Bruno Kissling: Fotoreporter holt ukrainische Flüchtlingsfamilie

Zivilcourage «Ich würde es gleich nochmals machen»: Bruno Kissling reiste an die ukrainische Grenze, um eine Flüchtlingsfamilie zu retten Über 3000 Kilometer hin und zurück in zweieinhalb Tagen: Bruno Kissling, Fotograf dieser Zeitung, lieferte Hilfsgüter an die polnische Grenzstadt Przemyśl und nahm eine geflüchtete ukrainische Familie mit in die Schweiz. Er erzählt, wie es ihm dabei ergangen ist. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Nach der Flucht ist die Familie in Egerkingen angekommen. Von links: Bruno Kissling mit dem sieben Monate alten Alex, dessen Grossmutter, daneben Elena Ivashchenko und ihre Schwiegermutter sowie Begleiter Samuel Hasler aus Buchs AG mit Hund Bonifazzi. zvg

Tatenlos zusehen, zu Hause rumsitzen und nichts tun? Oder einfach Geld spenden? Nein. Für Bruno Kissling, Fotograf dieser Zeitung aus Hägendorf, keine Option. Wie ihn die Kriegssituation in der Ukraine mitnimmt, zeigt sich auch während des zweistündigen Gesprächs: ein paar Tränen fliessen. Es habe ihn ‹tschudderet›.

Kissling wollte helfen. Der Gedanke an seinen 15-jährigen VW Bus mit neun Plätzen – der schliesslich zur Rettung von Geflüchteten diente – wurde er nicht los. Und so entschied er sich, seine Gedanken in die Tat umzusetzen:

«Ich hätte es mir nicht verzeihen können, wenn ich es nicht gemacht hätte.»

Dann hiess es: ein Anruf hier, ein Anruf dort. Eine Rettungsaktion sei eben nicht in kurzer Zeit geplant, meint Kissling. «Alles was man plant, zerschlägt sich wieder. Man fängt dann wieder von vorne an. Selbst wenn man denkt, jetzt kommt es gut, ist man sich doch nicht sicher, ob es wirklich klappt.»

Durch eine Vermittlerin habe er dann den Kontakt zur geretteten Familie aufbauen können. Zu Elena Ivashchenko, ihrem sieben Monate alten Baby Alex, ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter. Mit dabei war auch Hund Bonifazzi.

Bruno Kissling hat Hilfsgüter nach Przemyśl mitgenommen. zvg Auf der Fahrt zur polnischen Grenzstadt Przemyśl. Bruno Kissling Geflüchtete warten, bis sie den Grenzgang überschreiten dürfen. Bruno Kissling Kinder suchen nach Spielzeug. Bruno Kissling Geflüchtete erhalten Hygieneartikel. Bruno Kissling Nahrungsmittel wird verteilt. Bruno Kissling Nahrungsmittel wird verteilt. Bruno Kissling Kleider werden durchsucht. Bruno Kissling Ein kleines Kind holt sich Nahrungsmittel. Bruno Kissling Eine Katze und ihre Besitzerin beim Hilfscenter. Bruno Kissling Das humanitäre Hilfscenter in Przemyśl. Bruno Kissling Geflüchtete am warten. Bruno Kissling Freie Unterkünfte stehen zur Verfügung. Bruno Kissling Geflüchtete mit Kindern am warten. Bruno Kissling Für die Geflüchteten geht es weiter. Bruno Kissling Elena Ivashchenko und ihr sieben Monate alter Sohn Alex auf dem Weg in die Schweiz. Bruno Kissling

Die Familie stammt aus dem nördlichen Stadtteil Kiews. Sie haben Kissling erzählt, dass die Russen in ihrer Gegend bereits einmarschiert seien – doch von der ukrainischen Armee wieder vertrieben wurden. Und dann, als eine russische Rakete im Einkaufszentrum nebenan einschlug, wussten sie: «Jetzt müssen wir flüchten.»

Kontaktabbruch führt zu Ungewissheit

Den Kontakt aufrechtzuerhalten sei alles andere als einfach. Der Akku des Smartphones der Geflüchteten war immer wieder leer und konnte nur kurz aufgeladen werden:

«Wenn man planen will, dann ist eine solche Kommunikation schwierig.»

Am Montagmorgen war es noch nicht sicher, ob die Reise an die Grenze zur Ukraine überhaupt zustande kommt. Wirklich planen könne man in einer Kriegssituation einfach nicht, sagt Kissling. Es war nicht einmal klar, an welchem Grenzübergang die Geflüchteten letztendlich ankommen.

Eine Kontaktperson in Egerkingen, die Hilfsgüter in das Kriegsgebiet schickte, konnte ihm dann einen Mitfahrer organisieren. So machte er sich zusammen mit dem Begleiter Samuel Hasler aus Buchs AG noch am gleichen Nachmittag samt Kindersitzen auf den Weg in die polnische Grenzstadt Przemyśl.

Fünfzehneinhalb Stunden Fahrt, rund 1500 Kilometer und eine kurze Schlafpause später: Kurz vor der Grenze auf der Autobahn merke man nichts vom Krieg, erzählt der Fotograf. Die Fahrt ins Städtchen sei ruhig gewesen.

Am Dienstag um 11 Uhr kam er beim Hilfscenter an – hineingelotst durch die Polizei. Dann hiess es zuerst einmal, die mitgebrachten Güter wie Hygieneartikel, Windeln, Lebensmittel, Tierfutter und Kleider abzuladen. Die Temperaturen waren eisig. Als ein Geflüchteter aus einem Reisebus ausstieg, kollabierte er. Kissling organisierte auf Platz einen Notarzt.

Bruno Kissling gibt Hilfsgüter in der polnischen Grenzstadt Przemyśl ab. zvg

Trotz der Umstände hätten sich die Geflüchteten ruhig verhalten. Dann vernahm Kissling, dass am gleichen Tag bis zu 150'000 Leute ankommen würden. Das müsse man sich erst einmal vorstellen:

«Das ist mehr als die Hälfte der Einwohnerschaft des Kanton Solothurns.»

Vom Hilfscenter ging es für Kissling weiter zu einem Schulhaus, in Przemyśl. Dort wartete bereits die Flüchtlingsfamilie. Den Standort schrieb Ivashchenko im Vorfeld auf einen Zettel und schickte sie ihm per Smartphone. Erst in Polen also wusste er, ob er die Familie überhaupt mitnehmen konnte. Mithilfe eines Foto Ivashchenkos. das sie Kissling schickte, fanden sie sich schliesslich in der Notunterkunft.

Zwei Tage auf der Flucht

Die Flucht zur polnischen Grenzstadt Przemyśl dauerte für die vierköpfige Familie zwei Tage. Ivashchenkos Mann ist Chauffeur und hat die Familie über Land an die polnische Grenze gefahren. Sie musste ihn zurücklassen, weil alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen. Wann sie ihn wieder sehen wird, bleibt ungewiss. Unterwegs hat die Familie in öffentlichen Anlagen übernachtet. Am Grenzübergang mussten die Familie noch weitere sechs Stunden in der Schlange warten.

Der deutsche Notarzt Peter Haarmann an der polnischen Grenzstadt Przemyśl. Bruno Kissling und Gülpinar Günes

Kissling wollte noch eine zweite Familie mit Kindern mit in die Schweiz nehmen. Doch die kam gute 300 Kilometer weiter entfernt an der polnischen Grenze an. Als ihm bewusst wurde, dass er sie dort nicht abholen konnte, sei die Enttäuschung gross gewesen.

Pläne werden unter solchen Umständen immer wieder über Bord geworfen, sagt er. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem: Die Familie kam nach Warschau und wird nun nach Basel reisen.

Schliesslich waren noch drei Plätze im Auto frei. Kissling fuhr mit der geretteten Familie nochmals zurück zum Hilfscenter. Der Plan: weitere Personen zu finden. Doch auf die Schnelle habe sich nichts ergeben, sagt er.

Die geflüchtete Familie auf dem Weg in die Schweiz. Bruno Kissling

Bruno Kissling, sein Begleiter Samuel Hasler und die Flüchtlingsfamilie machten sich noch am gleichen Tag in Richtung Schweiz. Auf dem Rückweg habe man einen Stopp zur Übernachtung im tschechischen Brünn eingelegt. Eine Durchfahrt mit einem sieben Monate altem Baby sei fast nicht möglich, so Kissling.

Danach ging die Fahrt weiter. Unterwegs hat Kissling, der mehrere Facebook-Posts seiner Reise auf seinem Konto publiziert hat, viel Zuspruch erhalten. «Es hat die Leute berührt», sagt er. Und auch die Flüchtlingsfamilie hatte Freude.

«Sie haben mir gedankt und mich umarmt.»

Sogar Familienmitglieder der Geflüchteten aus der Ukraine hätten sich bei ihm bedankt.

Am Mittwochabend um 19 Uhr ist man in Egerkingen angekommen. Der Freund von Ivashchenkos Schwiegermutter hat die Geflüchteten schliesslich abgeholt. Für sie ging es weiter Richtung Lausanne, und für Kissling wieder nach Hause – erschöpft und müde. Aber: «Ich würde es gleich nochmals machen. Und vielleicht mache ich es nochmals.»

