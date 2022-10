Zeugenaufruf Einbruch in eine Oltner Bijouterie – die Täter sind flüchtig An der Baslerstrasse in Olten sind in der Nacht auf Dienstag Unbekannte in eine Bijouterie eingebrochen. Die Einbrecher flüchteten mit einem Auto in Richtung Bahnhof Olten. Die Polizei sucht Zeugen. 11.10.2022, 14.22 Uhr

In der Nacht auf Dienstag, 11. Oktober, wurde an der Baslerstrasse in Olten in eine Bijouterie eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich zwei Männer gegen 2.20 Uhr gewaltsam Zutritt in den Ladenbereich und erbeuteten diverses Deliktsgut. Die Einbrecher flüchteten danach mit einem Auto in Richtung Bahnhof Olten, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen. Die beiden Unbekannten sollen zwischen 18 und 35 Jahren alt sein. Einer wird als athletischer Mann beschrieben, der zwischen 170 und 190 cm gross ist, eine weisse Daunenjacke mit schwarzen Längsstreifen an den Ärmeln und Jeans trug. Er soll einen schwarzen Rucksack oder eine schwarze Tasche bei sich getragen haben.

Beim anderen soll es sich um einen schlanken, 165 bis 185 cm grossen Mann handeln, der eine dunkle Jacke mit Kapuze, graue Trainerhosen mit schwarzem Längsstreifen und weisse Schuhe trug. Zudem soll er schwarze Handschuhe sowie einen schwarzen Mundschutz mit weissem Logo getragen haben.

Die beiden Unbekannten dürften sich in der Nacht bereits vor der Tat vor dem Schmuckgeschäft aufgehalten haben. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Einbruch machen können oder in der Nacht auf Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (kps)