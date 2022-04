Zugezogen Uppercuts und rechte Haken an der Frohburgstrasse: In Olten gibt es jetzt einen Box-Club Vor gut einem Monat ist der Verein Classic Boxing nach Olten gezogen. Er befindet sich jedoch nicht in einem Industriegebiet – sondern mitten in der Stadt. Dabei verfolgt der Box-Club ein Ziel: Die Trainierenden so gut wie möglich zu unterstützen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 17.04.2022, 05.00 Uhr

Nexhmi Zenuni und der Verein Classic Boxing trainieren nun neu an der Frohburgstrasse 20 in Olten. Bruno Kissling

Seit dem 26. Februar wird an der Frohburgstrasse 20 in Olten, im Untergeschoss des Aare City Gebäude, geboxt. Gleich vier Mal in der Woche: Montags wird jeweils ein Frauentraining angeboten – dienstags, donnerstags und sonntags ein gemischtes.

Ein paar Schritte in die Tiefe und schon steht man im Trainingsraum des Vereins Classic Boxing – samt sechs mal sechs Meter grossem Boxring in Wettkampfgrösse. Von den Automobilistinnen und Automobilisten der Baslerkreuzung merkt man im Box-Club nichts mehr.

Der Raum ist hell, die Stützen sind in Orange gehalten und nehmen gleichzeitig das Vereinslogo auf. Die Trainingsfläche ist mit schwarzen Bodenmatten ausgelegt. Der Weg zu den Frauen- und Männergarderoben ist mit dunklem Laminatboden gestaltet. «Einzig die Decke hängt etwas tief», sagt der Boxtrainer und Gründer des Vereins Classic Boxing, Nexhmi Zenuni, lachend.

Die Mitgliedschaften werden immer mehr

Die rund 114 Vereinsmitglieder, davon 21 Frauen, trainierten vorher in Aarburg. Durch die Sanierung des Gebäudes hätte der Verein für zwei Jahre nicht mehr dort trainieren können. Hinzu kamen die stetig wachsenden Mitgliederzahlen. So sei der Trainingsraum in Aarburg ohnehin schon seit Längerem zu klein gewesen. Entsprechend musste der Verein mit vier Trainern und einer Trainerin an einem Abend gleich zwei Einheiten anbieten, erklärt Zenuni. Eine andere Lösung musste also her.

Eine neue und grössere Lokalität zu finden, sei nicht leicht gewesen. Durch Zufall sei er den 260 Quadratmeter grossen Trainingsraum gestossen. Gerade mal zwei Lampen hingen an der Decke, als der Umbau los ging. Aber ganz ohne die Hilfe durch Bekannte, Freunde und vor allem der Vereinsmitglieder hätte der Umbau an der Frohburgstrasse 20 nicht stattfinden können, erklärt der 30-Jährige.

Die Vereinsmitglieder haben bei den Umbauarbeiten geholfen. Bruno Kissling

Zenuni selbst ist erstmals durch sein Bruder Fuat in Aarau zum Boxen gekommen und hat fünf Wettkämpfe bestritten. 2014 habe er dann in Aarburg angefangen zu trainieren. Nur wenige Monate später hörte dann aber der Trainer bereits auf. So übernahm der Egerkinger kurzerhand die Trainingseinheiten.

Auch Wettkampftraining wird angeboten

Angefangen habe alles mit zwei bis drei Leuten. Dann, im Jahr 2017, hat er zusammen mit seinem Bruder Fuat den Verein (er hiess vor dem Umzug Boxclub Aarburg) gegründet. Ein Jahr später sind sie bereits dem Swiss Boxing Verband beigetreten, um Wettkämpferinnen und Wettkämpfer auszubilden – derzeit sind es eine Boxerin und zwei Boxer.

Es werden auch Wettkämpferinnen und Wettkämpfer ausgebildet. Bruno Kissling

Welche Ziele verfolgt Zenuni nun in Olten? «Für mich ist das Ziel irgendwie schon erreicht.» Er möchte aber die Trainierenden unterstützen und ihnen zur Seite stehen. Denn dieses Support habe er nie gehabt:

«Ich will den Boxerinnen und Boxern das geben, was ich nie hatte.»

Am 14. Mai ist Tag der offenen Tür des Classic Boxing an der Frohburgstrasse 20 in Olten.

