Wiedereröffnung Unter neuem Namen und mit neuem Wirt: Die Türen des Oltner Restaurants Zollhaus gehen wieder auf Lange war es ruhig um das «Zollhaus». Ab November aber wird Dave Wälti und sein Team das Restaurant bewirten. Neben kulinarischen Änderungen wird auch der Name des Restaurants zu «Verena» – und greift so auf eine alte Tradition zurück. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 14.10.2022, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einige Monate war es still um das Oltner Restaurant Zollhaus, das einst mit 14 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet wurde. Die Türen sind seit Juli geschlossen. Jetzt steht fest: Dave Wälti wird der neue Betreiber des Restaurants. Der Stadtberner fährt immer wieder durch Olten. Die zentrale Lage und die Nähe zum Oltner Bahnhof hätten ihn überzeugt, das «Zollhaus» zu übernehmen.

Dave Wälti (links), der neue Betreiber des Restaurants Zollhaus zusammen mit Adrian Müller, dem Besitzer und ehemaligen Wirt und dem Küchenverantwortlichen Felix Anneler (rechts). Bruno Kissling

2016 übernahm Adrian Müller, Besitzer und ehemaliger Wirt, zusammen mit seiner Frau Sandra das Restaurant. Die Führung eines solchen Betriebs sei zeitintensiv, da bleibe kaum mehr Zeit für die Familie, sagt der dreifache Vater. So habe sich das Ehepaar dazu entschlossen, nicht mehr selbst im «Zollhaus» zu wirten.

Dave Wälti und Adrian Müller kennen sich durch ihre Ausbildung als Köche nicht erst seit gestern: Müller hatte dem neuen Wirt bereits 2015 von seinen Plänen im «Zollhaus» erzählt. So erlebte Wälti hautnah mit, wie sich das Restaurant entwickelte.

Namensänderung als eine Art Hommage

Mit dem Betreiberwechsel ändert sich auch der Namen des 1786 erbauten Zollhauses: Künftig heisst das Restaurant «Verena» – eine Art Hommage an die Schutzpatronin Verena, die seit dem Gebäudebau über das «Zollhüsli» wacht und an der seitlichen Fassade ihren Platz hat. Da sei auch der ursprüngliche Eingang des «Zollhauses» gewesen, sagt Wälti. Denn früher war es üblich, die Götter und die Schutzpatroninnen und Schutzpatronen symbolisch am Haupteingang anzubringen.

Die Schutzpatronin Verena wacht seit 1786 über das «Zollhaus». (Archivbild) Bruno Kissling

Die Namensänderung sei eine bewusste Entscheidung gewesen, wie Wälti zu verstehen gibt. Damit wolle man die lange Geschichte des Hauses unterstreichen und die langjährige Tradition hervorheben. Ganz nach dem Motto: «Back to the Roots». Dazu hat Wälti zusammen mit seinem Team Kontakt mit dem Oltner und dem Solothurner Stadtarchiv aufgenommen, um bis ins Jahr 1786 blicken zu können.

Dennoch: Ein Stück «Zollhaus» bleibt. Im neuen Logo wird in kleiner Schrift auf den vorherigen Namen aufmerksam gemacht, mit «Zollhaus Olten».

Erfahrungen aus der Sterne-Gastronomie

Der 34-jährige Wälti ist nicht gerade unerfahren in der Branche. Er kommt aus der Sterne-Gastronomie und steht seit zehn Jahren als Koch hinter dem Herd. In den vergangenen zwei Jahren habe er sich im Take-away-Business selbstständig gemacht. Der Betrieb in einem Restaurant habe ihm in dieser Zeit zunehmend gefehlt. Zusammen mit seinem vierköpfigen Team will Wälti nun die Gäste aus der Umgebung glücklich machen, wie er zu verstehen gibt.

Das Team rund um Wälti kommt aus der gehobenen Küche: Hinter dem Herd wird Felix Anneler das Zepter übernehmen. Wälti werde ihn unterstützen, bleibe aber im Hintergrund und in der Administration sowie im Service tätig. Bedient werden die Gäste von Tina Gunziger und Alexandra Müller.

Das «Zollhaus» geht bis ins Jahr 1786 zurück. (Archivbild) Bruno Kissling

Das A-la-carte-Menu wird zur Hälfte aus Fleischgerichten und zur anderen Hälfte aus vegetarischen oder veganen Optionen zusammengesetzt. Wälti sagt:

«Vorher war das Angebot mehr auf Fleisch ausgerichtet. Wir wollen nun auf ebenbürtiger Stufe mehr auf vegetarische Gerichte setzen.»

Dennoch werden beliebte Fleischgerichte, die der ehemalige Wirt Müller angeboten hat, weiter auf der Speisekarte stehen. «Es soll aber kein Gourmetrestaurant werden», sagt Wälti. Dabei setze das junge Team auf Qualitätsprodukte und möchte mit dem kulinarischen Angebot auch junge Leute abholen. Die Gäste sollen sich zu Tisch setzen und auch mal andere Gerichte und Getränke ausprobieren können. Denn, wie der Wirt sagt:

«Wir wollen den Horizont für den Gast erweitern.»

Angebot zum Kennenlernen

Am 4. November findet von 12 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, bei dem die Gäste kostenlos Getränke und etwas zu essen bekommen. So können die Ortsansässigen das neue Team kennen lernen. Die Gutscheine von Adrian Müller sind noch bis Ende Januar 2023 einlösbar.

Bis zur Wiedereröffnung des Restaurants am 5. November ist aber noch einiges zu tun: Neben dem Verlegen des Bodens werden die zwei Restaurantbereiche zu einem grossen Raum zusammengefügt. Die Wand werde dafür aber nicht ausgebrochen, sagt Wälti. Ziel sei es, die Räume heller, wärmer und zeitgemässer zu gestalten. Es soll sozusagen ein «Facelifting» geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen