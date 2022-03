Zeugenaufruf Mann in Olten aufs Gleis gestossen: Jetzt veröffentlicht die Solothurner Staatsanwaltschaft Fotos des Tatverdächtigen Gesucht wird ein junger Mann, der im Januar im Oltner Bahnhof eine Person auf das Gleis schubste und floh. Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht nun Bilder des Tatverdächtigen. So soll der Mann identifiziert werden. 02.03.2022, 11.11 Uhr

Bahnhof Olten. Bruno Kissling

Es ist eine schockierende Tat: Am Abend des 29. Januars 2022 stösst ein Unbekannter einen Mann auf das Gleis im Bahnhof Olten. Der Zug fuhr bereits ein, der Mann konnte sich glücklicherweise selbst aufs Perron retten. Er blieb unverletzt.

Gemäss Schilderungen von Zeugen ging der Tat eine verbale Auseinandersetzung voraus. Zudem wurden Fotos der Beteiligten gemacht. Diese publiziert die Solothurner Staatsanwaltschaft nun, verpixelt. Der Tatverdächtige hatte sich bisher nicht gemeldet, auch nicht nach der Ankündigung am 22. Februar, die Bilder zu veröffentlichen.

Der Tatverdächtige. zvg

Die Staatsanwaltschaft hofft nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung. Wer die Person auf den Fotos erkennt wird gebeten, sich bei der Polizei Kanton Solothurn zu melden (032 627 71 11 oder info@kapo.so.ch).

Fotos sollen zur Not auch unverpixelt veröffentlicht werden

Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, das vorhandene Bildmaterial auch unverpixelt zu veröffentlichen, falls der gesuchte Mann bis zum 14. März 2022 nicht identifiziert werden kann. Dem Tatverdächtigen werde somit nochmals ermöglicht, sich bis dahin bei der Kantonspolizei zu melden. Sobald der Tatverdächtige identifiziert werden konnte, wird das Bildmaterial gelöscht.

Tatverdächtiger am Bahnhof Olten. zvg

