Zeugenaufruf Zwei Männer wurden in Olten bedroht und ausgeraubt – die Täter sind flüchtig In der Nacht auf Sonntag, 13. März, wurden am Salzhüsliweg in Olten zwei Männer von Unbekannten ausgeraubt. Mit einer Beute von einigen 100 Franken konnten die beiden Täter entkommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. 14.03.2022, 09.48 Uhr

Patrouillenfahrzeug auf der Holzbrücke Olten. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Zwei Männer waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13. März, gegen 2.15 Uhr, auf dem Salzhüsliweg in Olten in Richtung Holzbrücke unterwegs. Dabei wurden sie von zwei Männern angesprochen, bedroht und schliesslich ausgeraubt. Mit einer Beute von einigen 100 Franken konnten die beiden Täter nach dem Vorfall unerkannt in Richtung Schützenmattparkplatz entkommen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.