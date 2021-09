Zur Kontrolle Hägendorf: Brand in Küche von Mehrfamilienhaus – fünf Personen im Spital In der Küche eines Mehrfamilienhauses kam es am Sonntagabend zu einem Brand. Das Feuer konnte durch einen Hausbewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Fünf Bewohner wurden zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. 06.09.2021, 17.18 Uhr

Die Wohnug ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Kapo Solothurn

Der Brand brach am Sonntag, 5. September, um zirka 19.20 Uhr, aus. Dies in der Küche des Mehrfamilienhauses an der Bodenmattstrasse in Hägendorf. Ein Nachbar konnte das Feuer mittels Pulverlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.