Zeugenaufruf Olten: Autofahrer verursacht Schaden an parkiertem Auto – und kümmert sich nicht darum In Olten hat am Donnerstagnachmittag, 15. Dezember, ein derzeit unbekannter Autofahrer einen Parkschaden verursacht. Nach dem Vorfall hat er sich von der Kollisionsstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. 17.12.2022, 13.16 Uhr

Am Donnerstag, 15. Dezember, verursachte ein derzeit unbekannter Automobilist um zirka 16.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Konradstrasse 32 in Olten an einem dort parkierten, weissen Dacia Dokker, einen erheblichen Schaden an der Beifahrertüre.