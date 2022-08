Badi Olten: Die Saison laufe "saugut", sagt der Chefbadmeister

Badesaison Zwischenbilanz im Strandbad Olten: Heuer liegen 150'000 Gäste drin – aber der Rekordsommer bleibt wohl unerreicht Der heisse Sommer lockt die Gäste scharenweise ins kühle Nass der Oltner Badi. Chefbadmeister Thomas Müller sagt, die Saison laufe «Bombe». Schon heute zählt man 120'000 Gäste. Anna Furlan Jetzt kommentieren 03.08.2022, 17.00 Uhr

Heuer ist das kühle Nass sehr begehrt: Momentaufnahme im Strandbad Olten. Bruno Kissling

Wasser, Glace und Sonne: So stellt man sich einen Baditag vor. Auch in der Badi Olten kann man dies alles geniessen. Vor allem in dieser Saison. Thomas Müller, Leiter Bäderbetrieb und damit Chefbadmeister, bringt die Besucherzahlen der Oltner Badi in einer Zwischenbilanz ans Licht: Die Saison läuft «saugut», wie er sagt. «Es kann gerne so weitergehen.» 150'000 Gäste können es durchaus werden.

In diesem Sommer haben nämlich bereits 120'000 Personen die Badi Olten besucht. Doch das ist noch lange nicht das Wunschziel des Chefbadmeisters. Er sagt:

«Die Zahl von 160’000 bis 170’000 würde ich gerne erreichen.»

Der Rekord aus dem Jahr 2003 mit 212'523 Besuchern in der Saison bleibt aber trotzdem unerreichbar. Doch man weiss ja nie.

In diesem Sommer beträgt der Tagesrekord übrigens 4902 Personen, was im Vergleich zu 2009 mit 6170 Personen am Tag doch eher bescheiden erscheint. Aber: «Hohe Tagesrekorde sagen nicht unbedingt etwas über die Zahl der Saisonbesucher aus», erklärt Müller.

Baden in der Aare: wenig gefährlich

Derzeit wenig Risiko für Schwimmende in der Aare. Bruno Kissling

Seine Antwort auf die Frage, ob das Risiko eines Unfalls in der Aare grösser sei, lautet klar: Nein.

«Da die Aare momentan sehr wenig Wasser hat und somit wenig Strömung, ist sie ziemlich ungefährlich zurzeit.»

Doch trotzdem ist die Aare immer ein Risiko, denn die Verantwortlichen tragen keine Verantwortung dafür, was im Fluss geschieht. Trotzdem würde immer Erste Hilfe bei einem Unfall geleistet. Sogar ein Rettungsboot steht zur Verfügung.

Allerdings blieb es in dieser Saison ziemlich ruhig. Ab und zu gab es kleine Unfälle, Ausrutscher etwa oder Wespenstiche. Dies alles und mehr ist festgehalten im Protokollbuch des Strandbades Olten.

Etwas, was sich nicht nur Müller wünscht, ist die Sanierung der Umkleidekabinen und Toiletten beim Eingang. Bereits jetzt kann man beobachten, dass hauptsächlich die sanierten sanitären Anlagen gebraucht werden. Dies jedenfalls hat der Chefbadmeister festgestellt.

Die Rutschen haben ein speziell gutes Image bei der Kundschaft. Bruno Kissling

Doch auch ohne die modernen Sanitäranlagen fühlen sich die Besucher hier pudelwohl. Vor allem auch die Kinder, die sehr an ihren geliebten Rutschen hängen. Neuheiten wurden gut angenommen Und wie läuft’s mit den Neuheiten? Auch hier lobt Müller. Die neue grüne Rutsche, die steil in die Tiefe führt, wurde sehr gut angenommen. «Alle lieben sie», sagt Müller. So sind die grüne und die blaue, breite Rutsche die beliebtesten bei den Kindern.

Und nicht nur bei denen: Dass die Rutschen supertoll sind und prima funktionieren, sagen auch internationale «Rutschentester» aus Deutschland. Sie haben Müller darüber hinaus sogar wissen lassen, die Badi Olten sehe gut aus und sei ein gepflegter, schöner Fleck.

Kommt der dreimillionste Besucher?

Die Saison läuft also «Bombe», wie Müller sagt. Und sein absolutes Ziel ist, noch in dieser Saison den dreimillionsten Besucher seit 1999 begrüssen zu können. Auf die Besucherzahlen vor 1999 ist gemäss Müller nämlich kein Verlass.

Vielleicht wird einer der beiden Besuchenden noch zum dreimillionsten seit 1999. Bruno Kissling

Doch zurück zum Millionenziel: Um dieses zu erreichen, müssen ab sofort täglich 2000 bis 2500 Leute die Badi besuchen. Bis zum 14. September, dem Saisonschluss, ist noch Zeit dafür, auch wenn die Saison, wie der Volksmund so schön sagt, eigentlich schon nach der Chilbi langsam ausklingt. Dennoch: Müller bleibt optimistisch.

