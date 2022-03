Tele M1

Zwei Menschen verstorben Er wollte Rentner retten, der in die Aare fiel: Retter von Winznau ertrunken Er wollte in Winznau einen 93-jährigen Mann retten, der mit seinem Elektromobil in die Aare fiel. Jetzt ist der Bauarbeiter selbst tot. Ein weiterer Bauarbeiter hat das Drama miterlebt. Tele M1 24.03.2022, 10.00 Uhr

Eine Kerze erinnert an der Aare in Winznau an den tragischen Vorfall vom Dienstag. Ein Rentner, der mit seinem Elektromobil am Uferweg unterwegs, als er einem Fahrzeug ausweichen musste und dabei in die Aare fiel.