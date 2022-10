Balsthal Einweihung der sanierten Oberbergstrasse: In einem Monat können Brücke und Tunnel auch von Lastfahrzeugen und Pferden genutzt werden Am Bürgertag der Bürgergemeinde Balsthal wurde heute Sonntag die Oberbergstrasse eingeweiht. Nach mehrjähriger Projektierungs- und Bauzeit sind nun die Sanierungsarbeiten an Strasse, Tunnel und Belag abgeschlossen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 16.10.2022, 19.00 Uhr

An der Einweihung der sanierten Oberbergstrasse in Balsthal: Mitglieder der Bürgergemeinde (Hinten v.l: Jörg Hafner, Gaby Reinhardt, Othmar Heutschi, Ruedi Bloch, Annina von Burg, Beat Grolimund, Vorne v.l.: Helene Eggenschwiler, Lorenz Bader, Alexandra Oppliger). José R. Martinez

Nach über einem Jahr Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten an der Oberbergstrasse zwischen Balsthal und Laupersdorf abgeschlossen. Bei der Führung der Bürgergemeinde Balsthal wurde heute Sonntag die Bergstrasse feierlich eingeweiht. Dabei horchten rund 50 Interessierte den Ausführungen von Joachim Buser, Projekt- und Bauleiter der BFS Bauingenieure AG, zu den Sanierungsarbeiten.

Thema Naturschutz ist allgegenwärtig

Die Bauarbeiten an der Oberbergstrasse begannen nach einer mehrjährigen Projektierungsphase im Frühling 2021. Die bestehende Strasse wurde saniert. «Wir haben die Strasse an mehreren Stellen instandgestellt», so Buser. In diesem Jahr wurde dann die Oberflächenbehandlung ausgeführt.

Ein kurzer Strassenabschnitt befindet sich in der Nähe der Palmen- und Friedhofsquelle und musste zum Schutz des Wassers asphaltiert werden. Um ein Versickern von verschmutztem Wasser zu verhindern, wurden die Strassenränder gemäss Buser mit einem Ballungswulst ausgebaut. Andere Strassenteile durften nicht asphaltiert werden: «Grundsätzlich dürfen solche Strassen unter 12 Prozent Steigung nicht asphaltiert werden.»

In diesem Frühling wurde der Natursteintunnel vergrössert, sodass zukünftig vier Meter hohe Lastwagen den Tunnel passieren können. Da eine Vergrösserung des Gewölbes nur schwer umzusetzen sei, wurde der Boden um 25 Zentimeter abgefräst. «Zum Schutz der Quellen wurden diese Arbeiten von einer Hydrogeologin begleitet.» Eine grössere Tunnelhöhe ergab sich ebenso durch das Abspitzen einzelner Felsvorsprünge am Tunnelgewölbe.

Auch Forstfahrzeuge können die Brücke bald passieren

Parallel zu den Tunnelarbeiten wurde die bestehende Brücke verstärkt. «Bei der alten Brücke konnten wir eine Tragkraft von 16 Tonnen nachweisen, was nicht den gewünschten Anforderungen von 40 Tonnen entsprach», erklärt Buser. Deshalb habe man sich für eine Verstärkung der Brücke entschieden.

Über die bestehende Brücke wurde eine selbsttragende, 45 Zentimeter hohe Brücke gebaut. «Auf der östlichen Seite, wo die Brücke nicht durchgehend auf Felsen steht, wurde sie durch grössere Fundamente verstärkt», erklärt Buser. Dank dieser baulichen Massnahme können zukünftig auch Forst- und Landwirtschaftsfahrzeuge die Brücke passieren.

Eingeweiht: Diese verstärkte Brücke kann bald auch von schweren Forstfahrzeugen passiert werden. José R. Martinez

Im Strassenabschnitt zwischen Tunnel und Brücke, der 1900 von Hand in den Felsen gehauen wurde, sind Schutzmassnahmen gegen Steinschlag getroffen worden. «Die Felswand wurde ausgeputzt und von Pflanzen befreit», erklärt Buser. Für eine nachhaltige Wirkung müsse dies regelmässig wiederholt werden. Weiter wurde der Steinfang oberhalb des östlichen Tunnelausgangs erneuert: «Der alte Steinfang war gefüllt und die Baumstämme morsch.»

Langjähriges Projekt bald zu Ende

«Wir sind kurz vor dem Ende der Sanierung der Oberbergstrasse», sagte Bürgergemeindepräsidentin Alexandra Oppliger. Sie sei froh, das langjährige Projekt bald abschliessen zu können. Die Kosten für das Projekt belaufen sich für die Bürger- und Einwohnergemeinde Balsthal laut Buser auf rund 900’000 Franken: «Die Arbeiten am Tunnel und an der Brücke betragen rund 200’000 Franken.»

Auch wenn die Bauarbeiten bereits vor zehn Tagen abgeschlossen wurden, bleibt die Strasse noch einen weiteren Monat gesperrt. Buser sagt:

«Die noch weiche Mergelschicht muss zuerst noch austrocknen.»

Während Fahrradfahrende und Fussgänger das Fahrverbot passieren dürften, sollten Reitende dies noch nicht tun: «Pferde beschädigen mit den Hufen die weiche Mergelschicht.» Der eingebaute Mergel wurde demnach aus der nahen Grube der Bürgergemeinde entnommen.

Zum Schluss der Einweihung wurden die rund 50 Anwesenden durch die Bürgergemeinde verköstigt. José R. Martinez

