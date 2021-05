Kommentar Lars Leuenberger für Fredrik Söderström: Sinnvoll oder riskant? Der EHC Olten nimmt auf dem Posten des Headcoachs einen Wechsel vor. Mit Lars Leuenberger kommt ein Schweizer Trainer. Auch in der Hoffnung, dass der die Spieler besser erreicht als sein Vorgänger. Marcel Kuchta 04.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lars Leuenberger Claudio De Capitani / freshfocus Trainer Fredrik Söderstroem Claudio Thoma / freshfocus Claudio De Capitani / freshfocus Claudio Thoma / freshfocus

Am Ende war es eine Fifty-fifty-Entscheidung, die die Verantwortlichen des EHC Olten fällen mussten: Setzt man mit Fredrik Söderström auf einen bewährten Trainer, der in seinen zwei Jahren im Klub nicht überragende, aber doch genügend gute Arbeit abgeliefert hatte? Oder setzt man mit Lars Leuenberger auf ein neues Gesicht an der Bande, das dem Team frische Impulse zu verleihen und es weiterzuentwickeln vermag? Die Entscheidung fiel schliesslich zu Gunsten von Leuenberger aus.

Was unweigerlich die Frage provoziert: Macht dieser Wechsel überhaupt Sinn aus Sicht des EHC Olten? Nun: man geht mit dieser Rochade sicher ein gewisses Risiko ein. Die Leistungen der Mannschaft in den Playoffs waren markant besser als im Vergleich zur ungenügenden Qualifikation und den schwachen Playoffs des Vorjahrs. Ein Zeichen, dass sich Trainer und Spieler nach einer langen Anlaufzeit angenähert hatten.

Auf der anderen Seite gab es auch Stimmen, die die steigende Formkurve eher dem Wirken von Assistenztrainer Rolf Schrepfer zuschrieben. Der Ostschweizer erreichte die Spieler ohne Sprachbarriere besser, hatte ein gutes Gespür für ihre mentalen Bedürfnisse. Etwas, womit sich Fredrik Söderström immer wieder schwer tat und was ihn letztlich wohl auch daran gehindert hat, sein Trainerpotenzial in Olten vollumfänglich abzurufen. Diesbezüglich hat Lars Leuenberger eine bessere Basis. Weshalb dieser Wechsel an der Bande Sinn macht.

Sie jubeln nächste Saison unter einem neuen Trainer: Garry Nunn (l.) und Stan Horansky. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHCO setzt auf eine Schweizer Lösung: So kam es am Montag zur Trainerrochade im Kleinholz:

Noch am Montagmorgen klang Fredrik Söderström auf Nachfrage dieser Zeitung optimistisch. Er schrieb: «Ich würde gerne beim EHCO weitermachen. Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Erfolg, Fortschritt und Respekt wurden mit der Zeit aufgebaut. Jetzt warte ich auf die Rückmeldung des Klubs.» Diese Rückmeldung kam ein paar Stunden später in Form eines Telefonats von Oltens Sportchef Marc Grieder. Er teilte Söderström mit, dass man ihm keinen neuen Vertrag anbieten würde.

Nach zwei Jahren endet also die Amtszeit des Schweden beim EHC Olten. Wenige Stunden nach Söderströms öffentlichem Abschied – er hatte seine ausbleibende Vertragsverlängerung mit einem langen Beitrag in den sozialen Medien verkündet – gab der Klub seinen Nachfolger bekannt. Es wird Lars Leuenberger sein. Der 46-Jährige unterschrieb beim EHCO einen Zweijahresvertrag.

Das Engagement des Ostschweizers kommt alles andere als überraschend. Schon vor zwei Jahren war er als Nachfolger von Chris Bartolone im Gespräch gewesen. Als er nun vor einer Woche seinen Posten als Headcoach des EHC Biel zu Gunsten von Rückkehrer Antti Törmänen räumen musste, war klar, dass «Laser» ein heisser Kandidat auf den Platz an der Bande im Kleinholz sein würde.

«Leuenberger ist unsere Wunschlösung»

Zumal Grieder schon länger mit einer Schweizer Lösung geliebäugelt hatte. Marc Grieder sagt: «Das ist eine Wunschlösung. Mit Lars Leuenberger stösst ein ambitionierter Schweizer Trainer zum EHCO, der perfekt in unser Konzept passt. Er bringt die Erfahrung im Umgang mit gestandenen Profis ebenso mit wie die Erfahrung in der Arbeit mit jüngeren Spielern. Ich bin überzeugt, dass er uns im taktischen und systemtechnischen Bereich entscheidend weiterbringen wird.»

Nach einer Woche voller Verhandlungen und einem sich immer schneller drehenden Gerüchtekarussell (auch Kloten und Visp waren als mögliche Destinationen für Lars Leuenberger im Gespräch) hatten sich die beiden Parteien am Wochenende gefunden. Der neue EHCO-Headcoach, der am Dienstag anlässlich eines Medientermins offiziell präsentiert wird, freut sich auf seine neue Aufgabe: «Mit dem EHC Olten stehe ich schon seit zwei, drei Jahren in losem Kontakt. Mit Marc Grieder hatte ich in den letzten Jahren beruflich immer wieder zu tun. Das gegenseitige Vertrauen, das mir sehr wichtig ist, ist also da. Der EHCO ist ein ambitionierter Klub in einer hockeyverrückten Stadt, ich freue mich auf diese Herausforderung.»

Immer wieder der Retter in der Not

Lars Leuenberger wird in Olten seinen ersten «richtigen» Job als Headcoach auf höchstem Niveau übernehmen. Beim SC Bern sprang er zweimal als Interimstrainer ein. Im November 2013 beerbte er den entlassenen Antti Törmänen und musste im Januar 2014 dann Guy Boucher weichen. Im November 2015 war Leuenberger dann wieder Notnagel für den freigestellten Boucher. In jener Saison führte er den SCB aus den Ruinen sensationell zum Meistertitel. Am Ende musste er aber trotzdem wieder gehen, weil die Berner bereits frühzeitig die Verpflichtung von Kari Jalonen bekannt gegeben hatten. Im letzten Sommer war Lars Leuenberger wieder als Retter in der Not zur Stelle, als der EHC Biel durch die Krebserkrankung Antti Törmänen plötzlich ohne Headcoach dastanden. Gesucht werden muss allerdings noch ein Assistenztrainer.

Rolf Schrepfer bleibt doch in Arosa

Aus der erhofften Lösung mit Rolf Schrepfer wird nun doch nichts. Der Interims-Assistent, der in seiner kurzen Zeit in Olten viel bewegt hatte, wird bei seinem bisherigen Arbeitgeber EHC Arosa Headcoach bleiben. Der Traditionsklub hatte Schrepfer darum gebeten, seinen Vertrag einzuhalten. Die letzten Transfers der Mannschaft wird Marc Grieder nun in Absprache mit dem neuen Headcoach tätigen. Gesucht werden immer noch ein Verteidiger, ein Center und ein Flügelstürmer.