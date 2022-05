Zeugenaufruf Auseinandersetzung in der Bahnhofunterführung: Mann wurde in Olten angegriffen und verletzt In der Nacht auf Sonntag, 29. Mai, wurde ein Mann von vier jungen Männern im Bereich der Bahnhofunterführung in Olten tätlich angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. 31.05.2022, 17.22 Uhr

Nachträglich wurde der Polizei gemeldet, dass in der Nacht auf Sonntag, 29. Mai, zwischen 00.30 und 00.40 Uhr, in der Bahnhofunterführung in Olten ein Mann von einer Gruppe junger Männer tätlich angegriffen wurde. Bei der Auseinandersetzung fiel das Opfer eine Treppe hinunter und verletzte sich dabei erheblich, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.