Zeugenaufruf: Verletzter Mann in Kappel aufgefunden

An der Mittelgäustrasse in Kappel ist am Dienstagmorgen ein verletzter Mann aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte er Opfer einer Gewalttat geworden sein. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.

30.11.2021, 18.12 Uhr