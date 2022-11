Zeugenaufruf Ein Jugendlicher wurde in Hägendorf angegriffen und beraubt In Hägendorf wurde am Dienstagabend ein Jugendlicher von einer Gruppierung junger Personen tätlich angegriffen und beraubt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können. 10.11.2022, 16.51 Uhr

Am Dienstag, 8. November, zwischen 18.10 und 18.30 Uhr war in Hägendorf bei der Raiffeisenarena ein Junge auf einem Elektro-Scooter unterwegs. An der Bahnunterführung wurde er von einer Gruppe junger Personen angesprochen und schliesslich tätlich angegriffen und bedroht.