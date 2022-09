Zurückgepfiffen Olten: Türe zur Friedenskirche wird nur befristet geschlossen Die Reformierte Kirchgemeinde Olten deutet an, dass sie trotz Sparbemühungen an ihrem eigentlichen Stammhaus hängt. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.09.2022, 16.45 Uhr

Zwischen 1. November 2022 und 30. April 2023 bleibt die Friedenskirche geschlossen. Patrick Lüthy

Das Wort Abriss wolle man doch verbannt wissen. Nur eines von verschiedenen Statements aus der Versammlung der reformierten Kirchgemeinde Olten. Und zwar zur Zukunft der Oltner Friedenskirche.

Eigentlich hatte der Kirchgemeinderat vorgeschlagen, das Gotteshaus beziehungsweise den Kirchenraum ab 1. November 2022 bis auf weiteres geschlossen zu halten. Oder andersrum gesagt: geschlossen zu halten bis zu einem Entscheid der Kirchgemeindeversammlung über die weitere Nutzung des Hauses.

Zeichen eines erkannten Handlungsbedarfs

Ein Antrag übrigens, der auf Überlegungen energiepolitischer beziehungsweise ökonomischer Art fusste und im Zeichen einer initiierten Neuausrichtung stand. Über die fernere Nutzung des eigentlichen Stammhauses der städtischen Reformierten, eröffnet in den späten 1920er-Jahren, sollte also später entschieden werden.

In den verwegensten Szenarien zu dessen Schicksal war gar von einem Abriss die Rede. In nicht wenigen Ohren der 121 anwesenden Stimmberechtigten eine schmerzhafte Bemerkung, wie die Versammlung in Dulliken zeigte. Was dabei aber klar zum Ausdruck kam: Die Oltner Pauluskirche könnte zum neuen Stammhaus der Reformierten mutieren.

Der Antrag des Rates aber fiel durch, wenn auch eher knapp. Mit 51 zu 33 Stimmen bei einer Handvoll Enthaltungen sprach sich die Versammlung nur für eine befristete Schliessung bis 30. April 2023 aus. Der Antrag war aus Oltner Kreisen gekommen und als Bekenntnis zur Friedenskirche zu verstehen.

Gottesdienste: warum nicht bei 9 Grad Raumtemperatur?

In Olten spielte man auch mit dem Gedanken, selbst bei 9 Grad Raumtemperatur, welche übrigens zum Schutz der dortigen Orgel aufrechterhalten wird, sei das Abhalten eines Gottesdienstes denkbar. Vertieft wurde die Diskussion darüber aber nicht. Ein alternierendes Angebot im Wechsel zwischen Friedens- und Pauluskirche war aus organisatorischen Gründen nie in Betracht gezogen worden.

Immerhin: Gemäss Ratspräsident Johan Post (Trimbach) wird für die fragliche Zeit ein Transport für jene Gläubigen der rechten Aareseite organisiert, die den Gottesdienst in der Pauluskirche besuchen wollen.

Mangelnde Klarheit moniert

Umstritten war auch der zur Genehmigung vorgelegte Stellenplan für die Jahre 2023 bis 2026, der mit Reduktionen von gut 200 Prozenten aufwartete und bei Abgängen die Überprüfung der Stelle vorsah. Grundsatz: keine Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen. Allerdings wirkte die Planung für einige zu intransparent, missverständlich, unklar.

Der Antrag, den Plan lediglich zur Kenntnis zu nehmen und auf eine Genehmigung zu verzichten, setzte sich aber nicht durch. Schliesslich votierten 93 Personen im Sinne des Rates, lediglich 15 dagegen.

Daneben setzte sich der Rat mit seinen vielen Anträgen in der gut dreistündigen Versammlung aber deutlich durch. Vielleicht auch darum, weil viele Geschäfte vorerst nur den quasi virtuellen Raum betreffen.

Definitive Entscheide fallen später

Entscheide zu Immobilienplanung, Revision rechtswirksamer Dokumente, Überprüfung von Angeboten, Strukturen und Freiwilligenarbeit sowie Kommunikationsstrategien und anderem mehr stehen später an und werden an der Kirchgemeindeversammlung gefällt. Dies jedenfalls wurde immer wieder betont.

Dass sich die Reformierte Kirche Olten mit vier Pfarrkreisen (Olten, Untergäu, Dulliken/Walterswil und Trimbach) unter künftig eher geringeren Einnahmen zu neuen Ufern aufmachen will, war im Grundsatz unbestritten. An der Versammlung in Dulliken jedenfalls setzte sie – wenn man so will – unter dem Motto «Zukunftskirche Olten – finanziell gesund – innovativ – einladend» mit einem Kopfnicken zum ideellen Kassensturz und zur Reformation an.

120'000 Franken lässt sich die Glaubensgemeinschaft mit rund 8000 Mitgliedern das Projekt bis Juni 2023 kosten.

«Es wäre eigentlich unser Ziel, jenseits der 1000 bis 2000 aktiven Kirchgemeindemitglieder auch die andern 6000 zu erreichen»,

hatte Johan Post im Laufe der Versammlung eine der Intentionen des Projekts umschrieben.

