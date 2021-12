Zeugenaufruf Starrkirch-Wil: Autofahrer beschädigt Bauabschrankung und fährt weiter Zwischen Starrkirch-Wil und Dulliken ist in der Nacht auf Samstag ein Autolenker mit einer Bauabschrankung kollidiert und geflüchtet. Die Polizei sucht einen beschädigten Citroen Berlingo oder Peugeot Partner. 18.12.2021, 15.41 Uhr

Die Unfallstelle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Samstag, 18. Dezember, gegen 3.15 Uhr in der Früh, ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung über eine beschädigte Bauabschrankung in der Dullikerstrasse in Starrkirch-Wil ein. Vor Ort fanden sich zudem verschiedene Fahrzeugteile, wie die Polizei mitteilt.