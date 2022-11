Vebo und Schenker Storen: Zusammenarbeit soll vertieft werden

Wirtschaft «Partnerschaftlich und professionell»: Vebo und Schenker Storen pflegen enge Zusammenarbeit – und wollen diese ausbauen Die Vebo Olten produziert seit Jahren für die Schenker Storen AG. Ein Grossauftrag stand in diesem Jahr zwar auf der Kippe – doch die Vebo konnte sich gegen alle Konkurrenten durchsetzen. Jetzt soll die Zusammenarbeit sogar noch vertieft werden. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 14.11.2022, 12.00 Uhr

Bei Schenker Storen gefragt: Das Know-how und die zuverlässige Arbeitsweise der Vebo-Mitarbeitenden kommt beim Storenhersteller seit Jahren gut an. Bild: Heinrich Breiter

Elektromontage, Gärtnerei oder doch Mechanik? Das Angebotsspektrum der Vebo scheint fast alle Bereiche abzudecken. Davon profitiert auch die Schenker Storen AG aus Schönenwerd, die Marktführerin in der Schweiz in Sachen Storenherstellung. «Die Vebo produziert unzählige Wippen für uns. Diese ermöglichen die schräge Stellung der Storenlamellen», erzählt Marcel Frei, CEO der Schenker Storen.

Langjährige Zusammenarbeit

Diese Kooperation ist jedoch nicht erst kürzlich entstanden, wie André Zihlmann, Geschäftsführer der VEBO Olten, erklärt:

André Zihlmann, CEO Vebo Olten. Bild: zvg

«Wir arbeiten seit den 1980er-Jahren zusammen. Wie alles begann, kann man nicht mehr genau herleiten. Viel wichtiger ist für beide, dass die Zusammenarbeit weiterhin bestehen bleibt.»

Doch obwohl man auf eine langjährige Kooperation zurückblicken kann, gab es in diesem Jahr einige Fragezeichen, wie die zukünftige Zusammenarbeit aussehen soll. Denn auch wenn man an der Arbeit der Vebo nie etwas auszusetzen hatte, wollte man nach all den Jahren einmal eine Standortbestimmung machen, erklärt Frei. So habe man sich auch Offerten von anderen Mitbewerbern eingeholt.

Soziale Verantwortung wahrnehmen

Der Grund für diese Neuordnung war jedoch nicht ganz zufällig. Denn die bisher durch die Vebo zusammengebauten Wippen werden durch eine neue Generation ersetzt. Von nun an übernehmen vier einzelne Wippen alle Funktionen der bis anhin 15 unterschiedlichen Wippen.

Doch die Vebo konnte sich gegen alle Mitbewerber durchsetzen. «Nach der eingehenden Analyse aller Offerten, sind wir zum Schluss gekommen, dass die Vebo das beste Angebot gemacht hat», so Frei. Erstens wisse man, was man an der Vebo habe, denn diese produziere seit Jahren alle Produkte mit sehr guter Qualität. Zudem habe die Vebo auch den Vorteil, dass sie pünktlich liefern kann. Damit könnten Lagerkosten vermieden werden. Etwas, das keiner der Mitbewerber sonst bieten konnte.

Und natürlich sei, gerade in unsicheren Zeiten, die geografische Nähe der beiden Unternehmen ein grosser Vorteil. Kurz nach der Pandemie und während des Ukraine-Kriegs gebe das eine gewisse Sicherheit. Doch der wirtschaftliche Aspekt ist nicht der einzige Grund, dass die Wahl auf die Vebo gefallen ist, wie Frei erklärt:

«Da die Schenker Storen so gross sind, empfinden wir auch eine regionale und soziale Verantwortung. Diese wollen wir mit diesem Engagement auch wahrnehmen.»

So werden die Wippen auch ausschliesslich von Personen mit einer Beeinträchtigung produziert. «Diese haben sich über die Jahre zu wahren Spezialisten im Bereich Baugruppenmontage entwickelt», erklärt Zihlmann. Die tägliche Menge der Produktion hänge vom Bedarf des Kunden ab. Wie viele Mitarbeitende pro Tag an den Wippen arbeiten würden, sei bestimmt durch den Bedarf des Kunden.

Kooperation soll sich weiter vertiefen

Ein Mitarbeiter der Vebo bei der Montage von Schenker-Bestandteilen. Bild: Heinrich Breiter

Doch in Zukunft soll es nicht nur bei der Produktion der Wippen bleiben. «Schon heute können wir kurzfristig auf Personal der Vebo zurückgreifen, wenn wir Mangel haben. Dies ist eine Win-win-Situation, da Mitarbeitende der Vebo so auch einmal ausserhalb arbeiten können», erklärt Frei.

Die Vebo konnte durch ihr Know-how auch zur Entwicklung der neuen Wippe beitragen und somit die Innovation vorantreiben. «Aktuell sind wir in Gesprächen, in welchen Gebieten wir unsere Zusammenarbeit noch weiter vertiefen könnten,» sagt Frei.

Dass das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht, bestätigt auch Zihlmann: «Die Vebo ist immer bereit, eine Erweiterung zu prüfen und ist offen für neue Projekte. Denn die Zusammenarbeit mit den Schenker Storen ist immer partnerschaftlich und professionell.»

