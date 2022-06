Digital Festival Olten: Zwei Tage voll von Wissen und Staunen

Wunderland Das Digital Festival Olten 2022: Zwei Tage voller Wissen und Staunen Das Festival in Olten 2022 lädt am 23. und 24. September ins Stadttheater. 14.06.2022, 20.00 Uhr

Das Projektteam, vorne von links: Sophie Kohler, Hagar Jäggi, Rolf Schmid. Mitte von links: Cosimo Fiordiriso, André Hess. Hinten von links: Knut Hinkelmann, Yakup Tasdemir und Yannick Deiss. Zvg / Oltner Tagblatt

Zentral und konzentriert auf zwei Nachmittage und Abende: So präsentiert sich das Digital Festival Olten 2022, das am 23. und 24. September im Stadttheater stattfindet. Interessierte Laien erhalten ebenso wie Fachleute durch Referate, an interaktiven Ständen, mittels Podiumsgesprächen und in Workshops verschiedenste Einblicke und zukunftsweisende Inputs zur digitalen Welt.