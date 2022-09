"Zermatt meets Olten": Künftig jedes Jahr im November

Lions Club Olten Feiern für einen guten Zweck: «Zermatt meets Olten» wird künftig jedes Jahr stattfinden Der Charity-Event des Lions Club Olten wird im November zum vierten Mal durchgeführt. Künftig soll er einen festen Platz im Oltner Veranstaltungskalender erhalten. 02.09.2022, 16.52 Uhr

So sah die Kirchgasse beim vergangenen Event im November 2021 aus. zvg

Diesen November findet der Charity Anlass des Lions Club Olten bereits zum vierten Mal statt. Nach dem bewährten Konzept wird am Freitag, 11. November, in der Kirchgasse gemeinsam mit der Abbasso Bar und dem Café/Bar Gryffe eine Après-Ski-Party veranstaltet. Als Tenü sei Skikleidung erwünscht; viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten gerne mit, wie es in der Mitteilung heisst.

In der Kirchgasse werde wiederum der britische Sänger Phil Holbird als Livemusiker auftreten. Der Songwriter sei bereits fester Bestandteil des «Zermatt meets Olten»-Events. Der Musiker ist jede Wintersaison in Zermatt anzutreffen. Neben allerlei kalten und warmen Getränken vom «Abbasso» und «Gryffe» bietet der Lions Club den Gästen am Freitag auch ein Raclette an; die Organisation Blindspot wird zudem mit einem Foodtruck für weitere kulinarische Highlights sorgen.

Am Samstag, 12. November, findet die Après-Ski-Party dann im Café Ring statt. Auch dort wird Phil Holbird auftreten. Die Gäste werden mit einem feinen Menü verwöhnt. Für den Freitag ist der Eintritt frei, für den Samstag ist eine limitierte Zahl von rund 80 Tickets im Verkauf auf der Onlineplattform Eventfrog erhältlich.

Skiweekends des Lions Clubs finden jeweils in Zermatt statt

Der Anlass «Zermatt meets Olten» soll nun jedes Jahr durchgeführt werden und wird damit zum festen Bestandteil des Oltner Kulturkalenders, sagt Lions-Vertreter Reto Baumgartner auf Anfrage. Entstanden sei der Anlass aufgrund der langjährigen Tradition, dass die Skiweekends des Lions Club Olten jeweils in Zermatt stattfinden.

Bei der letztjährigen Ausgabe, welche noch mit Corona-Auflagen durchgeführt werden musste, waren am Freitagabend rund 300 bis 400 Gäste in der Kirchgasse. Das Organisationsteam rechnet dieses Jahr mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl, erhofft sich aber, dass es noch mehr werden.

Nettoerlös wird neu an mehrere wohltätige Institutionen verteilt

Denn: Das Ganze werde vom Lions Club Olten als Charity-Anlass durchgeführt. Das heisst, der Nettogewinn wird laut Mitteilung an wohltätige Institutionen gespendet. Bei der letzten Durchführung im November 2021 konnten so 16'000 Franken an die Organisation Blindspot gespendet werden. Sie setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der Inklusion in allen Strukturen als Selbstverständlichkeit gelebt wird.

Letztes Jahr kamen 16'000 Franken zusammen, die an die wohltätige Organisation Blindspot übergeben werden konnte. zvg

In diesem Jahr soll der Nettoerlös an mehrere Organisationen verteilt werden. Wer dies neben Blindspot sein wird, das werde in den nächsten Monaten entschieden. Die Organisatoren würden sich verschiedene Institutionen und Projekte näher anschauen.

Der Charity-Event kann auf Sponsoren und engagierte Partner zählen, ohne die der Anlass nicht möglich wäre. Sie unterstützen die gute Sache mit Logistik, Naturalbeiträgen und mit finanziellen Beträgen. (otr)