das Abschneiden in den Playoffs ausfällt. Wir erinnern uns: Vor Jahresfrist hatte sich der EHCO mehr schlecht als recht durch die Qualifikation geschleppt und bisweilen haarsträubende Auftritte hingelegt. In den Playoffs marschierte man dann im Viertelfinal gegen Sierre ohne Niederlage durch und lieferte auch Kloten im Halbfinal nach Startschwierigkeiten einen erbitterten Kampf. Das Fazit? Saison gelungen.

Was braucht es also, damit man auch heuer von einer «gelungenen Saison» sprechen darf? Klar ist: Die Mannschaft hat die Messlatte mit ihren teilweise brillanten Auftritten, vor allem in der ersten Quali-Hälfte bis in den Dezember, sehr hoch angesetzt. Der Pessimist sagt nun: «Die Absturzgefahr ist enorm!» Der Optimist meint: «Diese Mannschaft hat das Potenzial dazu, sogar ein ernsthaftes Wörtchen um den Meistertitel und somit den Aufstieg in die National League mitzureden.» Natürlich sollte man nach dem bisherigen Meisterschaftsverlauf die optimistische Variante wählen. Dieser EHC Olten könnte in den kommenden Wochen tatsächlich für einen sportlichen Höhenflug sorgen. Daran lässt auch der unheimlich ehrgeizige Headcoach Lars Leuenberger keine Zweifel.

Aber was braucht es, damit der EHCO bis ganz am Schluss mit dem klaren Meisterfavoriten Kloten mithalten kann? Da sind mehrere Faktoren, die zu hundert Prozent passen müssen, bevor man von ­grossen Zielen träumt:

Die Disziplin: Die grösste Stärke des EHC Olten in der ersten Saisonhälfte war, dass man in der Defensive überaus diszipliniert und konzentriert zu Werke ging und es jedem Gegner schwer machte, überhaupt zu qualitativ guten Torchancen zu kommen. Diese Tugend ist essenziell, ging gegen Ende der Qualifikation aber etwas verloren. Was einen direkten Zusammenhang mit dem zweiten Punkt hatte:

Das Verletzungspech: Es ist schier unglaublich, wie häufig es sich die Verletzungshexe in Olten gemütlich machte. Erst fielen die Stürmer reihenweise aus, dann erwischte es in den letzten Wochen einen Verteidiger nach dem anderen. Vor allem der Ausfall von Defensiv-Minister Eliot Antonietti wog schwer. Gut zu wissen, dass er im Hinblick auf den Playoff-Start unter normalen Umständen wieder fit sein sollte. Aber generell gilt: Es wäre unermesslich hilfreich, wenn sich die Schlüsselspieler in der kommenden Meisterschaftsphase ausnahmsweise mal nicht verletzen würden.

Das Kollektiv: Selbst als es dem EHCO in der ersten Saisonhälfte sensationell gut lief, machte sich Lars Leuenberger Sorgen um die Performance der Spieler aus den «hinteren» Reihen. In der Tat gibt es eine ganze Reihe an EHCO-Akteuren, die ihr Potenzial viel zu selten ausgereizt haben. Schaffen sie das jetzt, zum wichtigsten Zeitpunkt, dann verfügen die Oltner über ein starkes Kollektiv. Und – was man auch noch in die Gleichung einfliessen lassen muss: Gut möglich, dass der eine oder andere B-Lizenz-Spieler die nötige Qualitätsaufwertung bringen wird.

Die Physis: Wenn’s auf dem Eis ruppiger zu und her geht, dann schmeckt das vielen EHCO-Spielern nicht wirklich. Vor allem in den Direktduellen gegen Kloten waren die Unterschiede punkto körperlicher Intensität zwischen den beiden Spitzenteams augenfällig. Die Klotener spielen stets mit einer Prise Bösartigkeit und haben einige Akteure in ihren Reihen, die die Kunst der Provokation mustergültig beherrschen. Diese körperliche Präsenz gemixt mit einer gesunden Portion mentaler Widerstandsfähigkeit werden die Oltner brauchen, wenn sie in diesen Playoffs weit kommen wollen.

Wir sehen: Es braucht viel zu einer erfreulichen Kür nach der gelungenen Pflicht. Aber mit dieser Mannschaft ist vieles möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen