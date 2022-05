Kollision zwischen Auto und Mädchen mit Trottinett in Olten

In Olten an der Sälistrasse kollidierte am Dienstagabend ein Auto mit einer Jugendlichen mit Trottinett bei einem Fussgängerstreifen. Die Autolenkerin verliess die Unfallstelle ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern, das sich später in ärztliche Kontrolle begab.

25.05.2022, 15.47 Uhr